Математика игр

22.11.18 11:14

© РИА Новости. Кирилл Калинников

Interfax-Russia.ru – Власти РФ компенсируют правительству Красноярского края 1,5 млрд руб из затрат на подготовку к Универсиаде-2019.

Правительство Красноярского края получит из федерального бюджета 1,503 млрд рублей для возмещения расходов, понесенных властями региона на подготовку Красноярска к XXIX Всемирной зимней универсиаде. Данная информация содержится в материалах к поправкам в бюджет РФ на 2018 год, принятым Госдумой в третьем чтении.

"По данным на 1 ноября Красноярский край направил на благоустройство и ремонт автодорог Красноярска 3,2 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей - средства федерального бюджета, 1,7 млрд рублей - регионального", - уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в министерстве финансов края.

Ранее сообщалось, что в середине октября Законодательное собрание края провело корректировку регионального бюджета по доходам и расходам на 5 млрд рублей, которые теперь составляют 232,3 млрд рублей и 251,5 млрд рублей, соответственно.

Основную часть дополнительных доходов - 4,9 млрд рублей - составляют поступления из федерального бюджета. Из них 2,5 млрд рублей - целевые субсидии на подготовку Красноярска к проведению Универсиады, которые должны быть направлены на благоустройство города и ремонт автодорог.

Состязания пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта. Заявки на участие подали более 60 стран мира. Ожидается, что в марте в край прибудет порядка 3 тыс. представителей национальных федераций студенческого спорта, а также более 170 тыс. болельщиков.

"Ожидается, что мероприятия Универсиады посетит более 170 тыс. зрителей, 30% из которых прибудут из-за рубежа. Часть иностранных гостей будет обслужена транзитом. Предполагается, что на операционный период Универсиады пассажиропоток аэропорта увеличится на 20%", - сообщили в пресс-службе аэропорта "Емельяново" (Красноярск).

Там же уточнили, что в марте текущего года красноярский аэропорт в среднем принимал в день по 6,7 тыс. человек, а во время Универсиады, как полагают в руководстве предприятия, эта цифра может увеличиться до 8 тыс. человек.

"Особое внимание планируется уделить оперативному обслуживанию багажа участников соревнований, в том числе спортивного инвентаря. Также будет организована специальная система досмотра и транспортировки вещей, которая позволит обеспечить и безопасность аэропорта, и своевременное получение багажа. Для бесперебойной доставки прибывающих в аэропорт гостей будет реализован специальный план по расстановке автотранспорта на территории привокзальной площади", - отметили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Также, как заверил министр спорта РФ Павел Колобков, принять участников и гостей Универсиады-2019 будут готовы и новые спортивные и социальные объекты. По его словам, строительство должно завершиться в декабре 2018 года.

"Подготовка к Всемирным студенческим играм идет в плановом режиме, она находится на особом контроле у президента РФ. Мы планируем, что все объекты будут сданы к концу декабря 2018 года", - сказал чиновник на заседании Наблюдательного совета Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 16 ноября в Красноярске.

Министр отметил, что Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске - это главное спортивное событие 2019 года.

"На объектах Универсиады уже проведены пять тестовых соревнований, которые получили высокую оценку Международной федерации студенческого спорта (FISU)", - отметил Колобков.

По его словам, перед играми осталось провести еще шесть тестовых мероприятий.

Как в свою очередь уточнил гендиректор АНО "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады" Максим Уразов, что в 2017 - 2018 годах в Красноярске уже прошли тестовые соревнования по спортивному ориентированию (Чемпионат мира), горнолыжному спорту (этап Кубка России, Чемпионат и Первенство России), хоккею с шайбой (Международный турнир среди студентов), фигурному катанию на коньках (этап Кубка России) и шорт-треку (Всероссийские соревнования среди студентов). Соревнования по лыжным гонкам, фристайлу, сноуборду, керлингу, хоккею с мячом и биатлону, по его словам, запланированы на ближайшие три месяца.

"К настоящему времени практически ликвидированы все отставания, которые у нас были по Деревне Универсиады, подготовке города и инфраструктуры. Нет сомнений, что Всемирные студенческие игры в Красноярске пройдут на высоком организационном уровне и запомнятся доброжелательной и радужной атмосферой", - подчеркнул Павел Колобков.

Чтобы удостовериться в готовности спортивных объектов, 21 ноября в Красноярск прибыли координатор по фристайлу Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джо Фитцджеральд и президент Федерации фристайла России Алексей Курашов. В рамках своего визита гости посетят кластеры "Сопка" и "Радуга", Фанпарк "Бобровый лог", операционный центр и Деревню Студенческих игр.

"Я первый раз в Сибири, и все здесь напоминает мне родную Канаду. В последние годы Россия показала большой прогресс в организации зимних спортивных соревнований. Рассчитываю увидеть в Красноярске отличные трассы, (…) тем более что я следил за их строительством через социальные сети, читал про Красноярск", - цитирует пресс-служба оргкомитета Универсиады 2019 года слова Джо Фитцджеральда.

Также координатор FIS отметил, что российские сноубордисты и лыжники очень сильные спортсмены, а зима в Красноярске самая настоящая.

"И в комплексе все эти факты дают вам веские основания занять место в календаре международных соревнований на несколько лет вперед", - подчеркнул Фитцджеральд.

Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин в свою очередь подтвердил готовность региона содействовать спортивным федерациям в заявочных кампаниях на проведение международных соревнований.

"Сегодня достигнута договоренность о создании в Красноярске федерального центра подготовки по зимним видам спорта. Благодаря этому мы сможем поддерживать достаточный уровень технической оснащенности для проведения международных соревнований по самым современным требованиям. Нам важно, чтобы и после Зимней универсиады-2019 Красноярск оставался столицей зимних видов спорта", - сказал чиновник.

Как сообщалось, эстафета огня Универсиады стартовала 20 сентября в итальянском городе Турине. В рамках международного этапа эстафеты факелоносцы пробежали по улицам Алматы (Казахстан) и Харбина (КНР). Затем, 9 дней спустя священный огонь оказался в Москве. Со столицы нашей родины начался российский этап эстафеты. Факел, как ожидается, пронесут по 30 крупным городам страны. Завершится эстафета 1 марта 2019 года в Красноярске.

Обозреватель Наталья Пономарева

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