За бандитские привилегии

09.11.18 13:13

© РИА Новости. Татьяна Кузнецова

Interfax-Russia.ru - Сотрудники колонии, в которой содержится Цеповяз, стали фигурантами уголовного дела.

Следователи СУ СКР по Амурской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников исправительной колонии N3 УФСИН России по Амурской области, где содержится член краснодарской банды "Цапки" Вячеслав Цеповяз.

"В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства)", - сообщил Следственный комитет РФ.

Так, по версии следствия, с января 2015 года по февраль 2018 года неустановленные должностные лица исправительной колонии (ИК) N3 Амурской области "совершали действия в интересах осужденного Вячеслава Цеповяза, явно выходящие за пределы их полномочий".

"Тем самым создавались привилегированные условия отбывания наказания лицом, осужденным за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, что противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали", - подчеркнули в СК РФ.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в ходе расследования уголовного дела следователи "установят круг лиц, потворствующих нарушению установленных правил отбывания наказания в колонии и дадут их действиям соответствующую правовую оценку".

"При этом следствие проверит не только изложенные в СМИ сведения, но и другие возможные факты нарушений администрацией исправительного учреждения требований уголовно-исполнительного законодательства в ИК N3. Наряду с этим следователями будет проверена информация об угрозах супруге Цеповяза", - отметила Петренко.

Она также добавила, что по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина уголовное дело для дальнейшего расследования передано в центральный аппарат СКР.

После скандальных фотографий с шашлыками, крабами и икрой осужденный по делу банды "Цапки" Вячеслав Цеповяз был помещен в штрафной изолятор (ШИЗО). Адвокат заключенного Роман Боков утром 9 ноября попытался встретиться со своим клиентом, но, по его словам, сотрудники колонии не позволили ему этого сделать. Правозащитник уже заявил, что намерен оспорить их действия в суде.

"Я уже три часа не могу попасть к Цеповязу, так как мне не выписывают пропуск. Они объясняют это тем, что приехали проверяющие ФСИН из Москвы. Эту нарушение конституционного права на защиту. Я написал жалобу", - сказал агентству "Интерфакс - Дальний Восток" Роман Боков утром 9 ноября.

По его словам, изначально сотрудники исправительного учреждения предложили ему подождать прихода проверяющих из ФСИН и уже с ними проследовать к Цеповязу.

"Я прибыл к 8 утра, прождал проверяющих до 10 часов, но они уже проследовали в зону, а я так и не получил пропуск. У меня также нет возможности ознакомиться с документами, почему Цеповяза поместили в ШИЗО", - отметил собеседник агентства.

При этом адвокат сообщил, что со слов самого Вячеслава Цеповяза, его поместили в штрафной изолятор из-за неявки на завтрак.

"Как мне сказал мой доверитель, в четверг (8 ноября – ИФ) у него разболелся живот. По его словам, он обратился в медицинскую часть. Мне предоставили справку, что в медицинскую организацию Цеповяз не обращался. Однако он настаивает, что врач его осматривал. Сотрудники колонии на основании неявки осужденного на завтрак составили рапорт, после чего направили его в ШИЗО", - сказал собеседник агентства.

По словам адвоката, никаких жалоб на действия сотрудников колонии осужденный через него не подавал. Он также уточнил, что в ШИЗО Цеповяз помещен на трое суток.

Еще один представитель защиты Цеповяза Эльбрус Муртазов заявил, что адвокаты осужденного также в ближайшее время намерены выяснить, кто стоит за негативной информационной кампанией против их клиента.

"По поводу всех этих скандальных фотографий Цеповяза опрашивают в колонии на протяжении почти года, с периодичностью в месяц-полтора. Но наш вопрос о том, кто пишет эти заявления в прокуратуру и ФСИН, остается без ответа. Получить копии этих заявлений тоже не получается, нам постоянно отказывают. Поэтому в ближайшее время мы намерены истребовать материалы в судебном порядке", - сообщил Муртазов агентству "Интерфакс-Юг".

По его словам, защита намерена установить инициатора информационных вбросов и привлечь его к ответственности за их распространение.

Муртазов также рассказал, что летом 2018 года Цеповяза опрашивали по поводу заявления, поступившего в правоохранительные органы, в котором говорилось о подкупе ряда журналистов, сотрудников ФСИН и даже судей для оказания жесткого давления на заключенного при рассмотрении имущественного спора с его бывшей женой.

"Это заявление есть, его (Цеповяза - ИФ) опросили по этому поводу. Но копию документа мы также получить не можем и вынуждены обращаться в суд, чтобы его истребовать", - сообщил собеседник агентства.

Вместе с тем, адвокат заявил, что публикация фотографий, компрометирующих его подзащитного Вячеслава Цеповяза, с большой долей вероятности связана с семейным конфликтом вокруг имущества бизнесмена. Он уточнил, что между ним и его бывшей женой Натальей Стришней был заключен брачный контракт, согласно которому супруга претендовала практически на все имущество бизнесмена.

По его словам, некоторое время назад жена подала на развод. Цеповяз в свою очередь получил уведомление из ЗАГСа и инициировал процедуру расторжения брачного контракта. Кущевский районный суд оставил документ в силе, однако Краснодарский краевой суд брачный контракт расторгнул. В итоге стороны подали встречные имущественные иски, которые сейчас находятся на разных стадиях рассмотрения.

Как рассказала СМИ экс-супруга осужденного, их отношения с бывшим мужем начали портиться в 2017 году, после того как он начал требовать выводить активы с их совместного предприятия и перевести ему крупные суммы денег. Когда же Стришняя попыталась выяснить, зачем ему такие деньги в колонии, Цеповяз ответил, что намерен потратить их на личные нужды. Как полагает женщина, на самом деле ее бывший супруг собирался купить себе условно-досрочное освобождение.

"Он давал мне номер карточки и говорил: "Сейчас мне нужно на лечение зубов, сейчас мне нужно на приобретение лекарств". Он просил деньги на продукты, на ремонт, на приобретение ульев - у них в колонии есть пасека", - рассказала женщина телеканалу "Звезда".

Как уточнила Стришняя, только лишь за 2017 год она потратила на экс-супруга, отбывающего наказание в колонии строгого режима, около 3 млн рублей.

Кроме того, женщина рассказала и о фотографиях, на которых ее бывший муж шикует в колонии. По ее словам, эти снимки она получала от Вячеслава Цеповяза, когда они еще были в нормальных отношениях (в 2015 и 2016 годах), но после того, как экс-супруг, перестав получать от нее желаемые суммы денег, начал ей угрожать, женщина передала фотографии в надзорные органы.

"Фотографии эти я отправляла в прокуратуру и во ФСИН России, когда просила разобраться с ситуацией с угрозами с его стороны. Каким образом они попали в Интернет, я не знаю", - сообщила она.

Женщина также отметила, что боится за свою жизнь, и заявила, что ее бывший муж может представлять для нее угрозу, если он вдруг окажется на свободе.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд признал Вячеслава Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды "Цапки" и приговорил к 19 годам 10 месяцев исправительной колонии строгого режима.

С 1998 по 2010 год участники банды в станице Кущевской Краснодарского края убили 19 человек. Самым громким преступлением "Цапков" стало массовое убийство в доме кущевского фермера Сервера Аметова 4 ноября 2010 года. В нападении на усадьбу участвовали Сергей Цапок, Владимир Алексеев, Андрей Быков, Сергей Карпенко, Вячеслав Рябцев и Игорь Черных.

Обозреватель Наталья Пономарева

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