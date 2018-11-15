Сдали нервы

15.11.18 13:52

© РИА Новости. Алексей Владыкин

Interfax-Russia.ru – Возбуждено уголовное дело после избиения учительницей школьника в Комсомольске-на-Амуре.

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело после сообщений об избиении учительницей малолетнего школьника в Комсомольске-на-Амуре.

"Уголовное дело возбуждено по ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будут установлены условия жизни и воспитания ребенка в семье", - сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Также следователи дадут оценку действиям (либо бездействию) должных лиц учебного заведения, в котором произошел конфликт, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних региона.

"В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления", - отметили в СУ СРК по Хабаровскому краю.

Также проверку по факту избиения школьника проводит полиция.

"Сейчас сотрудники ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних – ИФ) работают с ребенком, его родителями, педагогическим коллективом. Всех опрашивают. Когда мы всестороннее изучим ситуацию, тогда и сможем сделать какие-то выводы. Все материалы проверки будем передавать в Следственный комитет", - сообщила Interfax-Russia.ru начальник пресс-службы УМВД по краю Ирина Щеголева.

Она уточнила, что история произошла в школе N37 Комсомольска-на-Амуре.

Как сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре, служебную проверку по факту произошедшего в школе N37 проведет и социально-педагогическая служба управления образования города.

"Идет служебная проверка по всем линиям, и по итогам этой служебной проверки будет вынесено дисциплинарное взыскание всем виновным лицам. Сейчас сказать о сути конфликта я не могу, я не свидетель всего свершившегося, нужно изучать, что там все же произошло. Это учитель с высоким стажем, большим авторитетом, но это не оправдывает педагога, который применяет меры непедагогического воздействия на ребенка. Она не имела права так с ним поступать. Сейчас учительница временно отстранена от работы", - заявила Interfax-Russia.ru начальник управления образования города Ляна Кускова.

Она уточнила, что мальчик на видео – второклассник школы N37, ему 9 лет.

"Пока ничего не могу сказать про семью мальчика, но в Инстаграме (города – ИФ) родители других учеников этой школы, его одноклассников, обсуждают, что ребенок, скажем так, требовал внимания к себе, нужно было корректировать его поведение. Если это действительно так, и ребенок нуждался в помощи, то будем смотреть, как она была оказана социально-психологической службой школы. Это тоже будем учитывать", - добавила начальник управления образования города.

Видеозапись, на которой учительница избивает ученика, появилась в соцсетях 14 ноября. Женщина со школьным портфелем в руках нападает на мальчика с криками, что он не имеет права так вести себя на уроке. Сначала она несколько раз бьет школьника по голове, а затем роняет на пол и вновь пытается ударить.

"Ты кто такой? Кто позволяет тебе себя так вести? Ты почему мешаешь всем? Ты этого ждал? Я тебе устрою, еще раз только ты рыпнешься. Ты меня услышал?", - вопрошает она.

В комментарии к видео уточняется, что женщина, набросившаяся на мальчика, - учительница начальных классов Татьяна Лескова.

Данные о специалисте с таким именем и фамилией действительно есть на сайте школы N37 Комсомольска-на-Амуре. Более того, там отмечается, что Т. Ю. Лескова - учитель с 24-летним стажем, почетный работник общего образования.

В свою очередь начальник управления общего и дополнительного образования министерства образования и науки Хабаровского края Юлия Зотова заявила, что любое насилие в отношении учащихся недопустимо.

"Этот факт, конечно, вызвал у всех огорчение, поскольку данная ситуация по закону об образовании не соответствует правильному поведению учителя, потому что любое психическое или физическое насилие в отношении учащихся недопустимо. Вместе с тем, мы должны помнить, что обучающиеся тоже должны соблюдать дисциплину в школе, это тоже указано в законе. Сейчас идет служебная проверка", - заявила Юлия Зотова.

По ее словам, разобраться в конфликте педагогам школы помогут психологи краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

"Они изучат все факты, которые могли привести к такому происшествию. По результатам проверки в отношении педагога будут применены соответствующие меры", - пояснила Юлия Зотова.

Между тем, как отметили в краевом Минобрнауки, ранее педагог так себя не вела. В школе N37 она работает больше 10 лет.

Сейчас ситуация находится на контроле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Вместе с тем, как сообщают местные СМИ, некоторые учителя из школы N37 частично оправдывают поведение коллеги, ударившей второклассника портфелем, отмечая, что ребенок совершенно неуправляемый.

Так, в частности, популярный городской паблик Komsagram в Инстаграме через некоторые время после инцидента разместил скришот с высказываниями, как утверждается в паблике, одного из педагогов школы о мальчике, которого избила учительница. Учитель пишет, что ребенок постоянно отвлекается на уроках, обижает других детей, оскорбляет педагогов, матерится и кусается.

"Следующая буду я, потому что вчера меня трясло весь день и всю ночь после общения с этим ребенком, который во 2 классе ТАК оскорбляет всех учителей, материт, посылает, кусает.. Сегодня он испинал Татьяну Юрьевну (Лескову – ИФ). Я приглашала маму на урок, он совершенно ее не слушал, она сама была в шоке от непослушания. Завтра я опять пригласила ее на урок, потому что опасаюсь за свое здоровье и здоровье детей в классе. Я за всю свою педагогическую деятельность такого ребенка не встречала.. Никакого терпения не хватит, когда тебя унижают при детях. Сегодня он колол ручкой глаза своей сестры, а вчера швырял их (ручки – ИФ) в меня", - написала педагог.

Под этим постом также есть и сообщение от женщины, которая представляется мамой одного из учеников школы N37. Так, в частности, пользователь под ником vikadimargo пишет, что ее ребенок тоже учится в том же учебном заведении, и он неоднократно рассказывал ей про проделки одного из второклассников.

"У меня ребенок учится в этой школе, и он сам неоднократно рассказывал, что есть у них такая малюська (....) со 2 класса, который неуправляемый и никого ни во что не ставит, разговаривает на матах даже со старшеклассниками", - пишет женщина.

Многие другие участники дискуссии под этим постом также выступили в защиту учительницы из видеоролика, предложив "обвинять, прежде всего, родителей школьника", "отправить второклассника к психологу", "перевести мальчика в спецкласс" или хотя бы "установить видеокамеры в школе".

В тоже время, нашлось и немало тех, кто уверен, что учитель "ни при каких обстоятельствах не имела права поднимать руку на своего ученика" и "вестись на его провокации".

Также по поводу подобных конфликтов в школе высказались и в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Трудные дети в школе – это действительно очень большая проблема, поскольку помимо педагогической составляющей у учителя есть и обычные человеческие эмоции. И если человеку все время мешают и, тем более, хамят, ему, конечно, сложно оставаться без эмоциональным. Учителя тоже люди, они тоже выходят из себя", - сказала Interfax-Russia.ru руководитель департамента коммуникаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Оксана Иванникова.

По ее словам, родители должны объяснить детям, как вести себя в школе.

"И тут, в первую очередь, важна роль родителей. Если они не объясняют ребенку, как себя вести в школе, с взрослыми, которые его окружают – это уже проблема семьи. Если же у ребенка есть какие-то нарушения, с ними нужно работать, как минимум, обратиться к школьному психологу", - отметила Оксана Иванникова.

И уже психолог, по ее словам, должен разобраться, чем вызвана агрессия со стороны ребенка.

"Девятилетний ребенок еще слишком мал, чтобы такое его поведение можно было объяснить каким-то переходным периодом. У ребенка явно либо какие-то нарушения в развитии. И тут психолог должен либо скорректировать поведение мальчика, либо, если есть нарушения психического здоровья, направить его дальше, к психиатру. Если же это проблема только в коммуникации, то надо смотреть, что происходит у него в семье, как у ребенка строятся отношения с одноклассниками, нет ли какой-то травли с их стороны и так далее", - считает специалист.

Очевидно, что через такое поведение ребенок пытается что-то сказать, добавила она.

"И тут может быть все, что угодно: домашнее насилие или же пренебрежение всеми нуждами ребенка. Тогда, возможно, он просто пытается достучаться до взрослых, чтобы они на него обратили внимание. Либо ребенок так вымещает свою агрессию, которую он получает со стороны родителей или какого-то члена семьи. Может быть, его травят старшие дети. А, может быть, эта учительница раньше что-то себе позволила, например, публично унизила этого ребенка, и он теперь ей мстит. Очень много вариантов, но любой конфликт – это сигнал к тому, что пора разбираться в происходящем, включать туда все стороны – педагогический состав, семью, других детей", - подытожила Оксана Иванникова.

Обозреватель Наталья Пономарева

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