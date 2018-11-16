В поисках решения

16.11.18 14:51

© РИА Новости. Алексей Дружинин

Interfax-Russia.ru – Россия и Япония возобновили диалог по мирному договору.

Россия и Япония возобновили переговоры по заключению мирного договора на основе декларации 1956 года.

"Мы возобновили диалог с нашими японскими партнерами именно на основе декларации 1956 года, именно об этом нас просили наши японские партнеры", - заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Сингапуре 15 ноября.

Он напомнил, что после завершения Второй мировой войны главы двух стран достигли договоренности по размежеванию и определению государственных границ.

"Эти договоренности закреплены в определенных документах. Для нас нет никаких проблем, ни сложностей, все, что на сегодняшний день сложилась, сложилось на основе международно-правовых документов, закрепленных после Второй мировой войны. Тем не менее, Япония ставит вопрос по-другому. И мы готовы с ними работать",- отметил Путин.

Так, в частности, уточнил президент, в декларации 1956 года не прописан ряд важных вопросов, поэтому документ требует дополнительной проработки.

"Это требует, конечно, отдельной дополнительной, серьезной проработки, имея в виду, что в самой декларации далеко не все ясно. Там, в принципе, просто изложена проблема, что Советский Союз (СССР) готов передать два острова, но не сказано, на каких основаниях, и под чей суверенитет они попадают (…) Но зафиксирована готовность Советского Союза эти два острова передать", - сказал российский лидер.

По словам президента РФ, данный документ ратифицировали обе страны, однако впоследствии Япония отказалась от выполнения этих договоренностей.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что выступает за скорейшее заключение мирного договора и готов ускорить этот процесс.

"Мы решим территориальный вопрос и подпишем мирный договор, основанный на доверии между Японией и Россией. Мы не оставим следующим поколениям этот вопрос, который остается нерешенным на протяжении более чем 70 лет со времен Второй мировой. Мы с президентом Путиным самостоятельно положим этому конец", - заявил он по итогам переговоров.

Вместе с тем, Синдзо Абэ заверил Путина, что если Россия передаст японской стороне острова Шикотан и Хабомаи Курильской гряды, Япония не допустит размещения на них военных баз США.

"Если спорные острова Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии в соответствии с совместной декларацией от 1956 года в результате двухсторонних переговоров, то на них не будут размещены американские военные базы", - цитирует японского премьер-министра газета "Асахи".

При этом, как добавляет издание, Токио одновременно с обсуждением мирного договора и территориальных вопросов с Москвой придется вести переговоры по военным базам с Вашингтоном.

В тоже время, как заявил журналистам генсек японского кабинета министров Суга Есихидэ, если Россия и Япония достигнут договоренности о передаче японской стороне островов Хабомаи и Шикотан Курильской гряды, то суверенитет над ними должен будет принадлежать Японии.

"Если острова Шикотан и Хабомаи будут переданы Японии, она будет добиваться суверенитета над ними", - сказал чиновник.

Как сообщает японская газета "Майнити", премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен продолжить обсуждение с президентом РФ Владимиром Путиным темы спорных островов Курильской гряды в ходе своего следующего визита в Россию в январе 2019 года.

"Принимаются меры для организации визита премьер-министра Японии в Россию в конце января", - сообщил изданию источник в правительстве.

Он также уточнил, что основной темой переговоров лидеров двух стран должна стать проблема мирного договора, поскольку "на встрече в Сингапуре была достигнута договоренность ускорить переговорный процесс на основе совместной советско-японской декларации 1956 года".

Ранее японский премьер уже заявлял о намерении посетить Россию в начале следующего года, однако конкретные сроки не называл.

До этого Синдзо Абэ планирует встретиться с Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, который начнется 30 ноября. Еще одна встреча лидеров двух стран, вероятно, состоится в июне 2019 года, когда в японском городе Осака пройдет саммит G20.

Как полагает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, мирный договор необходим обеим странам.

"Думаю, что заявленная Абэ готовность совместно с Путиным поставить точку в этой проблеме создает реальные перспективы подписания договора в обозримом будущем. И это станет достойным ответом на политику стран G7, поддерживающих и вводящих санкции против России", - сказал Слуцкий журналистам.

Глава комитета надеется, что по итогам переговоров процесс заключения мирного договора между Россией и Японией выйдет на "обозримую траекторию".

"Этот вопрос, которые наши страны не могут решить более 70 лет, стал настоящим анахронизмом", - отметил депутат.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, отсутствие мирного договора ни в коей мере не соответствует достаточно высокому уровню наших межгосударственных взаимоотношений.

"Контакты между лидерами наших стран только активизируются, сотрудничество наращивается как в экономической и гуманитарной, так и политической плоскости", - добавил Слуцкий.

Также за заключение мирного договора между Россией и Японией выступает и заведующий кафедрой востоковедения факультета международных отношений МГИМО Дмитрий Стрельцов.

"Заключение мирного договора, как я склонен считать, будет иметь позитивный эффект для нашей страны, поскольку это позволит укрепить наши отношения с Японией, проводить более сбалансированную политику в Азии и обрести нового партнера в лице Японии для реализации этой политики. И, я думаю, так мы сможем более уверенно себя чувствовать в отношениях с прочими нашими партнерами – Китаем, Индией и так далее", - сказал эксперт Interfax-Russia.ru.

Он напомнил, что условием заключения мирного договора является решение пограничной проблемы – в частности, на Курилах.

"Сейчас прозвучало в СМИ, что эта проблема будет решаться на основе декларации 1956 года. В общем и целом, это не противоречит нашей позиции, так как Россия и так признавала эту декларацию, другое дело, что стороны (РФ И Япония - ИФ) ее по-разному интерпретируют, и сейчас вопрос заключается в том, чтобы выработать общее понимание этого документа", - пояснил специалист.

По мнению Стрельцова, Япония пока не готова прийти к компромиссу с Россией по пониманию декларации, так как она считает, что это только промежуточный этап решения территориального спора.

"То есть в Токио считают, что на признании этой декларации ставить точку нельзя, а нужно вести какие-то дополнительные переговоры (чтобы забрать все четыре острова – ИФ), на что российская сторона, конечно, не пойдет. В этом заключается основной сложный момент с этой декларацией. Но в любом случае этот договор стоит на повестке дня в наших отношениях", - заключил Стрельцов.

Вместе с тем, эксперт отметил, что передача даже двух курильских островов, если она все же состоится, будет очень большим шагом со стороны России навстречу Японии.

"У нас нет лишней территории. Любая территориальная потеря для страны невосполнима, даже если речь идет о какой-то скале в океане. Другое дело, что у России есть определенные правовые обязательства, которые, согласно Конституции, она должна выполнять. Либо нужно официально отказаться от таких обязательств. Но в любом случае позиция должна быть однозначной - либо мы признаем свои обязательства, либо не признаем. Чтобы не было какой-то двусмысленности в этом отношении", - пояснил Дмитрий Стрельцов.

Япония, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В то же время в Кремле готовы доработать советско-японскую декларацию 1956 года, согласно которой СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, но только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

Как сообщил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга, принципиальная позиции Японии по мирному договору с Россией в настоящее время не изменилась, однако сейчас в Токио "готовы гибко подходить к срокам и обязательствам" в этом вопросе.

31 октября в Москве состоялся четвертый раунд российско-японских консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел государств по вопросу совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Как тогда сообщили в пресс-службе российского МИД, в ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы проектов сотрудничества по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, пакетные туры, ветроэнергетика и переработка отходов, "с учетом приоритетных задач социально-экономического развития этого региона".

Обозреватель Наталья Пономарева

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