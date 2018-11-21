Усилить контроль

21.11.18 13:38

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – Ужесточить процесс получения лицензии на пользование огнестрельным оружием предложили в Госдуме. Ранее с аналогичным предложением выступила Росгвардия.

Законопроект об ужесточении правил выдачи охотничьего билета для молодых людей в возрасте от 18 до 21 года подготовила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Свое предложение она обосновала необходимостью "обеспечения надлежащей защиты жизни и здоровья граждан".

Специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия предлагается ввести для лиц с 18 до 21 года, не служивших в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни.

Законопроект предлагает ввести три дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для этой возрастной категории.

Первым требованием является обязательное предоставление справки и характеристики с места работы или учебы.

"Это станет важной обратной связью для выявления обстоятельств, которые могут иметь существенное значение в установлении целеполагания на приобретение оружия и упреждении противоправных деяний", - сказала Яровая.

Далее законопроект обязывает предоставить справку о доходах, копию налоговой декларации или иной документ, подтверждающий размер и источник дохода. В качестве иного документа, подтверждающего размер и источник дохода, может выступать, гарантийное письмо от родителей.

"Данная мера направлена на выявление финансовых источников на покупку оружия. Введение указанного требования для молодых людей от 18 лет до 21 года позволит исключить целый ряд факторов заведомо противоправного поведения", - добавила вице-спикер.

И, наконец, законопроект вводит собеседование при получении лицензии на охотничье оружие и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны.

"Личное собеседование, наряду с дополнительными документами позволит дать объективную и развернутую оценку представленной информации, при необходимости провести дополнительные проверочные мероприятия, что, в комплексе, обеспечит качественно новый уровень в упреждении и профилактике преступлений лицами в возрасте 18-21 года с использованием оружия", - считает парламентарий.

Собеседование будет проводиться федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия – таким органом является Росгвардия.

Законопроект, по словам Яровой, не распространяется на лиц, служивших в армии, лиц, для которых охота является традиционным образом жизни, лиц старше 21 года, а также не потребует дополнительных действий от тех, кто уже имеет разрешение на оружие.

Парламентарий пояснила, что в настоящее время с 18 лет молодые люди могут приобретать несколько видов оружия.

"Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие - охотничье оружие и оружие для самообороны - обладает повышенной убойной силой, но при этом не требует для приобретения никаких дополнительных оснований кроме охотничьего билета (для приобретения охотничьего оружия)", - сказала она.

Вице-спикер напомнила, что сейчас получение охотничьего билета представляет собой формальную процедуру: две фотографии и копия паспорта.

"При этом охотничий билет является главным правоустанавливающим документом в получении лицензии на приобретение охотничьего оружия. Отсутствие элементарных требований к порядку выдачи охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия не исключает того, что оружие может приобретаться лицами с 18 лет для целей никак не связанных с охотой или самообороной. Что создает дополнительные предпосылки к совершению преступлений с использованием оружия", - сказала она.

Вместе с тем ранее профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уже поддержал предложение Росгвардии увеличить с 18 до 21 года возраст приобретения гладкоствольного огнестрельного оружия.

15 ноября в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы комитета по безопасности и противодействию коррупции, созданной после трагедии в Керчи. Группа занимается анализом и совершенствованием законодательства в сфере деятельности частных охранных организаций и контролем за оборотом оружия.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин после заседания заявил журналистам, что в настоящее время в России владеют гражданским огнестрельным оружием около 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 21 года. Всего же в стране более 4 млн человек владеют гражданским огнестрельным оружием.

По словам Грибакина, повышение возраста не коснется спортсменов, охотников, егерей, рыболовов, а также тех, для кого оружие является необходимым элементом выживания.

Кроме того, с предложением ужесточить правила владения гражданским огнестрельным оружием и повысить ответственность за ряд административных правонарушений, связанных с его оборотом, в Госдуму решили обратиться и парламентарии Татарстана.

19 ноября депутаты республики приняли законодательную инициативу в адрес Госдумы России с правками закона "Об оружии", которые в частности увеличивают возраст его покупки с 18 до 21 года.

"Данная мера представляется целесообразной ввиду участившихся случаев применения гражданами оружия в решении конфликтных ситуаций, в том числе по месту учебы, работы и т.д.", - считают региональные законодатели.

Также предлагается распространить проведение проверки знаний безопасного обращения с оружием не реже одного раза в пять лет на владельцев охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия и охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, охотничьего огнестрельного комбинированного оружия.

"Различия в общественной опасности перечисленных видов оружия минимальны, все они представляют угрозу в неподготовленных руках, как для самого владельца, так и для окружающих", - отмечают авторы законопроекта.

Помимо этого предлагается ужесточить выдачу лицензий на приобретение оружия. В частности, не выдавать лицензию гражданам, наказанным за нанесение побоев, но не привлеченным за это к уголовной ответственности, в течение срока административного наказания.

Еще Госсовет Татарстана предлагает внести изменения в ст.20.8 КоАП РФ (Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием), исключив наказание по этой статье в виде штрафа, оставив лишь лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему за ношение оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

До этого с инициативой о повышении возраста для владения гражданским огнестрельным оружием выступила сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. С данной инициативой согласилась и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Между тем в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложили изучить вопрос о повышении возраста приобретения оружия.

"Для того чтобы вносить подобные изменения в законодательство, нужно провести исследование. Если оно покажет, что нужно возраст приобретения оружия поднять до 30 лет, это будет правильно, но сначала должно быть исследование", - заявил "Интерфаксу" глава (СПЧ) Михаил Федотов.

По его словам, такую работу должны провести ученые-криминологи. "Нельзя такие законодательные меры принимать без проведения исследований", - подчеркнул глава СПЧ.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"