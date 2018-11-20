За Азовское море

20.11.18 15:56

© РИА Новости. Виталий Тимкив

Interfax-Russia.ru – Европа просит Россию сделать судоходство в Азовском море свободным. Кремль отвечает, что украинские суда задерживают строго по закону.

Великобритания присоединилась к призывам к России прекратить задерживать или препятствовать доступу судов в Азовское море. Этот вопрос был поднят на Совете по иностранным делам ЕС.

В заявлении МИД Великобритании отмечается, что такая практика России "дестабилизирует региональную экономику". При этом представитель ведомства заявил, что "Россия и ее силы безопасности продолжают нарушать украинское и международное судоходство".

Он напомнил, что в марте Россия открыла Керченский мост, после чего начались регулярные остановки судов.

"С тех пор Россия проводит операции по остановке и поиску грузовых судов, прибывающих в порты Украины в Азовском море и покидающих их. Это приводит к задержкам, значительному увеличению транспортных расходов и снижению доходов украинских портов", - отметил представитель британского МИД.

Также Лондон обеспокоен растущим военным присутствием России в Азовском море.

"Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее признанных границ и территориальных вод. Призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ торговых судов через Керченский пролив и Азовское море", - добавил представитель МИД Великобритании.

Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что "в ближайшие недели или даже дни" ЕС намерен предпринять конкретные меры по ситуации в Азовском море.

"Это вопросы, по которым мы продолжим работать с полной решимостью. Как страны-члены ЕС, так и наши международные институты готовы предпринять меры в ближайшие недели или дни", - сказала она на пресс-конференции, комментируя итоги заседания Совета ЕС по иностранным делам.

По ее словам, "ситуация в Азовском море наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят (по этому морю - ИФ) под флагами европейских стран".

Она сообщила, что ЕС довел до сведения России необходимость прекратить "чрезмерные инспекции" судов в Азовском море.

Помимо этого, по словам Федерики Могерини, власти ЕС, в особенности Еврокомиссия, изучают меры поддержки районов Украины, которые затронуты действиями России.

19 ноября пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщила, что пограничники задержали в Азовском море в акватории Ейска очередной украинский рыболовный катер за нарушение правил рыболовства.

"Иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере типа "Тунец" были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей", - говорится в сообщении.

Задержанные рыбаки не смогли пояснить, в какой части Азовского моря они добыли морские биоресурсы. Пограничники изъяли находившийся на борту улов и промысловые орудия.

Согласно протоколу Российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, страны-участники в пределах пятикилометровой прибрежной зоны регулируют вопросы рыболовства на основе внутреннего законодательства.

Мировой суд Ейска оштрафовал на 5 тыс. рублей за нарушение правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) капитана задержанного судна. Кроме того, суд постановил конфисковать катер и орудия промысла.

В сентябре президент Украины Петр Порошенко заявлял, что рассчитывает на санкции в отношении России за препятствование украинскому судоходству в Азовском море.

В октябре министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщал, что Мариупольский морской торговый порт перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за постоянных остановок российской стороной украинских и иностранных судов в Азовском море.

В начале ноября украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило, что в порты Крыма в октябре зашло 20 танкеров и грузовых судов. 19 судов были под флагом РФ, один - под флагом Сирии. Всего эти суда совершили 45 заходов в порты Севастополя и Керчи.

Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии и Керчи, используемых для стоянок, находилось пять судов, из которых четыре - под флагами РФ, одно - под флагом Коморских островов.

В середине ноября на Украине арестовали или ввели другие ограничения в отношении 15 иностранных судов, которые заходили в порты Крыма.

"Если они (суда - ИФ) попадают в нашу морскую экономическую зону или заходят в украинские порты, мы принимаем меры, чтобы ограничить их дальнейшее перемещение. Уже на 15 судов наложен арест или другие ограничения. Это все суда, которые нарушили законодательство Украины, посещая порты Крыма", - заявил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире "Радио Крым.Реалии".

Он отметил, что в порты Крыма зашло более 940 иностранных судов, и большинство из них российские суда, обслуживающие эти порты.

"Иностранных судов, заходящих в порты Крыма, не так много, потому что действуют санкции. Судовладельцы волнуются за свою репутацию", - сказал Олег Слободян.

Кремль, в свою очередь, пообещал защитить российских физических и юридических лиц в связи с задержанием украинскими пограничниками судов, которые заходили в Крым.

"Ситуация внимательно отслеживается в строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством. Конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Вместе с тем, он отметил, что российские пограничники задерживают и досматривают украинские суда в Азовском море строго в соответствии с международным законодательством.

"Это выполняется в строгом соответствии с законодательством, соответствующие проверочные действия допустимы", - сказал Дмитрий Песков.

В конце октября Кремль сообщил, что не видит необходимости в новом договоре с Украиной по Азовскому морю.

В свою очередь, представители Украины согласились, что денонсация договора от 2003 года между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива может привести к новому территориальному спору относительно делимитации Азова.

Обозреватель Евгения Артемова

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