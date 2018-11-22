Независимое предложение

22.11.18 16:10

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Топливный союз заявляет о риске закрытия независимых АЗС. Крупные НК видят проблему в монополизации региональных рынков местными игроками и спекуляциях с их стороны.

Независимый топливный союз (НТС), объединяющий владельцев ряда независимых АЗС, раскритиковал договоренности правительства и вертикально интегрированных нефтяных компаний по сдерживанию цен на топливо.

По мнению президента НТС Павла Баженова, причиной кризиса на топливном рынке являются два основных момента: "недальновидная экономическая и налоговая политика государства, а также монополизация нефтепереработки и оптовых поставок".

А "чрезмерная концентрация рыночной власти в руках конкретных игроков создает колоссальные риски от поведения доминирующих игроков", отметил президент НТС, приведя в пример то, как сказалось отсутствие поставок на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) "Роснефтью" топлива в свободную продажу.

В свою очередь руководитель Аналитического центра НТС Григорий Баженов обратил внимание на то, что, согласно соглашению правительства РФ с крупными нефтяными компаниями о "заморозке" мелкооптовых цен, разница между мелкооптовыми и розничными ценами была зафиксирована на уровне 4%.

Вместе с тем, по его словам, при маржинальности в 4% ни о какой реальной прибыли речи не идет. "При этом, если бы не было "заморозки", то оптовые цены пошли бы вниз из-за резкого падения мировых цен на нефть и существенного уменьшения экспортной альтернативы внутреннему рынку", - заметил аналитик.

В качестве мер по выходу из текущей ситуации на топливном рынке президент НТС предложил: отменить акцизы на автомобильные бензины и дизельное топливо; отменить режим директивного ценообразования и провести либерализацию цен; предписать крупным нефтяным компаниям продавать 100% объемов нефтепродуктов, произведенных внутри страны, на бирже; а также "взять курс на демонополизацию нефтегазовой отрасли".

"Эти меры позволят не только остановить рост цен на топливо, но и приведут к снижению цен. Независимые АЗС готовы продавать бензин и по 30 рублей за литр, если при этом будет маржинальность в 15%. Дайте нам работать в рынке и это позволит уменьшить стоимость и повысит качество нефтепродуктов", - заявил Баженов.

Между тем в НК "Роснефть" "ажиотаж, развернувшийся вокруг темы обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов", связывают с деятельностью "недобросовестных игроков".

"Проблем с обеспечением топливом потребителей, как и дефицита топлива в стране нет", - заявляют в НК.

В "Роснефти" напомнили, что в рамках подписанного соглашения по стабилизации ситуации на топливном рынке, вертикально-интегрированные нефтяные компании взяли на себя дополнительные обязательства и издержки.

"Недопустимо, чтобы эти издержки превратились в дополнительные доходы перекупщиков. Непрозрачная структура ряда биржевых сделок позволяет не раскрывать информацию о сделках, чем и пользуются недобросовестные участники рынка", - отмечают в компании.

НК обращает внимание на то, что доля компаний-перекупщиков на бирже составляет около 80%.

"При этом отдельные компании (например, "Солид-товарные рынки" и аффилированные с ней структуры, созданные бывшим сотрудником биржи) получают максимальные объемы биржевых продуктов на интересующих их базисах", – отметили в компании.

Аналогичная ситуация, по данным "Роснефти", складывается и на отдельных региональных рынках, где ряд "независимых" сетей формирует незаконно завышенные цены, а также в целях повышения доходности использует свои АЗС для реализации контрафакта.

"Такая ситуация характерна, прежде всего, для таких регионов как Приморье, Забайкалье, Иркутская область", – добавляют в компании.

В "Роснефть" подчеркнули, что совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей формирует позицию по совершенствованию биржевых торгов, "в том числе о дисквалификации участников торгов, связанных с фигурантами уголовных дел".

19 ноября "Роснефть" возобновила на СПбМТСБ торги нефтепродуктами после двух дней отсутствия, при этом сделки были адресные. До этого "Роснефть" (крупнейшая нефтяная компания РФ, ключевой продавец нефтепродуктов на бирже, на долю которого приходится почти 40% объема биржевого предложения) два дня подряд не выставляла на торги СПбМТСБ бензины и дизельное топливо.

Вместе с тем независимые АЗС в Амурской области утверждают, что не могут начать отпуск бензина на заправках по новым ценам, установленным после договоренности правительства РФ с участниками рынка нефтепродуктов, так как у вертикально интегрированных нефтяных компаний отсутствуют или ограничены предложения по его продаже в опте.

"Независимые компании продолжают испытывать проблемы с покупкой топлива. ООО "РН-Востокнефтепродукт" ("дочка" НК "Роснефть" - ИФ) начало производить отгрузки дизельного зимнего топлива по новому прайс-листу, но в ограниченных объемах", - сообщил "Интерфаксу" председатель Амурского топливного союза Павел Филипченко.

В свою очередь томские АЗС перестали жаловаться на ситуацию с топливом.

"В настоящее время жалобы, которые к нам активно поступали в начале ноября о проблемах с получением топлива, отсутствуют. Мы считаем, что сегодняшний уровень цен позволяет работать независимым сетям АЗС не в убыток, а даже получать какую-то прибыль", - сказал начальник отдела экономического анализа томского управления Федеральной антимонопольной службы регионального Сергей Паньков в ходе заседания общественно-консультативного совета при ведомстве

По его словам, теперь ФАС обратила внимание на районы Томской области, в которых нет автозаправочных станций вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

На возможный уход с рынка независимых розничных нефтетрейдеров обратил внимание и руководитель управления ФАС по Нижегородской области Михаил Теодорович. По его словам, в регионе это связано с тем, что ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт" приостановило на территории области действие давальческой схемы реализации нефтепродуктов, что может привести к дефициту оборотных средств независимых розничных нефтетрейдеров.

Он сообщил, что в нижегородское УФАС поступило несколько устных обращений по этому поводу, и антимонопольная служба проведет внеплановые проверки в регионе с целью исследования ситуации. То есть, изучит, как фактически исполняются решения, принятые на правительственном уровне.

Обозреватель Анастасия Николаева

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