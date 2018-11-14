Победа за коммунистом

14.11.18 15:17

© РИА Новости. Павел Лисицин

Interfax-Russia.ru – Избирком Хакасии признал состоявшимися повторные выборы главы республики. Новый губернатор – 30-летний Валентин Коновалов - вступит в должность 15 ноября.

Избирательная комиссия Хакасии на заседании 13 ноября утвердила итоги выборов главы региона.

"Итоги утверждены, выборы признаны состоявшимися", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре республиканского избиркома.

11 ноября в Хакасии состоялись повторные выборы главы региона. Единственный кандидат на пост губернатора коммунист Валентин Коновалов набрал 57,57% голосов избирателей, тем самым преодолев необходимый для победы порог в 50% голосов.

"Церемония инаугурации назначена на 15 ноября, на 12:00 местного времени. Она пройдет в большом зале парламента", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре республиканского Верховного Совета.

На церемонию приглашены члены правительства РФ, депутаты Верховного Совета Хакасии, главы муниципалитетов и общественных организаций. Планируется, что первым перед собравшимися выступит председатель местного избиркома Александр Чуманин, который озвучит итоги прошедших выборов. После этого Валентин Коновалов принесет присягу.

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе республиканского Верховного Совета, избранный глава Хакасии должен заявить о сложении своих депутатских полномочий.

"В мандатную комиссию Валентин Олегович должен представить заявление о сложении с себя полномочий депутата. Это заявление будет рассмотрено, вероятно, на плановом заседании парламента 28 ноября. Он был избран по одномандатному округу, соответственно, выборы по данному мандату пройдут в сентябре 2019 года. Тогда же состоятся выборы и по мандату, ранее принадлежавшему Михаилу Валову, который стал мэром Саяногорска. Не исключено, что будут и еще освободившиеся мандаты, так как, возможно, Валентин Олегович пригласит в свою команду кого-то из депутатов", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре республиканского парламента.

Согласно законодательству, с республиканским парламентом Валентин Коновалов обязан согласовать только кандидатуры первого заместителя председателя правительства и министра финансов. Ожидается, что это может произойти еще до конца ноября, так как уже 28 ноября республиканский парламент должен рассмотреть бюджет региона в первом чтении.

"Согласование кандидатуры представителя Совета Федерации от главы республики с депутатами не требуется. В Совет Федерации должны быть представлены по одной кандидатуре - от республиканского парламента и, соответственно, от избранного главы региона. От Верховного Совета мы пока не определились с кандидатурой и, возможно, вернемся к этому вопросу как раз на заседании 28 ноября", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

Между тем, как ранее заявил в интервью газете "Ведомости" сам Валентин Коновалов, новое правительство республики будет коалиционным.

"Мы будем формировать правительство, исходя не из партийной принадлежности, а из профессиональных и личных качеств людей", - сказал избранный глава Хакасии, отвечая на вопрос, возможно ли в республике коалиционное правительство.

Он отметил, что готов взаимодействовать с представителями всех партий, которые захотят трудиться для развития и процветания региона.

"Безусловно, мы будем взаимодействовать со всеми. Демократические процедуры для того и введены, что большинством определяется победитель, руководство будет осуществляться всем регионом, и от идеологических различий придется отходить и управлять всей республикой", - добавил Коновалов.

Также избранный глава региона сообщил, что, в первую очередь, на своем посту займется кадровыми вопросами, "поскольку это заложено Конституцией РФ и законами республики".

"После вступления в должность я предоставлю структуру органов исполнительной власти Верховному совету, ключевые должности - заместителей и министра финансов", - сообщил глава региона.

При этом, по его словам, кандидат на должность министра финансов Хакасии у него уже есть.

"Но мы в любом случае проведем конкурсный отбор, тщательно кандидатуры все проверим и примем взвешенные решения, которые будут учитывать интересы всей республики", - заверил Валентин Коновалов.

Он также уточнил, что на повестке дня пока не стоит вопрос разделения должности главы республики и председателя правительства.

"Это предложение исходило от (бывшего губернатора Виктора) Зимина и было просто предвыборным ходом. Сегодня этот вопрос даже "Единая Россия" не ставит, они забыли о нем через неделю после того, как Зимин это предложил. Так что этот вопрос на повестке дня не стоит, пока, по крайней мере, точно", - подчеркнул Валентин Коновалов.

Тем временем, итоги прошедших выборов прокомментировал врио губернатора Хакасии Михаил Развожаев.

"Выборы состоялись. Народ республики свое слово сказал. Был избран законный губернатор, которому предстоит в течение ближайшего времени решать сложнейшие задачи, стоящие перед республикой", - заявил он.

Также Михаил Развозжаев подвел итоги и своей непродолжительной работы в регионе.

"Что касается пяти недель моей работы здесь, то я честно отработал, сделал то, что должен был. Уборочная кампания завершилась. Отопительный сезон был взят под контроль. Я неоднократно говорил, что, к сожалению, коммунальная инфраструктура требует гораздо больших инвестиций, чем республика может себе сегодня позволить. Поэтому приходится в оперативном режиме каждый день контролировать ситуацию. Сейчас нормативный запас угля сформирован. Необходимо продолжать отслеживать, контролировать эту сферу", - сказал врио губернатора.

Другой важной задачей для временно исполняющего обязанности главы Хакасии было формирование бюджета республики.

"Проект бюджета внесен в Верховный Совет. О тех приоритетах, которые должны быть отражены в бюджете, я также говорил. Дальнейшая задача – поиск внутренних ресурсов, оптимизация управленческих расходов. Но это не решит всех проблем в финансовой сфере, есть большой государственный долг", - добавил Михаил Развозжаев.

В связи с этим, по его словам, финансистам придется показать уровень дефицита по текущему году и защитить дополнительные дотации на его сбалансированность в Минфине России.

"Если работа будет проведена педантично и открыто, то помощь должна поступить в бюджет. В следующем году республика должна принять консолидированный бюджет, который будет сбалансирован по расходам и доходам. Это ключевая задача", - пояснил врио губернатора Хакасии.

Кроме того, в числе приоритетных направлений работы Михаил Развозжаев назвал участие региона в национальных проектах, определенных новым "майским" указом президента России.

"Сейчас заявки по всем 12 национальным проектам сформированы. Минфин России определил для Хакасии уровень софинансирования в 1%. Но не по всем национальным проектам отраслевые министерства дают нам такой уровень софинансирования, который бы позволил привлечь больше федеральных средств. Я направил во все ведомства соответствующие письма с просьбой все-таки и пересмотреть уровень софинансирования. Учитывая мой федеральный опыт, я знаю, что здесь требуется точечная работа с каждым отраслевым ведомством", - сказал он.

Валентин Коновалов стал самым молодым губернатором в истории Хакасии. Он родился 30 ноября 1987 года в городе Охотске Хабаровского края. В 2005 году окончил школу в Норильске. В этом же году поступил в Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова на юридический факультет и закончил его в 2010 году. Членом Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) будущий глава Хакасии стал в 2007 году. С 2009 по 2012 год занимал пост первого секретаря Хакасского отделения комсомола, с 2013 по 2018 год был депутатом городского совета Абакана. А в марте 2018 года был избран первым секретарем комитета Хакасского регионального отделения КПРФ. Коновалов женат, воспитывает двух дочерей и сына.

Обозреватель Наталья Пономарева

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