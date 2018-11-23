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"Министерская" диета: живший на прожиточный минимум депутат подвел итоги эксперимента
   
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Диета прожиточного минимума

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Interfax-Russia.ru – Саратовский депутат, питавшийся месяц в рамках минимальной продуктовой корзины, заявляет о необходимости ее увеличения минимум до 10 тыс. рублей.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко в качестве эксперимента месяц питался на 3 тыс. 500 рублей. На подобную "диету" он решился после спора с теперь уже экс-министром труда и социального развития Саратовской области Натальей Соколовой о возможности прожить на деньги, составляющие прожиточный минимум в регионе.

Соколова выражала готовность прожить месяц на "макарошках", "свежих наших овощах и фруктах" и кефире, но сетовала, что ее статус министра не позволит это сделать. Тогда депутат решил сам провести подобный эксперимент.

За первые две недели на "диете прожиточного минимума" Бондаренко, по его словам, похудел на 6 кг. Он сообщил, что в основном ел крупы и овощи: на завтрак - 1,5 яйца, на обед - гречку или щи без мяса.

Депутат завершил свой эксперимент 23 ноября. Об итогах диеты он рассказал агентству "Версия-Саратов": "Мой текущий вес - 87,1 кг, до начала эксперимента я весил 94,5 кг. Потеря веса - 7,4 кг. Мне удалось не выходить за пределы бюджета, так как продукты я закупал раз в неделю на сумму в 875 рублей. Можно было не дотянуть до конца недели, но до конца месяца дотянуть удалось".

"В целом, я не верю, что за месяц молодой, здоровый организм может существенно пострадать - есть внутренние резервы. Серьезных последствий нет, ведь это не голодание. Но по ощущениям было максимально тяжело. Голод, упадок сил, рассеянность, раздражительность - хронические симптомы "министерской диеты". В спортзал на время диеты ходить перестал, это мне настоятельно рекомендовали доктора и диетологи. Вообще, они отнеслись к такому "эксперименту" максимально негативно", - добавил Бондаренко.

Еще в ходе эксперимента депутат предложил увеличить размер потребительской корзины. С соответствующей инициативой он планирует обратиться в Госдуму и правительство.

"Потребительская корзина должна быть не менее 10 тыс. рублей, прожиточный минимум – не менее 20 тыс. рублей (…) По моему мнению, 10 тыс. рублей - самый минимум, на эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты", - отметил Бондаренко.

При этом, по его словам, эти нормы не должны касаться Москвы, потому что там "объективно другие условия". Также он призвал депутатов и министров последовать его примеру и попробовать питаться на 3 тыс. 500 рублей хотя бы месяц.

"Думаю, люди, которые принимают важные для граждан России решения, должны на себе почувствовать последствия этих решений", - подчеркнул он.

Между тем, разговоры об изменении состава потребительской корзины идут уже несколько лет.

Потребительская корзина - это минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Исходя из стоимости этого набора, Росстат ежеквартально подсчитывает величину прожиточного минимума.

Потребительская корзина включает три главные части и составляется отдельно для трудоспособного населения, пенсионеров и детей. Первая группа - продукты питания, составляющие около 50% всей стоимости. В минимальный набор продуктов питания потребительской корзины входят продукты, объединенные в 11 групп: хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты свежие, сахар и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло растительное, маргарин и другие жиры, прочие продукты.

Вторая группа - непродовольственные товары: лекарства, обувь, одежда, включая головные уборы и белье. Третья группа потребительской корзины состоит из услуг: коммунальные услуги, расходы на транспорт, культурные мероприятия и т.д.

В России потребительская корзина вычисляется согласно закону "О потребительской корзине в целом по Российской Федерации", принятому 3 декабря 2012 года. По закону потребительская корзина пересматривается через каждые 5 лет, поэтому очередной пересмотр должны были сделать в 2017 году.

Однако в сентябре прошлого года правительство РФ приняло решение о "замораживании" состава и объема потребкорзины до 2021 года, отказавшись от разработанных ранее корректировок ее состава. Изначально предполагалось изменить набор продуктов за счет увеличения доли фруктов, овощей, мяса и снижения доли круп и хлебопродуктов.

Корзину "заморозили" после принятия решения уравнять минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

Вместе с тем в январе министр труда и соцзащиты Максим Топилин вновь заявил о планах по пересмотру состава потребительской корзины. В интервью "Российской газете" он отметил необходимость, прежде всего, улучшения качественного состава набора продуктов питания.

Министр напомнил, что в 2016 году Минздрав России утвердил нормы здорового питания.

"По ряду позиций продуктовый набор потребительской корзины отстает от этих норм. В действующей корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному - главная задача новой потребительской корзины", - заявил Топилин.

Кроме того, по его словам, возможно, придется изменить соотношение между долей продуктов питания, которая сейчас составляет 50%, и долей непродовольственных товаров (25%) и услуг (25%).

"Это будет зависеть от того, насколько будет меняться это соотношение в фактическом потреблении малообеспеченных групп населения", - отметил глава Минтруда.

При этом, сообщил Топилин, в большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума, который устанавливается в процентах от медианного среднедушевого дохода (статистический показатель; уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников или населения).

"Цифры берут разные - от 40 до 60% медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны. Кстати, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43% от медианного среднедушевого дохода. Поэтому мы будем обсуждать и возможность перехода на этот порядок", - рассказал министр, добавив, что многое будет зависеть от того, насколько точно и полно получится замерять денежные доходы населения.

Впрочем, на изменение размера потребительской корзины в ближайшее время рассчитывать не стоит. В октябре, выступая в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации, Топилин заявил, что пересмотр величины потребкорзины по-прежнему намечен лишь на 2021 год.

"Правительство свои обещания выполняет, и мы обещали это сделать с 2021 года, что закреплено законом, принятом в прошлом году, по увеличению минимального размера оплаты труда", – отметил он.

О том, что пересмотр состава потребительской корзины начнется с 2021 года, заявила в интервью "Российской газете" и заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

"Потребительскую корзину намечается пересмотреть с 2021 года. Планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания. Например, повысить ценность минимального набора за счет увеличения объемов мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. В то же время - снизить хлебопродукты, картофель, маргарин и другие жиры", - рассказала Голикова.

Она также подтвердила решение уточнить с учетом изменений в структуре потребительских расходов соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания, предусмотренных в потребительской корзине.

По словам вице-премьера, для разработки новой потребительской корзины в целом по России в Минтруде уже создана рабочая группа, в которую вошли представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзы, представители объединений работодателей и научных организаций.

Обозреватель Анастасия Николаева

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