Обязательный контроль

08.11.18 16:53

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обязал ФАС и Минэнерго подписать соглашения с нефтяниками. Биржа ужесточает правила торговли для стабилизации топливного рынка.

Попытка сдержать цены на бензин, предпринятая правительством РФ в начале лета, дала лишь непродолжительный результат. Спустя два месяца – в августе - история начала повторяться снова.

С тех пор биржевые цены на нефтепродукты демонстрировали непрерывный рост, при этом в среднем по стране розничные цены были стабильны, а дорожали они лишь в некоторых регионах России.

Вместе с тем, на фоне планов правительства повысить акцизы с 1 января все производители - как вертикально-интегрированные нефтяные компании, так и независимые - стали говорить о невозможности сдерживать цены на топливо.

Правительство, опасаясь очередной угрозы скачка цен на топливо, решило сыграть на опережение и предприняло экстренные меры, чтобы предупредить взрывной рост цен и взять ситуацию под контроль.

В конце октября премьер-министр Дмитрий Медведев дал Минэнерго и компаниям два дня на то, чтобы договориться, пригрозив в противном случае ввести заградительную пошлину. Право ввести заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 90% от пошлин на нефть в случае резкого роста цен на нефть и нефтепродукты правительство РФ получило еще весной.

31 октября вице-премьер РФ Дмитрий Козак провел совещание с представителями вертикально интегрированных нефтяных компаний и независимых производителей, на котором они договорились сдерживать оптовые цены на топливо до конца марта 2019 года.

Стороны договорились, что компании до конца 2018 года будут держать цены на уровне конца мая - начала июня, а до 31 марта 2019 года - исходя из индексации в размере среднегодовой инфляции.

В протоколе совещания, с которым ознакомился "Интерфакс", также отмечалось, что компании должны обеспечить предложение нефтепродуктов в тех объемах, которые позволят удовлетворить спрос независимых участников топливного рынка. А при реализации топлива в мелком опте компании должны обеспечить цены, не превышающие индикативные значения, определенные индивидуально для каждого региона.

На период действия договоренностей между правительством и нефтяниками введение заградительной пошлины и лицензирование экспорта не понадобятся.

Вице-премьер Козак отмечал, что все обязательства компаний по стабилизации топливного рынка прописаны в протоколе совещания, однако позже со всеми участниками совещания будут подписаны отдельные соглашения - после прохождения компаниями всех необходимых корпоративных процедур.

Согласно протоколу совещания, текст соглашения и проект постановления правительства РФ о его заключении Минэнерго и ФАС должны были представить в правительство еще к 1 ноября. Обеспечить парафирование или подписание (с учетом корпоративных процедур) соглашений с нефтяными компаниями Минэнерго и ФАС должны были до 7 ноября, отмечалось в протоколе. Соглашения собирались подписать с крупнейшими компаниями: "Роснефть", "Газпром", "Cургутнефтегаз", "РуссНефть", "Газпром нефть", "Новый поток", "Нефтегазхолдинг", "ЛУКОЙЛ", "ТАИФ-НК" и "Татнефть".

При этом к 9 ноября Минэнерго и ФАС поручено было представить предложения о так называемых системных мерах стабилизации рынка нефтепродуктов, на случай, если компании будут уклоняться от подписания соглашений или нарушат свои обязательства.

В свою очередь Минэнерго совместно с Минэкономразвития должны в случае необходимости к 12 ноября внести в правительство проекты директив для компаний с государственным участием - для исполнения ими взятых на себя обязательств.

Обеспечивать ежедневный мониторинг выполнения обязательств поручено Минэнерго и ФАС. При этом обо всех нарушениях обязательств и принятых мерах по их устранению они обязаны незамедлительно докладывать в правительство, а также информировать компании, участвующие в соглашении.

Если компания не выполняет требования об устранении нарушений, ведомства не позднее чем через 3 дня должны внести в правительство предложения о применении "системных мер" по стабилизации рынка.

Кроме того, решено проверить деятельность независимых АЗС. Согласно протоколу, Федеральная налоговая служба и ФАС должны провести внеплановые проверки деятельности независимых АЗС, "обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен (зафиксированный в протоколе-ИФ) более чем на 4%".

Как отчитались в правительстве, договоренности по снижению оптовых цен на топливо нефтяные компании на 1 ноября выполнили. По словам представителя вице-премьера РФ Дмитрия Козака Ильи Джуса, крупнейшие нефтяные компании также подтвердили намерение подписать многосторонние соглашения с правительством, которые формально, юридически зафиксируют данные договоренности.

Между тем, как выяснил "Коммерсантъ", крупные нефтекомпании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин и дизельное топливо на своих АЗС даже в условиях, когда они заморожены по соглашениям с правительством.

В частности, как рассказали источники издания в отрасли, АЗС нефтекомпаний в условиях заморозки розничных цен на топливо ухудшают ценовые условия для корпоративных клиентов. Это началось после того, как они договорились с правительством заморозить мелкооптовые цены.

Наряду с этим до сих пор так и не были подписаны соглашения с нефтяными компаниями. В связи с чем накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обязанности Минэнерго и ФАС заключить соглашения с НК о мерах по стабилизации цен на топливо.

"На базе вот этого постановления (…) министерству энергетики вместе с ФАС вменяется обязанность заключить с хозяйствующими субъектами соглашения о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов", - заявил премьер.

Он напомнил, что альтернативой этим соглашениям станут запретительные пошлины – "то есть вот эти самые ограничительные меры по поставкам на экспорт".

Медведев предупредил, что правительство будет следить за тем, как эти соглашения исполняются.

"Если я увижу, что все-таки эти соглашения не действуют или, во всяком случае, размываются, не важно какая компания это будет делать, в конечном счете, это все равно будет видно по ценам, которые будут складываться у продавцов, покупателей, а самое главное на бензоколонках. Потому что, в конечном счете, именно эта цена волнует потребителей. Тогда придется принять решение именно о том, о чем я сказал: подписать постановление о введении заградительных экспортных пошлин. Но надеюсь, что до этого не дойдет, и что эти соглашения будут выполняться надлежащим образом. И вице-премьер Козак и министр (глава Минэнерго Александр - ИФ) Новак должны будут следить за исполнением этих соглашений", - заключил премьер-министр.

В свою очередь Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) для стабилизации топливного рынка решила модифицировать правила биржевой торговли.

В частности, биржа вводит повышенные ставки денежного обеспечения для участников торгов (трейдеров) - при продаже бензина и дизтоплива на базисах поставки франко-станция отправления нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Уровень обеспечения будет повышен вместе с размером неустойки, которую будет уплачивать компания-продавец (трейдер) в случае неисполнения биржевого договора.

Также вносятся изменения в правила допуска, запрещающие некоторым категориям участников торгов (посетители торгов) осуществлять реализацию товара в денежное обеспечение, а также изменения в правила торгов с сокращением сроков подачи отгрузочной разнарядки до одного дня.

Кроме того, упраздняются категории участников торгов "временный член секции", таким образом выступать в качестве брокеров смогут только участники, имеющие статусы "член биржи" и "член секции" в секции "Нефтепродукты".

Также вводятся штрафные санкции за любые формы отказа от исполнения биржевого договора поставки.

Помимо этого биржа обратится к регуляторам с предложением о внесении изменений в законодательство и нормативные акты об организованных торгах.

Обозреватель Анастасия Николаева

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