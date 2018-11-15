Потенциальные заказчики

15.11.18 15:13

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

Interfax-Russia.ru - Минимум 13 стран интересуются приобретением С-400 у России, несмотря на угрозу санкций со стороны США.

По меньшей мере 13 иностранных государств выражали заинтересованность в приобретении у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, несмотря на возможность санкций со стороны США в рамках закона, направленного на сдерживание торговли Россией вооружением, вместо того, чтобы рассмотреть аналоги американских компаний, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в американском разведсообществе.

Так, по словам одного из источников канала, возможность покупки систем ПРО С-400 у России обсуждали Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак.

Говоря о мотивации иностранных государств к приобретению у России С-400, источник канала отметил, что потенциальных покупателей привлекает стоимость российского вооружения, которая в целом ниже, чем у американских поставщиков.

Кроме того, покупателей отталкивает от закупок американского вооружения длительность процесса поставки оружия. Другой источник отмечает, что Москва, как правило, поставляет первые системы в течение двух лет после подписания контракта, и вряд ли у США получится соответствовать такому графику.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф", созданная на основе действующих комплексов С-300, предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Как заявляют разработчики, "Триумф" – единственная система, которая может выборочно использовать более четырех типов ракет, обладающих различной стартовой массой и дальностью пуска, создавая эшелонированную оборону. Аэродинамические цели система способна поражать на дальности до 400 км, а баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров, - на дальности до 60 км. Комплекс может применяться ночью и днем в любых физико-географических, а также погодно-климатических условиях.

Кроме того, С-400 мобильна - ее элементы размещаются на колесных шасси высокой проходимости, также допускается их перевозка железнодорожным, водным и воздушным транспортом.

В "Рособоронэкспорте" (входит в госкорпорацию "Ростех") признают, что существенную долю портфеля заказов составляют арабские страны.

"Ввиду непрекращающейся нестабильности международной обстановки объемы мировых поставок вооружения и военной техники продолжают расти. Сохраняется высокая заинтересованность стран Персидского залива в импорте новейшей и наиболее эффективной продукции военного назначения", - заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в преддверии выставки Bahrain International Airshow 2018 (BIAS), которая проходит с 14 по 16 ноября на авиабазе "Сахир" в Королевстве Бахрейн.

При этом, по его словам, оружие с маркой "Сделано в России" пользуется повышенным спросом, так как оно зарекомендовало себя с самой лучшей стороны в непростых боевых и климатических условиях на море, на суше и в воздухе. "И этот спрос увеличивается: портфель заказов Рособоронэкспорта недавно превысил рекордную планку в 50 млрд долларов, существенная доля из которых сформирована контрактами с арабскими государствами", - отметил Михеев.

"Рособоронэкспорт" видит серьезный экспортный потенциал в регионе не только у самой известной сегодня в мире зенитной ракетной системы большой дальности С-400 "Триумф", но и у зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э", "Тор-М2Э", зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", переносного зенитного ракетного комплекса "Верба".

Причем Россия обсуждает с рядом стран и отказ от доллара при взаиморасчетах. "Россия и партнеры рассматривают различные варианты организации взаиморасчетов. Диалог по этому вопросу ведется и в области военно-технического сотрудничества. Но это комплексная работа, требующая скоординированных действий государственных институтов, банков, а также определенных условий двусторонней торговли", - сообщил "Интерфаксу" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2018, которая проходила с 6 по 11 ноября в китайском Чжухае.

Он подчеркнул, что Россия вынуждена реагировать на действия США, которые "стремятся использовать мировую финансовую систему как инструмент политического воздействия".

"В этой связи актуальность приобретает "дедолларизация" национальных экономик - мы становимся свидетелями этого нового, но весьма перспективного глобального тренда", - констатировал Шугаев.

В частности, российско-индийский контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 был заключен в рублях.

Контракт на поставку Дели пяти полковых комплектов С-400 был подписан в начале октября "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне. Речь идет о поставке пяти полковых комплектов ЗРС "Триумф", сумма сделки превышает $5 млрд. Данный контракт стал самым крупным за весь период военно-технического сотрудничества России и Индии и крупнейшим в истории "Рособоронэкспорта".

Помимо Индии контракт на поставку С-400 был заключен с Саудовской Аравией, Турцией и Китаем.

Так, установка российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется уже в октябре 2019 года. Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Причем в США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с покупкой Турцией С-400. Вашингтон грозил Анкаре "последствиями" за такое приобретение. В частности в августе, отвечая на вопрос о том, может ли покупка С-400 спровоцировать санкции в отношении Турции, представитель Госдепа США Хизер Нойерт отмечала, что госдепартамент "ясно пояснил, что может спровоцировать санкции в отношении других стран и компаний".

При этом в сентябре Минфин США уже заявил о введении санкций в отношении отдела развития техники Центрального военного совета КНР из-за покупки Китаем С-400 и Су-35. Ограничительные меры введены в рамках закона о санкциях CAATSA ("Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций"), направленного на сдерживание торговли Россией вооружением. Закон CAATSA был принят в августе 2017 года при администрации президента США Дональда Трампа.

Тем не менее, в российских планах завершить поставку в Китай истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400 до конца 2020 года.

Более того, как рассказал "Интерфаксу" директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев, Россия может открыть в Китае сервисный центр для обслуживания систем ПВО большой дальности.

"С учетом того, что Китай продолжает эксплуатацию систем ПВО С-300, и с учетом поставляемых новейших систем С-400, создание центра послепродажного обслуживания систем ПВО большой дальности было бы логично и экономически целесообразно", - сказал Д.Шугаев, отметив, что в 2017 году в Китае также был открыт центр по ремонту средств зенитных ракетных комплексов "Тор-М1".

При этом в России не видят предпосылок для снижения уровня военно-технического сотрудничества с Китаем из-за санкций США. "Вряд ли стоило ожидать, что американское санкционное давление серьезным образом повлияет на позиции Китая, в том числе на ВТС с Россией. Наши страны нацелены на дальнейшее расширение двустороннего взаимодействия. Сотрудничество развивается по нескольким десяткам направлений, в том числе высокотехнологичных", - заявил Шугаев.

Директор ФСВТС сообщил, что в то же время Москва и Пекин принимают меры после введения ограничений: "Между нами и китайскими партнерами есть однозначное понимание необходимости принятия совместных мер, направленных на минимизацию последствий введения санкций - и мы знаем, в каком направлении следует двигаться".

Шугаев отмечает, что доля поставок продукции военного назначения в Китай в общем объеме российского военного экспорта на протяжении последних лет традиционно находится на высоком уровне.

По его словам Шугаева, однозначность и твердость позиции Китая для России неудивительна - сегодня многие страны открыто говорят о неприемлемости санкций как инструмента давления на суверенные государства в вопросах обеспечения ими своей национальной безопасности.

Обозреватель Анастасия Николаева

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