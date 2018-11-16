Разведка для артиллерии

16.11.18 15:53

Фото сайта Минобороны РФ

Interfax-Russia.ru – Отдельное подразделение беспилотной авиации появится в артиллерийской бригаде 2-й общевойсковой армии в Оренбургской области.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), новое подразделение формируется с учетом опыта, полученного в современных военных конфликтах. Его появление позволит артиллерийским расчетам в режиме онлайн корректировать огонь артиллерии.

Подразделение будет оснащено комплексом беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Орлан-10", который предназначен для ведения воздушной оптико-электронной разведки, выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам, воздушной радиоразведки, блокирования сотовой связи стандарта GSM, искажения навигационного поля системы GPS.

Полезная нагрузка комплекса включает сменные модули с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции, предназначенной для выявления командных пунктов противника по радиоизлучению в радиусе до 120 км.

"Орлан-10" разработало петербургское предприятие "Специальный технологический центр" (СТЦ). Государственные испытания комплекса воздушной разведки с "беспилотниками" завершились в 2012 году, и в этом же году началось их серийное производство в интересах Минобороны РФ.

В конструкции беспилотного летательного аппарата применена модульная архитектура, что позволяет оперативно менять состав бортовой аппаратуры и перевозить БЛА по частям.

Максимальный взлетный вес аппарата "Орлан-10" не превышает 18 кг, при этом БЛА может нести около 5 кг груза. Аппарат создан из пластика и металла, конструкция выполнена по схеме высокоплана с тянущим винтом и расположением двигателя спереди.

Киль в хвостовом оперении БЛА более развит, чем стабилизатор, благодаря чему легкий беспилотник меньше поддается воздействию бокового ветра, при этом аэродинамика обеспечивается даже сравнительно узким стабилизатором.

Запускают беспилотник с разборной катапульты. После первоначального разгона он летит за счет работы бензинового двигателя. Средняя скорость полета варьируется от 75 до 170 км/ч, в зависимости от поставленных задач.

"Орлан-10" может находиться в воздухе до 18 часов, при этом удаление от наземной станции управления не должно превышать 200 км – это дальность приема радиолокационного сигнала. Максимальная высота полета – 5 тыс. метров.

Садится он с помощью парашюта: аппарат по указанию оператора направляется в заданный район, сбавляет скорость и открывает купол. Кроме парашюта возможно использование еще двух систем для выполнения жесткой посадки. Перед касанием с землей надувается баллон-амортизатор, а если допустимая перегрузка преувеличена – происходит отсоединение конструктивных элементов беспилотника друг от друга, благодаря чему уменьшается риск серьезного повреждения дорогостоящей аппаратуры.

"Орлан-10" можно оснастить сразу несколькими типами целевой аппаратуры. Так, один беспилотник способен нести на борту одновременно фото- и видеокамеру, ретранслятор сигнала, радиопередатчик и тепловизор.

Из наземного пункта управления комплекса можно управлять одновременно четырьмя аппаратами. Однако, если возникает необходимость в мощной беспилотной группировке, то предусмотрена возможность создания разветвленной локальной командной сети в составе 30 операторов.

При этом любой из БЛА может быть ретранслятором для передачи сигнала на наземную пусковую установку от более удаленных беспилотников. Это позволяет проводить мониторинг сразу несколькими БЛА без возвращения их на базу и смены оборудования.

"Орлан-10" позволяет контролировать земные объекты в труднодоступной местности, благодаря чему хорошо подходит для применения в ходе поисково-спасательных операций. К тому же БЛА устойчив к сложным метеоусловиям, и его можно эксплуатировать с ограниченных площадок.

На вооружение армии и силовых структур ежегодно поступают десятки беспилотников "Орлан". Эти беспилотные летательные аппараты прошли испытания в реальных боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Как рассказывал в начале года министр обороны РФ Сергей Шойгу, беспилотники ВКС РФ позволяют российским военным контролировать всю территорию Сирии. По его словам, ежедневно в небе Сирии задачи решают до 70 российских беспилотников.

В прошлом году в войска стала поступать новейшая модификация беспилотника "Орлан-10", в которую входят средства радиоэлектронной борьбы. Основное отличие от предыдущей версии заключается в способности БЛА устанавливать передатчики помех и зоны глушения сотовой связи. Такой беспилотник способен работать с сетями 3G-4G и различать "свои" и "чужие" средства передачи информации.

Вместе с тем, в 2015 году были завершены государственные испытания беспилотника "Орлан-30". Продолжительность полета этого беспилотного летательного аппарата увеличена до десяти часов. Причем, как рассказывал агентству "Интерфакс-АВН" источник в оборонно-промышленном комплексе, при увеличении продолжительности полета остальные характеристики БЛА остаются сопоставимы с заявленными ранее тактико-техническими характеристиками.

В частности, уточнил собеседник агентства, стартовая масса БЛА "Орлан-30" составляет 30-35 кг, масса целевой нагрузки – до 10 кг. Целевая нагрузка "Орлан-30" разместится на гиростабилизированной платформе. Каналы связи и передачи информации (изображения) БЛА "Орлан-30" будут иметь дальность до 120 км и более 1 км на высоте примерно от 2 до 5 км.

Способ старта "беспилотника" "Орлан-30" – по самолетному с разбегом 100 метров или с катапульты. Способ посадки - по самолетному с пробегом 100 метров или на парашюте. Скорость - 80-170 км/ч. Максимальная дальность применения комплекса - до 200 км.

Потенциальными заказчиками комплексов с БЛА "Орлан-30" являются силовые службы и Минобороны. "Орлан-30" будут поставлять силовым структурам в составе большого комплекса, который включает в себя несколько беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, еще в 2015 году завершились предварительные испытания нового беспилотника "Орлан К6". "Специальный технологический центр" специально для Минобороны РФ разработал беспилотник вертикального взлета и посадки. Этот БЛА представляет собой платформу с шестью роторами, стартовой массой 4 кг и целевой нагрузкой 300 г.

Развитие беспилотной авиации является для Минобороны России одним из главных приоритетов, заявлял в апреле Юрий Борисов, занимавший тогда пост замминистра обороны РФ.

По его словам, беспилотники, в частности, показали высокую эффективность в наблюдении и разведке, и сегодня комплексы с беспилотными летательными аппаратами успешно выполняют функции, которые в прошлом были недоступны или выполнялись другими силами и средствами.

Обозреватель Анастасия Николаева

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