Реклама от США

09.11.18 17:07

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – Санкционный список США пополнили крымские санатории. Власти республики уверены, что такая "реклама" поможет привлечению туристов в Крым.

Минфин США 8 ноября объявил о расширении санкционных списков по Украине и Крыму, добавив в них три физических и девять юридических лиц.

Согласно пресс-релизу Минфина, под санкции попали граждане Украины Александр Басов и Андрей Сушко, а также гражданин России Владимир Зарицкий.

В списке юридических лиц министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики, АО "КрымТЭЦ", крымские санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Мисхор", санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA, ООО "Южный проект", ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов" и ООО "Гарант-СВ".

"Южный проект", попавший в SDN List, является структурой банка "Россия". В конце 2017 года "Южный проект" приобрел 100% акций крымского АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" за 1,5 млрд рублей. Сам банк "Россия", а также его крупнейший акционер Юрий Ковальчук уже давно находятся под американскими санкциями.

Курортный комплекс Mriya Resort & SPA является структурой Сбербанка – отелем управляет ООО "Гарант-СВ" (через несколько дочерних компаний принадлежит Сбербанку). Описание санаторно-курортного комплекса в Ялте есть в разделе сайта Сбербанка, посвященном структурам группы.

Комплекс открылся 14 августа 2014 года, в нем более 400 номеров, а также несколько вилл. Он является одним из самых крупных spa-комплексов на полуострове.

По мнению председателя комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, новые санкции не повлияют отрицательно на деятельность крымских туробъектов.

"Это глупость и наоборот пиар для упомянутых санаториев. Если брать экономическую составляющую – ни филиалов, ни счетов и дочерних предприятий за рубежом у этих санаториев пока нет", - сказал он Interfax-Russia.ru.

Алексей Черняк считает, что санкции не влияют на выбор тех иностранцев, которые посещают в Крым. К тому же, они пересекают российскую границу в других регионах страны, и в их паспортах нет печатей, свидетельствующих о посещении Крыма.

"На турпоток это может повлиять только положительно. После распада СССР в Крыму фиксировались туристы из максимум 48 стран. На 1 сентября 2018 года на полуострове побывали представители 132 стран. Среди них есть, в том числе, граждане США. Думаю, теперь их число вырастет", - сказал Алексей Черняк.

Он также отметил, что, согласно опросам иностранцев, побывавших в Крыму, чаще всего они посещают полуостров с культурно-познавательной целю или приезжают в Крым полечиться.

"Мы занимаемся продвижением лечебной составляющей Крыма, возрождением статуса всероссийской здравницы. Мы никогда не гнались за пляжным отдыхом. Крым оздоравливает и приносит эмоции", - добавил председатель комитета.

По данным Минкурортов Крыма, к октябрю в Крыму отдохнуло более 6 млн туристов, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Мы ждем, что к концу года цифра перевалит за 6,5 млн. Погода способствует, туры выходного дня очень востребованы, и новогодние праздники впереди", - добавил Алексей Черняк.

Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе также уверена, что санкции США в отношении санаториев Крыма не повлияют на турпоток в республику.

"Эти юрлица, возможно, не смогут взаимодействовать с партнерами за границей. Но я думаю, что они и раньше не стремились это делать. Туристов, которые приезжают в эти объекты на отдых, это не коснется", - сказала Майя Ломидзе.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, также не опасается новых санкций.

"Попадание в санкционные списки – это дополнительная реклама для наших средств размещения", - согласен он с коллегой из комитета Госсовета по туризму.

Глава региона отметил, что санкции - это механизм психологического давления на жителей западных стран, которые не доверяют пропаганде и собираются приехать в Крым.

"Однако тот факт, что санкции не работают, не отменяет сути и целей санкционной политики", - подчеркнул Сергей Аксенов.

Он пригласил американцев в гости пообщаться с жителями полуострова и посмотреть на ситуацию в Крыму своими глазами.

Депутат Государственной Думы РФ от Крыма Андрей Козенко назвал очередной список санкций "бессмысленностью и отчаянием".

"Внесение в него крымских санаториев можно считать еще одним шагом к официальному признанию американцами российской принадлежности полуострова", - сказал он.

По его мнению, единственное, чего добились американцы - подтолкнули Россию к укреплению позиций рубля в Евразийском пространстве.

"Мы уже заключили несколько международных соглашений с расчетами в российской валюте и будем продолжать укреплять свои позиции. А США пусть и дальше продолжают знакомиться с крымскими курортами и здравницами заочно. А лучше пускай приезжают и на месте посмотрят, чей Крым, и кто в доме хозяин, а заодно и подлечатся", - подытожил депутат.

Тем временем, в посольстве России в США заявили, что не понимают целей Вашингтона, продолжающего вводить санкции против Крыма.

"Власти США продолжают в дежурном режиме налагать санкции на российский Крым. Нам обещали делать это каждые месяц-два. Следующий раунд, таким образом, можно ожидать под Новый год. Признаемся, что давно перестали понимать, чего хочет этим добиться американская сторона", - говорится в комментарии, размещенном на странице посольства в Facebook.

Энегроснабжению полуострова санкции "КрымТЭЦ" также ничем не грозят, успокоило потребителей Минэнерго РФ.

"Введение санкций не повлияет на энергоснабжение потребителей Крымского полуострова и работу Крым ТЭЦ на территории Российской Федерации. Модернизация и расширение одного из объектов Крым ТЭЦ - Сакской ТЭЦ проводится с использованием российского оборудования", - отмечается в сообщении ведомства.

Обозреватель Евгения Артемова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"