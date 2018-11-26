Накал морских страстей

26.11.18 14:29

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – Задержанные корабли украинских ВМС доставлены в порт Керчь. Украина готова объявить военное положение, РФ запросила срочное заседание СБ ООН.

Утром 25 ноября три корабля ВМС Украины (малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу") зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, сообщила пресс-служба пограничного УФСБ России по Крыму.

Примерно в то же время на странице ВМС Украины в Facebook появилось сообщение о том, что российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир: повредил главный двигатель корабля, обшивку и леерное ограждение.

По данным ВМС Украины, инцидент произошел 25 ноября, когда "корабли Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря".

При этом в ВМС Украины заявили, что Россию заранее проинформировали о планируемом переходе, но ответа не получили.

Ранее Украина заявила, что создает корабельно-катерную группировку ВМС в Азовском море. Совет национальной безопасности и обороны Украины в сентябре 2018 года утвердил комплекс мероприятий по защите национальных интересов страны в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

Два корабля ВМС Украины - поисково-спасательное судно "Донбасс" и буксир "Корец" - в сентябре вышли из Одессы, прошли через Керченский пролив и добрались до Мариуполя в Донецкой области Украины.

Днем 25 ноября Керчь-Еникальский канал закрыли для прохода гражданских судов. Подчеркивалось, что канал перекрыт из-за севшего на мель танкера.

Затем ФСБ РФ сообщила о выдвижении из порта Бердянск еще двух украинских кораблей.

"Погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса "Гюрза". В настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной", - говорилось в поступившем в "Интерфакс" сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.

В ответ на это Россия подняла вертолеты для сопровождения украинских катеров близ Керченского пролива.

"В 13:42 по информации Керчтраффикконтроля, на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря. Движение по проливу закрыто в обе стороны", - сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины на свой странице в Facebook.

При этом источник "Интерфакса" сообщил, что на патрулирование района направлено несколько российских боевых самолетов. Движение по Крымскому мосту не ограничивали.

Позднее стало известно, что российские пограничники применили оружие, чтобы остановить движение украинских кораблей. Как сообщили в ЦОС ФСБ России, нарушившие госграницу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вечером 25 ноября вновь попытались пройти в пределах территориального моря РФ.

"На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование", - говорится в сообщении.

В результате пограничники задержали все три корабля и отправили их в порт Керчь. При этом трое украинских военнослужащих получили ранения. По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

К утру 26 ноября движение гражданских судов в Керченском проливе возобновили. В настоящее время следователи опрашивают членов задержанных экипажей украинских кораблей.

"Экипажи находятся в Керчи, возбуждено уголовное дело, сейчас проходят опросы членов экипажа. Трое было раненых, всем оказана медицинская помощь, они находятся в первой Керченской больнице", - сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в начале заседания экспертного совета при уполномоченном. Все члены экипажей задержанных кораблей находятся на территории Крыма.

Москва и Киев по-разному оценивают ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Керченский пролив не является проливом, регулируемым международным правом".

"Это пролив, который российский, и не случайно мы были вынуждены усилить там присутствие наших пограничников и военных после того, как официальные лица Украины неоднократно обещали начать приготовления, чтобы взорвать Керченский мост", - сказал Лавров.

После инцидента Россия инициировала проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море. Предварительно оно назначено 26 ноября на 19:00 по мск.

"В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности"", - заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Инцидент в Азовском море является опасной провокацией, он требует особого разбирательства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопрос будет рассматриваться в Совбезе (Совбезе ООН, - "ИФ") по инициативе России. Речь идет об очень опасной провокации, конечно, она требует особого внимания, особого разбирательства", - сказал Песков.

Возможное введение Украиной военного положения после инцидента в Керченском проливе напоминает "электоральные интриги", отметил он.

"Пока еще ничего не введено, но, безусловно, учитывая предвыборную ситуацию на Украине, подобное решение, конечно, попахивает электоральными интригами", - сказал Песков журналистам.

"Решать, конечно, электоральную задачу, размахивая флагом войны, неверно и опасно, с нашей точки зрения", - добавил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал инцидент в Керченском проливе провокацией Киева и заявил, что Украина нарушила ключевые положения международного права, создала угрозу для движения судов в акватории Азовского моря.

"Что касается вчерашнего инцидента (в районе Керченского пролива - ИФ), то это была однозначная провокация. Все, что необходимо сказать по этому поводу, было сказано и в заявлениях погранслужбы ФСБ России, и в заявлении МИД, и в комментариях нашего официального представителя", - сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Украиной "были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая Устав ООН, включая Конвенцию по морскому праву 1982 г. и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства".

"В том, что такое нарушение произошло, причем произошло достаточно опасными методами - маневрирование в узком проливе, конечно, могло создавать и создавало угрозу и риски для нормального движения судов по этой акватории", - заявил Лавров.

Киев со своей стороны считает действия российских пограничников незаконными. По мнению властей Украины, РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между государствами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Украины Петр Порошенко заявил, что Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 26 ноября рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране. При этом он указал, что "ввод военного положения никоим образом не означает, что Украина будет проводить любые наступательные действия, Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и обеспечению безопасности своих граждан".

Страны Балтии и Грузия после инцидента у Керченского пролива высказались против России. Так, в Эстонии и Грузии расценили данный инцидент как нарушение Россией международного морского права.

"Внимательно наблюдаем за тревожными событиями в Керченском проливе и Азовском море. Атака на украинские суда и их задержание является грубым нарушением международного морского права и ставит под угрозу безопасность всего региона. Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал на своей странице в соцсетях глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас также осудил действия российской стороны в Керченском проливе. "Произошедшее в Керченском проливе является серьезным нарушением международного права. Осуждаю деятельность России по захвату военно-морских судов Украины, закрытию Керченского пролива и агрессию против Украины", - написал Ратас в соцсетях.

В свою очередь литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в связи с инцидентом в Керченском проливе выразил надежду на то, что международная общественность займет "крайне жесткую позицию и потребует от России прекратить блокаду и эти действия".

Схожее мнение высказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Он призвал международное сообщество, ООН и Европейский союз отреагировать на инцидент в Керченском проливе.

"Если произойдет эскалация ситуации, в распоряжении ЕС имеются и дипломатические, и санкционные инструменты", - заявил министр в передаче "900 секунд" на телеканале LNT.

В свою очередь в Европейском парламенте обсудят возможность введения санкций в отношении России из-за инцидента с украинскими судами в Керченском проливе.

"Неделю назад в Европарламенте прошли дискуссии относительно возможной эскалации ситуации в Азовском море, в частности в Керченском проливе. Я и другие коллеги говорили о том, что в случае возможной эскалации необходимо ввести новые, более жесткие санкции", - заявила депутат Европарламента Ребекка Хармс на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

Обозреватель Евгения Артемова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"