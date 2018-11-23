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23.11.18 20:41

Дважды без ЭКСПО

© РИА Новости. Владимир Трефилов
Interfax-Russia.ru – Екатеринбург второй раз в своей истории проиграл в борьбе за право проведения всемирной выставки ЭКСПО.

Екатеринбург 23 ноября проиграл в борьбе за право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025, обойдя азербайджанский Баку, но уступив японской Осаке. Региональные власти надеялись на победу, несмотря на внешнеполитическую обстановку, в которой оказалась Россия, но чуда не произошло.

В первый раз Екатеринбург заявлялся на ЭКСПО в 2013 году. Его конкурентами были Сан-Паулу (Бразилия), Измир (Турция) и Дубай (ОАЭ). Россия опередила первых двух конкурентов, но уступила Дубаю. Дубай тогда получил 116 голосов, Екатеринбург – лишь 47.

Местные власти восприняли тот проигрыш достаточно спокойно. Евгений Ройзман, являвшийся мэром Екатеринбурга, заявлял, что на выигрыш не рассчитывал.

"Победа Дубая, если честно, неожиданностью не стала. Я разговаривал с людьми, многие называли арабов фаворитами гонки. И чаще всего причины для этого называли не экономические", - признавался мэр.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил, что участие в кампании – уже хорошо.

"Да, борьба за право проведения ЭКСПО-2020 была чрезвычайно напряженной и мы уступили достойному противнику. Но уже само наше участие в этом непростом соревновании - настоящая победа", - полагал он.

В этот раз настрой оказался куда серьезнее.

"Тогда Екатеринбург представлял Россию, а в этот раз, наоборот, Россия представляет Екатеринбург. (…) Мы идем на победу", - подчеркивал год назад в интервью агентству "Интерфакс-Урал" Александр Высокинский, занимавший должность вице-губернатора Свердловской области.

Он отмечал, что одним из направлений борьбы за ЭКСПО является лоббирование заявки в мировом сообществе.

"Голосуют более 150 стран, и у Китая с 1,5-миллиардным населением один голос, и у африканской страны, где проживает несколько тысяч человек, тоже один голос", - пояснял Александр Высокинский.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин на своей странице в Facebook напомнил, что проводилось множество встреч с представителями разных стран.

"Недели полетов и переговоров. Дни с тремя взлетами, тремя посадками, многочисленными переговорами в разных странах. Президенты, премьеры, члены правительств. Разноязычие и разноголосие. Дни, когда Екатеринбург еще не проснулся, а мы уже заканчивали встречу в третьем по счету государстве с начала дня", - поделился он воспоминаниями.

Финальную заявку на Генассамблее МБВ представил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, гендиректор оргкомитета Чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Алексей Сорокин, российская оперная певица Аида Гарифуллина, гендиректор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Александр Чернов и свердловский губернатор. В формате видеоприветствия к участникам Генассамблеи обратился президент России Владимир Путин.

Спустя пару часов после финальный презентаций заявок началось голосование, результаты которого оказались очень похожи на те, что были пять лет назад: Екатеринбург обошел более слабых соперников, но проиграл лидеру. Так, по итогам первого тура Осака получила 85 голосов, Екатеринбург 48, Баку – 23. По итогам второго тура Осака набрала 92 голоса, Екатеринбург – 61.

Проигрыш, как считает политолог, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко, был ожидаем.

"Думаю, что в нынешних условиях было бы очень странно, если бы выиграли. Это было бы чудо. Поэтому, честно говоря, не имеет смысла ставить проигрыш в вину команде Куйвашева", - высказал он свое мнение Interfax-Russia.ru.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев полагает, что участие в заявочной дало Екатеринбургу и области огромный опыт.

"Екатеринбург достойно представил Российскую Федерацию в борьбе за ЭКСПО-2025. На протяжении нескольких лет мы вели масштабную заявочную кампанию. Проделан огромный объем работы, детально разработана концепция высокотехнологичного "умного города" в самом сердце Екатеринбурга. Мы выросли, стали сильнее и увереннее", - приводятся в сообщении департамента информполитики свердловского губернатора слова Евгения Куйвашева.

А в случае победы получить могли бы в разы больше. Федеральные власти обещали многомиллиардные вливания в инфраструктуру Екатеринбурга, в том числе финансирование столь необходимой городу второй ветки метро. Президент РФ Владимир Путин в апреле 2018 года говорил, что Россия в случае победы заявки Екатеринбурга готова направить порядка 1,5 млрд евро на строительство объектов для ЭКСПО.

"Приблизительная стоимость возведения объектов - мы планируем, она будет где-то 1,5 млрд евро. Средства будут выделяться из федерального и регионального бюджетов", - заявлял президент на встрече с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок. "Планируем, что частично мы сможем погасить эти расходы за счет деятельности самих выставочных площадей, а частично эти средства будут получены за счет привлечения частных компаний, заинтересованных в участии в этой работе", - считал он.

Тема выставки звучала бы: "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь - для будущих поколений". К выставке на берегу Верх-Исетского пруда планировалось создать целый "умный город" на площади в 555 гектаров, который являлся бы к тому же особой экономической зоной с налоговыми и таможенными преференциями.

Победа Екатеринбурга в борьбе за проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025 позволила бы завершить городские проекты, которые обсуждались несколько лет, считает спикер гордумы Екатеринбурга Игорь Володин.

"Город наконец-то получит долгожданную вторую ветку метро, соединяющую ВИЗ и центр города. Мы сможем завершить транспортную реформу, а значит обновить трамвайно-троллейбусный парк, построить новые дороги. Вообще более плотно займемся "расшивкой" транспортного сообщения", - говорил он журналистам.

Все это придется отложить до лучших времен или забыть навсегда, хоть региональные власти и стараются не терять оптимизма.

"Екатеринбург обязательно реализуется как международный центр. Если не с ЭКСПО-2025, то с другим проектом. (…) впереди много масштабных событий. Одно из них - 300-летие Екатеринбурга, которое изменит облик города", - написал губернатор в своем Instagram.

Однако не факт, что на них найдется достаточно средств.

Обозреватель Александра Качалова

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