Победа без конкурентов

12.11.18 14:06

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

Interfax-Russia.ru – Коммунист Валентин Коновалов победил на выборах главы Хакасии.

"За" или "против"

11 ноября в Хакасии состоялся второй тур губернаторских выборов. На пост главы республики баллотировался единственный кандидат – коммунист Валентин Коновалов. По данным ЦИК, за него проголосовали 57,57% избирателей (101,4 тыс. человек), против - 41,6% (почти 72,5 тыс. жителей региона). Таким образом, Коновалов преодолел необходимый для победы порог в 50% голосов и, предварительно, победил на выборах главы Хакасии. Явка на избирательные участки составила 43,8% - 381 тыс. человек.

"Мы выдержали все инсинуации. Наш кандидат, и вся наша команда вели себя достойно. Мы выступили с конструктивной программой, и наш кандидат, и вся команда вели себя достойно. Валентин Коновалов победил. Будем исполнять предложенную жителям программу", - заявил "Интерфаксу" лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Он отметил, что после официального утверждения результатов голосования КПРФ начнет "строить правительство народного доверия в Хакасии".

"Мы прямо сказали, что со всеми, кто готов трудиться во имя республики, страны, нам всем по пути. Мы объехали все районы, все города, переговорили с руководителями предприятий, организаций. Готовы. Уже есть наметки соответствующие", - отметил председатель ЦК КПРФ.

При этом Зюганов заявил, что не считает прошедшие выборы безальтернативными, даже несмотря на то, что предыдущие оппоненты Коновалова, "представлявшие разные партии, поочередно выбыли из избирательной гонки".

"Валентин (Коновалов – ИФ) практически трех крупных оппонентов положил на лопатки. Люди проголосовали за человека, который умеет держать удар и держать слово и одновременно абсолютно открытый. Мы не хлопали дверью, не убежали с выборов, проявили уважительное отношение к избирателям, к их праву высказать свое мнение", - сказал лидер партии.

Он также обратил внимание на показатели по явке избирателей.

"Люди откликнулись. Говорили, что не пойдут, а явка на 5% выше, чем было в предыдущем туре. Люди не стали слушать это зомбирование, а исполнили свое право прийти и проголосовать", - сказал Зюганов.

Сам же Коновалов заявил журналистам, что не испытывает эйфории от победы на выборах, поскольку понимает, что впереди его ждет очень большая работа.

"Пройден тяжелый путь. Сейчас эйфории у меня нет. Есть ощущение, что предстоит большая работа. Я уверен, что при поддержке населения, а она есть, как показали выборы, мы справимся", - сказал коммунист на пресс-конференции по итогам голосования.

Первый тур губернаторских выборов в Хакасии состоялся в Единый день голосования 9 сентября. Тогда за пост главы республики боролись четыре кандидата: действующий на тот момент руководитель региона, "единоросс" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, Валентин Коновалов от КПРФ и директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

По итогам обработки 100% протоколов больше всех голосов избирателей набрал Коновалов (44,81%), вторым стал Зимин (32,42%), на третьем месте оказался Филягин (11,23%), на четвертом - Мяхар (6,61%). Поскольку ни один из кандидатов так и не смог преодолеть порог в 50% голосов, избирком назначил второй тур выборов. Изначально повторное голосование планировалось провести 23 сентября, однако в связи со снятием кандидатур Зимина, Филягина и Мяхара второй тур выборов постоянно переносился.

Без особых нарушений

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев заявил об отсутствии серьезных нарушений на выборах главы Хакасии.

"На сегодня можно сказать, что в ходе выборов не было допущено каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов", - сказал он.

Заместитель председателя Центризбиркома добавил, что в центральной избирательной комиссии Хакасии есть несколько жалоб на подвоз избирателей к участкам, в том числе с фотографиями СМИ, по которым решение еще не принято.

"Центральная избирательная комиссия Хакасии проанализирует эти жалобы, но вряд ли они смогут повлиять на признание прошедших выборов состоявшимися", - считает Николай Булаев.

Он отметил, что разрыв в голосах "за" и "против" кандидата от КПРФ Валентина Коновалова "на самом деле не такой уж большой", что говорит о несформированности в республике консолидированной позиции по поводу дальнейшей судьбы региона.

"Будем надеяться, что после того как схлынут предвыборные страсти, в республике будет найдено взвешенное решение о том, как она должна дальше развиваться. Во всяком случае, избирательная система со своей стороны в ходе этих выборов сделала все, чтобы к ней не было никаких претензий", - сказал зампред ЦИК.

Также критических нарушений на выборах главы Хакасии не выявили и сторонние наблюдатели.

"Жалоб на переписывание протоколов и вбросы не было. В основном они касались агитационных вопросов и подвозов. Я не думаю, что нарушения носят критический характер, поэтому результат выборов отражает действительность", - заявил "Интерфаксу" член Совета по правам человека (СПЧ), сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" Александр Брод.

Вместе с тем, он отметил, что не считает победу кандидата от КПРФ Валентина Коновалова головокружительной. По его мнению, сыграло роль протестное голосование.

"Штаб Коновалова грубо нарушал избирательное законодательство, распространяя агитационные материалы в день тишины и устраивая подвозы. Выборы проходили на грязном, проблемном и нервном фоне, но избирательная система и общественность смогла предотвратить серьезные нарушения", - сказал Брод.

При этом, добавил он, органы правопорядка слабо реагировали на указанные им нарушения.

"Нужно было оперативно проводить проверки, а этого не было сделано, как и в Приморье. Мы будем обращаться к министру внутренних дел Колокольцеву, чтобы предотвратить подобное впредь", - подчеркнул Брод.

В свою очередь сопредседатель движения за права избирателей "Голос" Юрий Гурман заявил "Интерфаксу", что, несмотря на все сложности, связанные со вторым туром выборов, в его организации высоко оценивают работу центральной и региональной избирательных комиссий на выборах главы Хакасии, которым вместе с наблюдателями удалось не допустить серьезных нарушений.

"Спасибо Центральной избирательной комиссии, тем коллегам, которые здесь были, и региональной комиссии. (...) Они реально вмешивались и исправляли ситуацию, потому что были попытки. Где-то в середине дня (11 ноября - ИФ) вопрос стоял о переломе, и они не дали сделать фальсификаций. Те, кто пытался их сделать, вынуждены были откатить назад. Это реальная заслуга региональной избирательной комиссии и представителей ЦИК, которые на месте отслеживали ситуацию", - сказал он.

Сопредседатель движения за права избирателей "Голос" также отметил, что наблюдатели не зафиксировали попыток переписывания протоколов.

"Хотя там были нарушения процедурных вопросов, но в конечном итоге, в целом результат подведен. И в этой части у нас к ним претензий, действительно, нет, они старались, влияли на ситуацию, предотвращали то, что тут происходило. В этой части это плод совместных усилий",- сказал Юрий Гурман.

Сопредседатель "Голоса" также высоко отметил роль наблюдателей, "без которых это было бы невозможно".

В свою очередь коллега Гурмана - член совета "Голоса" Станислав Андрейчук рассказал "Интерфаксу", что во время выборов в Хакасии наблюдатели зафиксировали две основные проблемы. Первая, по его словам, связана с голосованием в рамках акции "Народный глава", "которая является абсолютно манипулятивной".

"На наш взгляд, такая акция - угроза избирательной системе, потому что она подрывает уважение и доверие людей с помощью вот такого альтернативного голосования (за тех, кого бы человек хотел видеть в качестве главы Хакасии в форме опроса - ИФ) фактически на тех же избирательных участках - рядом с ними", - заявил он.

Кроме того, по его словам, ряд вопросов вызывает и организация голосования в Черногорске. В частности, как отметил Андрейчук, в ряде участковых избирательных комиссией списки избирателей, которые должны были голосовать по месту нахождения, почему-то не совпадали с теми, которые были в системе ГАС "Выборы" и в черногорской территориальной избирательной комиссии (ТИК).

"Это создает угрозу, что эти списки были напечатаны и переданы не ТИКом, а кем-то еще. Сложно сказать о масштабах проблемы, но проблема есть, с ней надо разбираться. Я думаю, что это задача для экспертов, для ЦИКа до следующего дня голосования эту проблему попробовать как-то решить оптимально возможным способом", - сказал член совета "Голоса".

Остальные зафиксированные нарушения, по его словам, "это какие-то мелочи, которые происходят каждые выборы".

"Было видно, что очень много однотипных сообщений поступало от коммунистов, были какие-то сообщения с противоположной стороны, хотя непонятно, что это за сторона, она не формализована в рамках избирательного процесса в той уникальной ситуации, которая сложилась, у нас таких выборов никогда в стране не было",- сказал член совета "Голоса".

Подвести официальные итоги выборов главы Хакасии региональный избирком планирует в течение недели.

"По закону у нас есть 10 дней, чтобы рассмотреть все жалобы, которые поступили и еще поступят, после чего на заседании комиссии будут подведены официальные итоги голосования. Думаю, мы в течение недели справимся с этой задачей - крайний срок, подведем итоги в понедельник, 19 ноября. После этого глава Хакасии сможет вступить в должность перед депутатами Верховного совета республики, как это и прописано в республиканской Конституции. Сроки вступления в должность не обозначены", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" председатель региональной избирательной комиссии Александр Чуманин.

Пока что, по его словам, в избирком не поступало жалоб, которые могли бы повлиять на итоги голосования.

"На сегодняшний день у меня нет оснований полагать, что мы найдем поводы для сомнений в волеизъявлении избирателей", - сказал председатель избиркома Хакасии.

Мнение конкурентов

Как полагает первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов, победа Коновалова на выборах главы Хакасии стала возможной на волне изменений пенсионного законодательства, предложенных правительством РФ.

"Эта победа показывает высокую степень радикализации настроений в обществе, пенсионная реформа даром не прошла, тем более, она сопровождается другими непопулярными действиями со стороны правительства. Создается впечатление, что правительство сознательно стремится зажать общество, и в результате появляются эти протестные настроения", - сказал Емельянов "Интерфаксу".

Он затруднился ответить на вопрос, жалеют ли эсеры, что их кандидат на выборах главы Хакасии Андрей Филягин снял свою кандидатуру, отметив, что с этим вопросом руководству партии еще только предстоит разобраться.

"Лидер партии Сергей Миронов сказал, что по итогам выборов будет дана партийная оценка действиям нашего кандидата. Поэтому сейчас наступит время разбора полетов", - сказал первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.

В тоже время, как полагает Емельянов, "на фоне действий правительства в выигрыше оказываются радикальные политические силы, к которым эсеры не относятся".

Отвечая на вопрос о создании после победы Коновалова коалиционного правительства в Хакасии, замруководителя фракции отметил, что "Справедливая Россия" неоднократно выступала за коалиционные действия оппозиционных партий, однако пока что к ним по этому вопросу никто не обращался.

"Мы еще в прошлом году выступали за коалиции при выдвижении кандидатов на губернаторских выборах, но мы можем ответить на этот вопрос только тогда, когда к нам обратятся, но пока никто не обращался",- сказал Емельянов.

При этом сам Коновалов ранее заявлял, что не считает голоса в свою поддержку протестными.

"Я не считаю свою победу свидетельством протестного голосования. Если бы это было так, то после первого тура, где у меня были конкуренты, я бы, конечно, не набрал такого количества голосов, шансов бы не было. Люди просто поверили в нашу программу и проголосовали", - сказал коммунист.

В свою очередь в "Партии роста" второй тур выборов главы Хакасии, в котором участвовал единственный кандидат, назвали фарсом.

"Предполагаю, что 40 млн, потраченных на предвыборную агитацию, о которых постоянно твердит Коновалов, на самом деле потрачены на мобилизацию его электората. Предположить, что деньги потрачены на рекламную кампанию, невозможно, исходя из цен на рекламные носители в Хакасии", - сказал заместитель председателя "Партии роста" Виктор Звагельский накануне дня голосования.

Тогда же он предположил, что жители региона разделятся на два лагеря – первые будут выражать свое протестное настроение и пойдут голосовать за Коновалова, но "большая часть людей, понимая фарс и абсурдность существующей ситуации, не пойдет на выборы, тем самым предоставив возможность Коновалову выиграть".

В Хакаском отделении партии "Единая Россия" в свою очередь отказались комментировать победу Валентина Коновалова на выборах главы региона.

Обозреватель Наталья Пономарева

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