21.11.18 12:14

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Первый в этом сезоне снегопад прошел в Приморье. Осадки не вызвали серьезных ЧС в регионе.

Первый снегопад в этом сезоне накрыл Приморье 20 ноября. Осадки, по данным региональной администрации, прошли в южных районах края. В первую очередь, как рассказали в МЧС, последствия снегопада ощутили на себе автомобилисты. Также с некоторыми неудобствами столкнулись и пассажиры общественного транспорта.

"Вчера в Приморском крае прошел первый снегопад. Осадков выпало немного, но фактор перехода температуры через ноль, конечно, сыграл свою роль. Прошел дождь, мокрый снег и потом сразу все заледенело. Однако наши дорожные службы были к этому готовы. Во Владивостоке при администрации города был создан штаб, активно работали оперативные службы", - сообщили Interfax-Russia.ru в ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Как заверил сотрудник министерства чрезвычайных ситуаций, снегопад не вызвал каких-то серьезных ЧС, однако стал причиной затруднений на дорогах региона.

"Многие автовладельцы не сочли нужным подготовиться к зиме, несмотря на все предупреждения спасателей и ГИБДД края. И когда произошел температурный скачок (из-за резкого похолодания после дождя и мокрого снега участки дорог покрылись ледяной коркой), разумеется, увеличилось и число ДТП. Но хочу отметить, что дорожные и оперативные службы очень быстро реагировали на подобные ситуации, поэтому каких-то серьезных происшествий удалось избежать", - добавил собеседник Interfax-Russia.ru.

Как в свою очередь уточнили в пресс-службе администрации региона, в настоящее время на дорогах края работает более 100 единиц уборочной техники.

"Очистка дорожного полотна ведется в Лазовском, Партизанском, Шкотовском, Хасанском и Надеждинском районах. Техника работала в ночную смену и сейчас завершает уборку", - уточнили в Примавтодоре.

Еще около сотни снегоуборочных машин, по данным местных властей, очищает дороги во Владивостоке.

"Перед снегопадом трассы здесь обрабатывали жидким противогололедным реагентом, а уже во время осадков посыпали пескосолевой смесью. В первую очередь, работы были проведены на трассе Седанка – Патрокл и на улице Маковского в районе Седанки", - добавили в администрации края.

Вместе с тем в пресс-службе региональной администрации напомнили, что в этом году власти Приморья закупили более 100 новых машин для уборки дорог зимой.

"В их число вошли 30 комбинированно-дорожных машин, 30 тракторов-щеток, погрузчики и прочая спецтехника. Новая техника равномерно распределена во все районы края", - уточнили в администрации Приморья.

В свою очередь в мэрии Владивостока отметили, что первый в этом году снегопад проверил на готовность к зиме организации и ведомства всех форм собственности. Так, за уборку от снега и наледи с городских магистралей и тротуаров отвечает МБУ "Содержание городских территорий". Как полагают в мэрии, сотрудники учреждения хорошо справились с поставленной задачей.

"Первыми на дороги вышли комбинированные машины, которые обработали самые сложные участки трасс противогололедным реагентом. С началом снегопада дороги начали посыпать пескосолевой смесью", - рассказали в мэрии города.

В частности, днем 20 ноября и ночью 21 ноября на улицах города работало более 100 единиц различной техники: трактора-щетки, машины для нанесения жидкого реагента, пескоразбрасыватели, снегоочистители и другие. Особо крутые подъемы дорожники обрабатывали в ручном режиме.

В целом же, как рассказали в пресс-службе администрации Владивостока, зимой дорожным службам города предстоит убирать от снега и наледи более 730 км дорог - это почти тысяча улиц. В работах задействуют более 130 единиц техники.

Вместе с тем, в мэрии разъяснили, какие именно службы, управляющие компании и предприятия будут отвечать за уборку снега и наледи в разных районах Владивостока и его окрестностей.

"Зона ответственности администрации Владивостока включает городские дороги до поворота на Санаторную, участок трассы "поселок Новый – полуостров Де-Фриз – бухта Патрокл" от Седанки до бухты Патрокл, а также дороги острова Русский", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В свою очередь Золотой мост, низководный мост в районе Седанки, в том числе развязки, прилегающие к этим мостам, дороги на бухту Лазурную, транспортную развязку в районе Океанской (поворот на бухту Лазурную), а также дороги после поворота на Санаторную (федеральная трасса М60: Санаторная – Спутник – Весенняя – Угловое и далее), по данным мэрии Владивостока, входят в зону ответственности краевых властей. А мост на остров Русский - федеральная зона, за нее отвечает Минтранс.

"Управляющие компании, собственники зданий, организации и предприятия всех форм собственности со своей стороны обязаны своевременно очистить от снега и образовавшейся наледи прилегающие к их подведомственным зданиям территории. Ответственные лица, отвечающие за уборку территории, обязаны иметь необходимое количество противоголедных материалов и должны обеспечить своевременную очистку и обработку дорог и тротуаров", - добавили в администрации города.

Если же указанные учреждения не предпримут необходимых мер по очистке подведомственных им территорий от снега и наледи, им грозит административный штраф.

"Юридическим лицам грозят штрафы от 50 тыс. до 80 тыс., должностным лицам за данное нарушение придется заплатить от 5 тыс. до 10 тыс., а физическим лицам - от 1 тыс. до 3 тыс. рублей", - разъяснили в администрации Владивостока.

Между тем, как рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, в этом году переход от осени к зиме в Приморье можно назвать достаточно плавным.

"В прибрежной зоне переход от осени к зиме наблюдается плавным. Это связано со сложившимся типом циркуляции в нижней тропосфере. Поскольку в этом сезоне, в основном, преобладает зональный (широтный) тип циркуляции, вторжения холодного арктического воздуха с районов Якутии наблюдаются редко, а прорвавшийся холод быстро трансформируется. Такой тип циркуляции носит достаточно устойчивый характер, но процесс естественного выхолаживания день ото дня будет ощутимее", - сказал синоптик.

Так, по мнению Кубая, по-настоящему мощный снегопад приморцам следует ждать ближе к концу ноября.

"Ближе к концу ноября над Забайкальем, возможно, будет положено начало перестройки в тропосфере. Если этот процесс перейдет в активную стадию, если там образуется мощный тропосферный вихрь, если постепенно перекочует на Дальний Восток, тогда можно будет ожидать выхода приличного циклона. При этом не факт, что с ним будет связан только снег", - сказал глава Примгидромета.

В целом же, по данным синоптиков, на этой неделе в Приморье будет преобладать морозная погода.

"В начале новой рабочей недели Приморье будет находиться под воздействием антициклона, погода ожидается солнечной, осадки маловероятны. Ночью столбики термометров будут опускаться до минус 10 – минус 20 градусов Цельсия, теплее лишь на южном побережье – до минус 3 - минус 8 градусов. Днем температура воздуха прогреется до минус 7 - плюс 6", - сообщили в Примгидромете.

К середине недели в Приморье похолодает.

"К середине недели антициклон ослабеет, над Приморьем пройдет фронтальный раздел и вызовет в большинстве районов снег. За фронтом вторгнется очередная порция холода, морозы еще усилятся. Минимальные температуры понизятся до минус 8 – минус 17 градусов, в горных районах до минус 25 градусов. Максимальные температуры воздуха составят минус 2- минус 9 градусов, на севере края до минус 17 градусов Цельсия", - сообщили синоптики.

Во Владивостоке в начале недели будет солнечно и без осадков. Столбики термометров не опустятся ниже минус 3 – минус 5 градусов. В середине недели погода незначительно испортится, пройдет небольшой снег и похолодает на 2–4 градуса. В конце рабочей недели похолодание усилится: ночью температура воздуха понизится до минус 8 – минус 10 градусов, днем - до минус 3 – минус 6.

Обозреватель Наталья Пономарева

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