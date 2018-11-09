ТО индивидуально

09.11.18 15:41

© РИА Новости. Игорь Зарембо

Interfax-Russia.ru – Систему индивидуального техосмотра автомобиля в зависимости от пробега и количества аварий предлагают ввести в России.

О разработке новой системы мониторинга состояния транспортных средств директор департамента научно-технической деятельности АО "Электронный паспорт" Борис Ионов рассказал в рамках заседания научно-технического совета Торгово-промышленной палаты РФ, посвященного внедрению систем электронных паспортов транспортных средств на территории России.

Он сообщил о разработке сервиса, позволяющего создать "индивидуальную программу" технического осмотра (ТО) для машины на основе ее характеристик, особенностей эксплуатации, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях.

После сбора данных будет формироваться либо "хорошая" история (техосмотр можно проходить реже, и он обойдется дешевле), либо "плохая" (более частое и тщательное ТО, а значит, и более дорогое). Наихудший сценарий - введение ограничений на эксплуатацию автомобиля с передачей сведений в ГИБДД и даже запрет на эксплуатацию.

Как пояснил "Коммерсанту" Ионов, индивидуальные программы ТО можно сделать даже для конкретных моделей, категорий автомобилей.

"Например, обычному автомобилю ТО достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом под 200 тыс. км стоит проходить проверки, скажем, раз в три месяца", - рассказал директор департамента.

По его словам, ряд операторов ТО уже поддерживают такие предложения.

"Разумеется, сначала надо создать условия, в системе ЭПТС (электронный паспорт технического средства) должна накопиться определенная история автомобилей, на это может уйти несколько лет. Кроме того, необходимо будет вносить изменения в закон "О техосмотре" и другие нормативные акты", - отметил Ионов.

Между тем, как считает гендиректор союза "Техэксперт" (объединение операторов техосмотра) Сергей Зайцев, реализация новой системы в нынешних реалиях невозможна.

"У нас не выполняются даже базовые требования по периодическому техосмотру, говорить о перспективном развитии преждевременно. Большая часть операторов ТО просто "рисуют" диагностические карты", - пояснил Зайцев.

Для решения данной проблемы в правительстве РФ подготовили новую редакцию проекта закона "О техосмотре".

В августе в Госдуму внесли проект закона, направленный на совершенствование системы техосмотра транспортных средств. Для противодействия практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра автомобилей законопроект предусматривает ряд мер.

В их числе введение фото- и видео фиксации процедуры технического осмотра транспортного средства, что позволит достоверно установить сам факт проведения ТО.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают ввести государственный контроль за соблюдением операторами технического осмотра установленных требований к проведению ТО; оформлять диагностическую карту в виде электронного документа с электронной подписью квалифицированного технического эксперта.

Также проект закона устанавливает требования к производственно-технической базе пункта технического осмотра и пропускную способность пункта ТО.

Помимо этого законопроект вводит административную ответственность для всех автовладельцев, эксплуатирующих транспортные средства, не прошедшие ТО; а также для должностных лиц за оформление диагностической карты без реального проведения техосмотра.

Одновременно законопроект направлен на устранение внутренних противоречий в законодательстве о техосмотре транспортных средств и устранение необоснованных административных барьеров. В частности, предлагается исключить из перечня документов, представляемых оператору технического осмотра, доверенность владельца транспортного средства.

В законопроекте предлагается разделить контроль за соблюдением операторами технического осмотра требований аккредитации, оставив его в компетенции Российского союза автостраховщиков (РСА), и контроль за соблюдением установленных правил проведения техосмотра, установив в этой части государственный надзор, который будет осуществлять МВД России.

Также предлагается возложить на РСА обязанности по постоянному наблюдению за соблюдением операторами технического осмотра отдельных требований законодательства в области техосмотра.

В РСА рассчитывают на снижение числа мошенничеств с диагностическими картами с принятием нового закона о техосмотре. И, как сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов, автостраховщики заинтересованы в появлении такого закона.

"Представителей страховых компаний нередко обвиняют в организации продажи диагностических карт, которые выдаются по результатам проведения техосмотра транспортного средства. Это не соответствует действительности, поскольку при злоупотреблениях сами операторы техосмотра продают посредникам пароли для введения данных о диагностической карте в информационную систему Российского союза автостраховщиков", - отмечал Ефремов.

Согласно новому законопроекту, аккредитацией операторов техосмотра по-прежнему будет заниматься Российский союз автостраховщиков (РСА), однако для получения аккредитации оператор должен будет указать не только техническую оснащенность пункта осмотра, но и его пропускную способность. Если пропускная способность в конкретном месте составляет 10-12 автомобилей в день, а оператор направляет данные о прохождении техосмотра 60 автомобилями, это будет вызывать вопросы со стороны РСА и других контролирующих органов, пояснил представитель ВСС.

Он также добавил, что важным изменением в законопроекте стала замена контролирующего органа в части исполнения закона с Ростехнадзора на ГИБДД без увеличения численности автоинспекторов и финансирования.

Кроме того, по словам Ефремова, существенным ужесточением положений законопроекта стало введение уголовной ответственности для операторов техосмотра за работу без аккредитации и штрафов за различные нарушения.

Актуальной новацией для страховщиков и водителей стало требование законопроекта о проведении видеосъемки при прохождении автомобилем техосмотра. "В перспективе при возникновении спора после ДТП о техническом состоянии автомобиля результаты видеофиксации проведения техосмотра могут учитываться страховщиками или в судах, если возникают подозрения о происшествии по причине технической неисправности автомобиля", - сказал Ефремов.

В рамках работы над законопроектом ФАС России будет анализировать вопрос об адекватности стоимости проведения техосмотра, которую эксперты считают недостаточной в настоящее время.

"Низкая цена проведения осмотра автомобиля - одна из причин, которая толкает операторов на фальсификацию техосмотра. В законопроекте появляются требования по оснащению пункта техосмотра техникой видеофиксации, и это дополнительные затраты для оператора. Тем не менее, речь идет, скорее всего, о незначительном повышении стоимости процедуры", - предположил Ефремов.

Со своей стороны в объединении операторов техосмотра обращают внимание на "системные несоответствия в отношении аккредитации, контроля за деятельностью операторов технического осмотра, независимой оценки квалификации специалистов участвующих в организации и проведении технического осмотра транспортных средств и формирования платы за технический осмотр транспортных средств".

В частности, в союзе "Техэксперт" отмечают, что правоприменительная практика определения только предельного размера платы за проведение ТО привела к тому, что плата оказалась ниже себестоимости и при последующих пересмотрах продолжает уменьшаться.

"Очевидно, при такой тарифной политике выполнить требования к производственно-технической базе, фото- видео фиксации и т.д., требующие затрат, операторы технического осмотра не смогут из-за отсутствия финансовой возможности", - заявляют в "Техэксперте".

Кроме того, по мнению экспертов, некоторые положения законопроекта имеют неоднозначную трактовку и по-прежнему позволяют сохранить возможность оформления диагностических карт без реального проведения процедуры технического осмотра транспортных средств.

Обозреватель Анастасия Николаева

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