19.11.18 12:33

Фотография сайта регионального отделения партии "Единая Россия" в Красноярском крае

Interfax-Russia.ru – Погиб вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Клешко. В СКР полагают, что политика могли довести до самоубийства.

Вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко нашли мертвым возле его собственного дома в Красноярске по улице Декабристов, 1"г" рано утром 19 ноября.

"Тело депутата, заместителя председателя Законодательного собрания Алексея Клешко обнаружено сегодня утром около его собственного дома. Обстоятельства гибели пока неизвестны", - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" источник в Законодательном собрании края.

Позднее сообщение о смерти депутата появилось и на сайте краевого парламента.

"19 ноября на 49-м году жизни скоропостижно скончался первый заместитель председателя Законодательного собрания Алексей Михайлович Клешко", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, Клешко жил в одном доме с бывшим вице-мэром Красноярска Юрием Парыгиным, который выпал из окна в мае 2017 года.

Последняя запись Клешко в Facebook и Instagram датирована 17 ноября.

"Был на вечерней службе в храме в честь иконы Божией Матери "Всецарица" Успенского монастыря. Как здесь душевно, строго и тепло!", - написал депутат на своей странице в Facebook.

В социальной сети "Вконтакте" последнюю запись Клешко оставил 16 ноября. В посте политик рассказал про программу поддержки местных инициатив. При этом последний раз на свою страницу в этой соцсети он заходил 18 ноября в 17:31.

По факту гибели Клешко Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Как рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства, следователи нашли в квартире и на рабочем месте погибшего несколько предсмертных записок.

"Несколько записок найдено в доме Алексея Клешко и в его рабочем кабинете, что в этих записках - пока говорить не можем. Она из основных версий смерти, которую сейчас рассматривают следователи - добровольный уход из жизни", - сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" официальный представитель Главного следственного управления СКР по краю Ольга Шаманская.

Алексей Клешко родился 2 апреля 1970 года в Абакане Красноярского края. Закончил с серебряной медалью абаканскую школу N10, поступил на отделение журналистики филологического факультета Красноярского госуниверситета.

Трудовую деятельность начал с работы журналистом: прошел путь от корреспондента до главного редактора программ для детей и молодежи на Красноярской государственной телерадиовещательной компании "Центр России", был одним из авторов и бессменным ведущим популярной в крае телепрограммы "После новостей" на телеканале ТВК.

В 1996 году Клешко стал депутатом Красноярского горсовета, в 2001 году – депутатом краевого парламента, возглавив фракцию "Единая Россия". В октябре 2016 года был выбран вице-спикером Законодательного собрания края.

Клешко имел почетную грамоту и благодарность Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В 2014 году стал победителем всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-регион" в категории "Лучший интервьюер" за интервью в программе "После новостей" с бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным. В 2017 году был награжден знаком отличия "За заслуги перед городом Красноярском".

"Яркий политик, талантливый журналист, человек большого сердца и доброй души, он оставил глубокий след в истории Красноярского края. Всегда готовый прийти на помощь, вникнуть в суть любой проблемы, Алексей Михайлович завоевал уважение земляков неравнодушным, искренним отношением к людям, делу и родному краю. Уход Алексея Михайловича - невосполнимая потеря для Красноярского края. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - отметили в пресс-службе Заксобрания края.

Соболезнования по поводу гибели Клешко выразили и в региональном отделении партии "Единая Россия".

"Не стало нашего товарища, профессионального журналиста и политика, человека высокого ума и высокой культуры, деятельность которого всегда была направлена на созидание, на поддержку талантов, людей неравнодушных, работающих во имя и на благо других", - говорится на сайте партии.

Как отметили в "Единой России", Алексей Клешко всегда умел объяснять просто и доходчиво самые сложные вещи.

"За любое дело он брался профессионально и всегда доводил начатое до логического завершения. Он умел отстаивать свою точку зрения, при этом слушал и слышал других", - говорится в сообщении партии.

В "Единой России" отметили, что Клешко был не просто политиком, депутатом и журналистом, а патриотом, который любил Красноярск и Сибирь.

"Мы разделяем боль невосполнимой утраты и глубоко скорбим вместе со всеми красноярцами, со всеми, кто знал Алексея Михайловича, кто был его другом и товарищем, со всеми, кто работал с Алексеем Михайловичем или пересекался с ним по делам или просто по жизни. Вечная ему память и благодарность оставшихся!", - отметили в партии.

Также соболезнования родным и близким погибшего выразил и мэр Красноярска Сергей Еремин.

"Сложно в это поверить и принять. Как гром среди ясного неба. Ушел из жизни Алексей Михайлович Клешко. Настоящий патриот Красноярска. Он всей душой жил городом, Кировским районом. Сделал колоссальное количество дел для своих земляков. Неизмеримая потеря для всех нас", - написал глава города в своем Instagram.

Гибель Клешко вызвала большой резонанс и в журналистской среде. Так, один из коллег погибшего, журналист Дмитрий Полушин написал на своей странице в Facebook, что депутата периодически терзала депрессия из-за смерти матери и одиночества (жены и детей у депутата не было).

"В сегодняшней трагедии я упрекну многих людей, которые считали себя близкими людьми, друзьями Алексея Михайловича. Я не знаю причин случившегося. Вы, друзья, должны были почувствовать его состояние и быть рядом. Лет пять назад он делился со мной, что его периодически душит депрессия - от одиночества, от того, что никого нет рядом, ни семьи, ни детей. Так душит, что хочется руки на себя наложить", - пишет он.

В продолжение своих слов Полушин отмечает, что не он один знал об эмоциональных переживаниях Клешко.

"Я ведь не один об этом знаю. Все его друзья видели, как временами ему тяжело. А кто протянул руку помощи? Кто сказал нужное слово? Скорблю", - добавил журналист.

Также пост о гибели Клешко на своей странице в Facebook разместила и известная красноярская журналистка Анастасия Солопеко.

"Я не знаю, как перестать плакать. И не знаю, как вообще представить Красноярск без него. Добрый, мудрый, с великолепным чувством юмора, старающийся помочь всем, кто к нему обращался за помощью. Скольким он помог... и я не исключение", - написала она.

Журналистка рассказала, что последний раз виделась в Клешко в сентябре на дискуссионном клубе "Универсиада".

"И мне было так мало этих 30-ти минут для общения, я скучала по нему очень в Сочи....В этот раз я ему колокольчик не привезла (у него была шикарная коллекция колокольчиков)...только чай. Договорились в декабре его попить и поболтать. Не попьем", - добавила она.

В свою очередь ведущий телеканала ТВК, депутат Заксобрания края Илья Зайцев написал, что "просто не может поверить в гибель Клешко".

"Я не могу поверить. Не могу. О нем невозможно в прошедшем времени. Я знаю Алексея Михайловича очень много лет. Будучи студентом, я создавал его первый сайт. А сейчас спустя почти 17 лет ставил публикацию, что его не стало", - пишет телеведущий на своей странице в Facebook.

По словам Зайцева, Клешко "был человеком с непростым характером, но ему это многие прощали - в самый важный, сложный момент он всегда поддерживал - словом, делом".

"Были и те, кто его недолюбливал. За то, что он всегда настойчиво идет до конца, если видит в этом смысл", - написал он.

Вместе с тем, Зайцев отметил, что Клешко был для него и для его семьи настоящим другом.

"Он умел заботиться. И умел дружить. И его дружба дорогого стоит. Алексей Михайлович, спасибо за дружбу! Хотя он, наверняка бы раскритиковал этот текст", - добавил журналист.

Также гибель Клешко стала шоком для председателя Союза журналистов Красноярского края Дмитрия Голованова.

"19 ноября рано утром всех нас шокировала страшная весть: при трагических обстоятельствах ушел из жизни Алексей Клешко. Его, без преувеличения, знал каждый житель нашего огромного края. Жизнерадостный, яркий, неугомонный… Ему до всего было дело. Казалось, он хотел во всем поучаствовать, успеть всюду, где кипит жизнь, где происходит что-то интересное…", - написал он.

По словам Голованова, Клешко был блестящим журналистом и истинно народным депутатом.

"Блестящий, талантливый журналист, авторитетный, истинно народный депутат, государственный деятель, много нужного и полезного сделавший для жителей Красноярского края. Таким запомнится нам Алексей Михайлович Клешко", - добавил глава Союза журналистов Красноярского края.

Обозреватель Наталья Пономарева

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