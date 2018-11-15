Налог на сладкое

15.11.18 16:54

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Член комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил запретить продажу в школах подслащенной газировки и сладостей.

Кроме того, Свищев считает, что необходимо обязать производителей продуктов указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления. По его мнению, профилактика заболеваний среди детей будет способствовать укреплению здоровья нации. Депутат также поддержал идею введения акцизов на сладкие газированные напитки.

"Безусловно, указанная мера окажет положительный эффект на профилактику заболеваний, связанных с ожирением, но одновременно в том случае, если получаемые от акцизных сборов средства будут направляться как раз на борьбу с этим недугом", - отметил он.

Предложение ввести акцизы на газировку поступило от экспертного совета при правительстве. Данная мера должна способствовать переходу россиян на правильное питание и снижению потребления сахара, считают авторы инициативы.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав РФ поддержал инициативу экспертного совета при правительстве ввести акциз в размере не менее 20% на подслащенные газированные напитки.

Соответствующая инициатива содержится в отзыве экспертного совета при правительстве России на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья". Если налог будет введен, то 1 литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

В Минздраве уточнили, что конкретные меры еще обсуждаются.

Меры, которые позволят снизить доступность подслащенных газированных напитков для детей, будут поддержаны в комитете Госдумы по охране здоровья, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Дмитрий Морозов.

"Если говорить о качестве жизни, то здоровое питание и здоровая вода - в сумме это все влияет, и сегодня, когда мы говорим о профилактике, в первую очередь, о детях, школах, некое снижение доступности подслащенных газированных напитков при повышении качества, естественно, мы поддержим", - сказал Морозов.

Бизнес напротив отрицательно отнесся к инициативе Минздрава.

"Возможный ввод акциза мы считаем безосновательной дискриминационной для категории мерой", - заявил президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков.

Он подчеркнул, что сладкие газированные напитки в рационе россиянина составляют менее 2% от суточной нормы калорий.

Минимальный размер акциза должен составить приблизительно одну пятую от розничной цены. Такой налог платят производители этилового спирта и алкогольных напитков.

Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод заявил, что введение акцизов приведет не только к увеличению стоимости газировки, но и к снижению продаж. Это, в свою очередь, повлияет на доходы поставщиков. Он отметил и другие негативные последствия: сокращение рабочих мест и объемов производства.

Кроме того, в Минэкономразвития (МЭР) также считают, что соки и сладкие газировки могут подорожать в случае введения акцизов на сладкие напитки. В Минэкономики отметили, что в своей стратегии Минздрав не приводит доказательств прямой связи между потреблением сладких напитков и появлением этих заболеваний.

В МЭР отмечают, что акцизы грозят не только повышением цен на товары, но также сокращением рынка и появлением контрафакта. По их оценке, продавцы газировки и соков могут потерять более 100 млрд рублей, а число игроков на рынке сократится на 10-15%.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья предлагал законодательно запретить продажу в школах сладкой газировки и шоколадных батончиков, заменив их фруктами и мармеладом.

"Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания, а в школах законодательно запретить продажу сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребенка и подростка", - заявил журналистам заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль (фракция "Единая Россия") в рамках выездного заседания комитета в Астрахани.

По его словам, в ассортименте школьных столовых должны быть соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир.

Депутат отметил, что готов подготовить соответствующий законопроект и, в случае его одобрения экспертным советом фракции, внести на рассмотрение Госдумы.

Огуль, врач по специальности, назвал одной из главных причин заболеваний сердечно сосудистой системы неправильное питание и избыток лишнего веса.

"В 2017 году диагноз "ожирение" установлен 2 млн россиян. И это лишь те, кто дошел до врачей. В 35 регионах число больных ожирением за год выросло на 10%", - привел статистику парламентарий.

Причем, подчеркнул он, "более всего тревожит ситуация с детским и подростковым ожирением: число детей с лишним весом с каждым годом растет".

Ожирение детей во многом зависит от взрослых, отметил Огуль.

"Если в семье принято употреблять много сладкого, печеного, жареного, жирного, если в школе детям дают на обед колбасу и сосиски в тексте, а в буфетах, в установленных на территории школ автоматах свободно продают напичканные сахаром газированные напитки, чипсы, сухарики и шоколадные батончики - как маленький ребенок может этому противостоять! Ребенок не знает, что это вредно, он это охотно ест, потому что ему сладко, и в итоге подсаживается на сахар", - пояснил представитель профильного комитета.

Также считают и немецкие специалисты. В мае 2018 года более 2 тыс. немецких врачей написали открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, министрам ее правительства и лидерам партий, призвав бороться на федеральном уровне с излишним употреблением сахара, писал Handelsblatt.

Медики предлагают по аналогии с ограничениями на употребление табака комплексные законодательные меры, включая налоги и акцизы на продукты с высоким содержанием сахара (в первую очередь, сладкие напитки), а также запреты на адресованную детям рекламу. Другими мерами распространение ожирения и диабета в Германии не остановить, считают авторы пятистраничного документа.

Представители социал-демократов, которые также входят в правительственную коалицию, полагают, что предлагаемые ограничения, включая налог на сахар, будут целесообразными.

За месяц до этого, 4 апреля, Foodwatch представила в Берлине 100-страничное исследование под названием "Coca-Cola-Report", в котором утверждает, что крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков из-за своей "безответственной маркетинговой и лоббистской деятельности несет решающую часть ответственности за эпидемию таких болезней, связанных с питанием, как ожирение и диабет 2-го типа".

Германские активисты предлагали следовать примеру других стран: с 6 апреля в Великобритании и Ирландии начал действовать налог на сладкие газированные напитки, содержащие более 5 г сахара на 100 мл.

Аналогичный путь выбрали и другие государства, включая Францию и Португалию, Мексику и Чили, Шри-Ланку и Вьетнам.

Вместе с тем, экономисты и социологи усомнились в действенности налога на сахар и других подобных мер.

Экономист Зильке Тиле из Института пищевой промышленности и потребления (IFE) при Кильском университете приводит в качестве примера неэффективного воздействия налог на жирную пищу, введенный в Дании осенью 2011 года.

Этот налог вызвал такой рост цен, что менее обеспеченные слои населения стали чаще покупать у дискаунтеров более дешевые и менее полезные продукты питания. В результате уже к концу 2012 году налог отменили.

Недостатком введенного в Великобритании налога Тиле считает то, что под него подпадает только сахар, в результате производители теперь активно используют сахарозаменители.

"Такой эффект нежелателен, ведь задача состоит в том, чтобы снизить спрос на сладкое вообще", - подчеркивает эксперт.

Обозреватель Георгий Тренин

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