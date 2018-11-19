Неудачное заявление

19.11.18 15:52

© РИА Новости. Сергей Гунеев

Interfax-Russia.ru – Польский премьер заявил, что запуск "Северного потока-2" грозит ростом агрессии России в адрес Киева. В Москве его заявление назвали "неудачным".

О том, что запуск "Северного потока-2" грозит ростом агрессии России в адрес Киева, в минувшие выходные заявил в ходе выступления в Гамбурге польский премьер Матеуш Моравецкий. По его словам, после запуска газопровода украинская газотранспортная система перестанет играть существенную роль, и Москва может "начать наступление".

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление премьер-министра Польши "неудачным".

Как подчеркнул представитель Кремля, нападки на проект "Северный поток-2" - "это не что иное, как проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодный, более дорогой американский газ".

"Здесь все абсолютно ничем не прикрыто, даже нет попыток закамуфлировать такие проявления нечестной конкуренции", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "Северный поток-2" - это "экономически выгодный и обоснованный проект, причем он привлекателен не только для поставщика, но и для получателей этого газа в Европе, прежде всего для Германии".

"Альтернативой российскому трубному газу является сжиженный газ, в том числе американский. Но эта продукция ощутимо дороже", - заметил он.

Поэтому, как заявил Песков, "эти инсинуации (…) - это, наверно, из разряда попыток политизировать проект".

"На него много нападок, а со стороны США мы слышим прямые угрозы", - отметил пресс-секретарь президента.

Газопровод "Северный поток-2" (Nord Stream 2) пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Nord Stream 2 (100%-ное дочернее общество "Газпрома") получил разрешения всех приграничных стран (РФ, ФРГ, Финляндии и Швеции) на прокладку газопровода, кроме Дании.

После этого Nord Stream 2 AG 10 августа подал заявку в Энергетическое агентство Дании на альтернативный маршрут газопровода в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу от острова Борнхольм. Заявка на получение разрешения включает в себя детальный отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Энергетическое агентство Дании вынесло маршрут на общественное обсуждение. Датская общественность, власти и организации могут дать комментарии или задать вопросы по отчету об ОВОС через Энергетическое агентство Дании до 12 декабря.

Вместе с тем, Nord Stream 2 не останавливает и процедуру по заявке на предпочтительный маршрут, которая была инициирована в апреле 2017 года и подготовлена на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в ходе успешного планирования и строительства существующего газопровода "Северный поток".

Протяженность газопровода составит более 1 тыс. 200 км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. По данным на 6 ноября, морская часть "Северного потока-2" построена на трассе более 200 км.

Между тем, в США принят законопроект, допускающий введение санкций в отношении участников строительства экспортных газопроводов из России, особо выделено намерение противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", хотя отмечал, что ни одна страна не должна зависеть от какого-то одного поставщика энергоресурсов.

А неделю назад Киев и Вашингтон договорились продолжить совместно противодействовать реализации проекта "Северный поток-2". Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики США Рик Перри сошлись во мнении, что реализация проекта подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность.

Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель не разделяет резко отрицательного отношения Киева к проекту. В начале ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал Меркель более детально изучить аргументы Украины против строительства газопровода "Северный поток-2".

"Строительство "Северного потока-2" может внести разбалансированность и риск для безопасности не только Украины, но и всего европейского пространства. И это позиция украинского парламента", - обосновал свои опасения Парубий во время встречи с канцлером Германии.

Со своей стороны Меркель заметила, что менее критично рассматривает этот проект и выступает за то, чтобы у Украины были гарантии сохранности своей транзитной роли.

Канцлер ФРГ отметила, что переговоры по "Северному потоку-2" ведутся и с Россией, и с Еврокомиссией. "Речь идет о создании транзитного договора. Мы хотим, чтобы Украина осталась важной транзитной страной", - подчеркнула Меркель.

При этом канцлер напомнила, что кроме "Северного потока" существует еще "Турецкий поток".

"Таким образом, газовые потоки расширяются со стороны России в Европейский Союз, но это не означает, что мы хотим отвергнуть транзитную роль Украины. Я думаю, что доходы от транзита газа чрезвычайно важны для бюджета Украины", - сказала она.

Меркель также отметила, что Берлин "очень серьезно воспринимает" стратегическое мнение Украины в вопросе "Северного потока-2". "Мы хотим видеть Украину партнером относительно транзита", - подчеркнула она.

Сразу после Киева канцлер ФРГ обсуждала негативное отношение Польши к реализации проекта "Северный поток-2" и в Варшаве.

Между тем, "Газпром" рассчитывает начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 января 2020 года.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая в начале октября на пленарном заседании Петербургского международного газового форума, отметил, что первый "Северный поток" уже довольно долгое время работает с превышением своей плановой мощности, и это является еще одним доказательством востребованности "Северного потока-2".

Миллер подчеркнул: "Поставки трубопроводного газа из России всегда будут более конкурентоспособными, чем поставки СПГ из любого региона мира. Европейский рынок для СПГ является "последним прибежищем", трубопроводный газ всегда будет выигрывать на нем".

Глава "Газпрома" также отметил, что запасов газа компании хватит для удовлетворения спроса на российском, европейском и азиатском рынках, подчеркнув, что на европейском рынке трубные поставки играют ключевую роль в энергетическом балансе.

Обозреватель Анастасия Николаева

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