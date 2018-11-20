Подводный участок пройден

20.11.18 14:09

© РИА Новости. Сергей Гунеев

Interfax-Russia.ru – "Газпром" завершил морскую укладку газопровода "Турецкий поток". В Украине оценили убытки от предстоящего запуска в $500 тыс. ежегодно.

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Морской газопровод напрямую соединит газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечит надежные поставки энергии. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

"Турецкий поток" начинается у города Анапы в России, проходит более 930 км по Черному морю и приходит к западной части Турции во Фракии - в 100 км западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкей. Далее будет построен сухопутный газопровод, который соединит морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз и оттуда пройдет до своей конечной точки на границе с ЕС.

Каждая из двух параллельных ниток газопровода обладает пропускной способностью 15 млрд 750 млн куб.м в год.

Строительством морского участка занималась 100%-ная дочерняя компания "Газпрома" South Stream Transport B.V. Морскую укладку трубы вел Pioneering Spirit - крупнейшее строительное судно в мире. С 2012 года "Газпром" направил на проект черноморского газопровода (сначала на "Южный поток", потом на "Турецкий") примерно 540 млрд рублей.

19 ноября участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток" приняли президент РФ Владимир Путин вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры наблюдали за происходящим на турецком побережье Черного моря в режиме видеоконференции из Стамбула.

Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер сообщил президентам: "Мы вместе с генеральным директором Botash находимся в 2,5 км от турецкого берега на судне Pioneering Spirit. Длина судна 477 метров, это самое крупное строительное судно в мире, водоизмещением 1 млн тонн".

Миллер пояснил, что после сварки осуществляется ультразвуковой контроль шва, на место соединения труб наносится антикоррозионное покрытие. "Именно это позволяет обеспечить высокую надежность и экологическую безопасность эксплуатации морского газопровода", - добавил он.

Со своей стороны член правления "Газпрома" Олег Аксютин добавил, что сварка замыкающего стыка морской части газопровода "Турецкий поток" завершена.

"Прошу дать команду на спуск в море трубы газопровода "Турецкий поток" замыкающим стыком", - обратился Миллер к руководителям двух держав.

"Начинайте!" - ответил Путин.

Как заявил глава российского государства, сооружение газопровода "Турецкий поток" станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности.

"Ввод в эксплуатацию "Турецкого потока", безусловно, позволит нашим странам качественно расширить сотрудничество в газовой сфере, будет иметь большое значение для экономического развития Турции и всего Черноморского региона, а также станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности", - подчеркнул российский лидер.

По его мнению, проект является ярким примером умения защищать свои национальные интересы. Путин подчеркнул, что "этот проект не направлен против третьих стран", это - пример не противостояния, а созидания.

"Проекты подобного рода носят исключительно созидательный характер. Они направлены на то, чтобы развивать отношения между государствами, устойчивые условия для развития экономики, повышения на этой базе благосостояния граждан наших стран. Реализация проектов подобного рода и этого, в частности, яркий и хороший пример умения защищать свои национальные интересы. Потому что "Турецкий поток" полностью соответствует интересам национальной экономики Турецкий республики", - сказал глава российского государства.

Президент РФ также поблагодарил всех участников проекта: экспертов, рабочих, техников и инженеров и тех, кто обеспечивает финансирование. Он также выразил признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану "за проявленную политическую волю и мужество".

"В условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются", - добавил Путин.

Кроме того, российский лидер поблагодарил всех турецких коллег: и бывшего министра экономики, который стоял в начале этого пути, и всех, "кто своевременно давал разрешения на выдачу необходимых разрешений, лицензий", и членов турецкого парламента за оказанную поддержку.

"Все это позволило строителям идти в рамках намеченного графика и даже с некоторым его опережением", - подчеркнул президент России.

Путин заявил, что введение в строй газопровода "Турецкий поток" обеспечит поставки газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы и отразится на геополитическом положении Турции.

"По дну Черного моря на глубинах, достигающих двух и более тысяч метров, проложено в общей сложности 1 тыс. 800 км труб. По первой из двух ниток газопровода российский газ будет поступать на запад Турции, а по второй - может транзитом через турецкую территорию пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы", - сказал глава российского государства, отметив, что это, безусловно, делает из Турции серьезный европейский хаб.

Со своей стороны министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что страна делает все, чтобы стать энергоцентром в регионе. Министр отметил, что к 2020 году потребление газа в стране увеличится до 60 млрд кубометров в год по сравнению с 55 млрд куб. м в год в 2015 году, добавив, что Турция занимает 4-е место в Европе по энергопотреблению.

"Турция дает возможность развитию конкуренции на рынке энергетики - с точки зрения ценообразования, установления справедливых условий для развития энергорынков мы делаем все необходимое (…) С точки зрения рынка продажи природного газа не только на национальном уровне мы установили всю необходимую инфраструктуру. И мы станем одной из стран, которая будет иметь весомое слово на данном рынке. И сейчас сделаем еще один шаг посредством данного проекта ("Турецкий поток" - ИФ). 15 млн домов в год будут удовлетворять свои потребности, когда "Турецкий поток" войдет в строй полностью", - заключил Донмез.

В свою очередь президент Турции заметил, что из полной мощности газопровода "Турецкий поток" в 31 млрд кубометров в год, "как минимум половину газа, который будет поступать по данному газопроводу, планируется поставлять в страны Евросоюза".

"Что касается нашей страны, Стамбул, Бурса, Коджаэле, Измир - критически важные центры производства и экспорта - они также достигнут нового стимула и импульса. Вот почему Турция, не подвергаясь транзитным рискам как свои потребности, так и потребности в газе Евросоюза, сможет удовлетворить в полном объеме", - подчеркнул Реджеп Эрдоган.

Впереди предстоит укладка сухопутной части "Турецкого потока", и президент РФ выразил надежду, что эти работы будут вестись такими же ударными темпами, с тем, чтобы запустить газопровод, как и планировалось, до конца 2019 года.

Между тем, на Украине уже подсчитывают убытки от запуска "Турецкого потока". По мнению главы экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Украины Леонида Униговского, запуск первой нитки газопровода серьезно повлияет на украинскую газотранспортную сеть (ГТС).

По его словам, в связи с запуском "Турецкого потока" перекачка газа через украинскую ГТС уменьшится примерно на 12-13 млрд кубометров газа в год, и потери Украины составят примерно $500 тыс. ежегодно.

Униговский призвал направить усилия на то, чтобы не допустить строительства второй нитки "Турецкого потока": "Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу".

Для этого он предложил привлечь иностранных партнеров – европейских операторов газотранспортных систем для участия в управлении украинской ГТС: "Не потому, что мы не можем управлять сами. Без европейского партнера Украины будет трудно договориться и заставить "Газпром" сохранить большие объемы прокачки газа через нашу ГТС".

Обозреватель Анастасия Николаева

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