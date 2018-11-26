Гость из Арктики

26.11.18 15:57

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Последствия снежного шторма устраняют сразу в нескольких регионах Сибири.

Зимний шторм обрушился в выходные на Сибирь. В ночь на 25 ноября сильный ветер до 15-20 м/c поднялся в центральных и южных районах Красноярского края. В Красноярске его порывы достигали 29 м/c. Ветер сопровождался сильным снегопадом, а дороги края обледенели.

Как сообщили в администрации Красноярска, обошлось без серьезных ЧП, но в оперативную службу города поступило почти 7 тыс. звонков.

"Диспетчеры зафиксировали 26 жалоб на обрывы, провисания и искрение проводов на линиях электропередачи, одну жалобу на сломанные ветки и стволы деревьев, 5 - на повреждение крыш, 7 - на повреждения и наклоны заборов и прочих конструкций, 35 жалоб на повреждение светофоров и дорожных знаков. Во всех районах наблюдались перебои с электричеством в домах частного сектора, в некоторых районах отключения были и в многоэтажках", - сообщила мэрия Красноярска.

В настоящее время, по данным местных властей, оперативные службы продолжают устранять последствия непогоды.

"Аварийные бригады до сих пор продолжают ликвидировать провисания, скрутки, искрения и другие неполадки на электросетях. Также идут работы по восстановлению светофорных объектов", - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, рабочие возвращают на места и сорванные ветром дорожные знаки.

"Аварийные бригады уже восстановили 20 дорожных знаков. Остальные вернутся на свои места в течение ближайших суток. Кроме того, специалисты уже убрали около 200 м поврежденных ограждений и экранов и восстановили 12 остановочных павильонов", - добавили в мэрии Красноярска.

Управляющие компании в свою очередь уже начали работу по восстановлению кровель. Все работы специалисты обещают завершить до конца недели.

"Самый большой объем работы связан с восстановлением рекламных конструкций. Во всех районах города сейчас работает бригада, которая устраняет аварийные и опасные ситуации. Восстановлением рекламных стоек и баннеров занимаются непосредственно их владельцы", - добавили в пресс-службе городской администрации.

Вместе с тем, шторм откорректировал и расписание аэропорта "Емельяново". Так, из-за штормового ветра в Красноярске не смогли приземлиться три самолета. Их направили на запасные аэродромы в Новосибирск и Кемерово.

"Летели из Москвы в Красноярск, но нас сдуло в Кемерово. Самолет совсем чуть в фантик не скрутило, 3 раза пытались сесть. Поездов нет, на трассе метель. При посадке мужики кричали командиру корабля "Молодец", а женщины рыдали в трубку: запиши меня к неврологу, я все, я кончилась!", - написала на своей странице в Facebook pr-директор музейного центра "Площадь Мира", жительница Красноярска Оксана Будулак.

Как позднее пояснили журналистам в пресс-службе красноярского аэропорта, самолет, которому пришлось садиться в Кемерово, в итоге прилетел в Красноярск с опозданием в 5 часов. На такое же время примерно задержался еще один борт из Москвы, пассажиры которого пережидали непогоду в новосибирском аэропорту "Толмачево".

Вместе с тем, шторм со снегом, ледяным дождем и грозой обрушился 25 ноября и на Республику Хакасию. Порывы ветра при этом достигали 30 м/с, в горах - 35м/.

"С 25 по 26 ноября из-за мощных порывов ветра, которые в степных районах достигали 35 м/c, во многих населенных пунктах республики была временно отключена электроэнергия. В общей сложности снежная буря вывела из строя 17 ЛЭП и 205 трансформаторных подстанций региона", - сообщила пресс-служба правительства Хакасии.

По данным местных властей, больше всего повреждений зафиксировано в Ширинском, Усть-Абаканском, Бейском и Алтайском районах республики. В общей сложности из-за ветра без электроснабжения остались 4 тыс. 885 частных жилых домов (в которых живут 15 тыс. 880 человек) и 20 социально-значимых объектов.

В настоящее время последствия штормового ветра и ледяного дождя устраняют 115 человек (37 бригад) и 52 единицы спецтехники филиала ПАО "МРСК Сибири - "Хакасэнерго".

"В течение суток энергетиками было восстановлено электроснабжение в Абакане, в Алтайском районе (Новомихайловка, Кайбалы, Кирово), Бейском районе (Шалгинов, Калы, Куйбышево, Новокурск), Таштыпском районе (Таштып, Большая Сея, Верхняя Сея, Малая Сея, Шепчуль), Усть-Абаканском районе (Чарков, Калинино), Ширинском районе (Шира, Малый Спирин). Сейчас восстановительные работы ведутся в Абазе, Алтайском районе (Сартыков, Подсинее, Аршаново, Белый Яр), Таштыпском районе (Бутрахты, Верхний Курулгаш)", - уточнили в пресс-службе республиканского правительства.

Кроме того, в выходные в Хакасии пришлось поработать и дорожным службам.

"Подсыпка противогололедным материалом и расчистка дорожного полотна от снежных заносов производилась на автодорогах Аскиз – Бирикчуль – Вершина Теи по направлению к селам Бискамжа и Балыкса, Абакан – Ак-Довурак, Белый Яр – Бея – Аскиз, Белый Яр – Аршаново – Бея, Табат – Усть-Киндерла, Абакан – Саяногорск, Копьево – Сарала, Сарала – Приисковое, Матур – Верх-Таштып, Имек - Харой", - сообщили в правительстве региона.

В работах принимали участие более 50 спецмашин. При отсыпке дорог специалисты израсходовали 295 куб. м песчано-гравийного материала и 511 тонн песчано-солевой смеси.

По данным администрации Хакасии, благодаря слаженной работе оперативных служб региона удалось избежать серьезных последствий шторма.

"В Абакане с девятиэтажного многоквартирного жилого дома на улице Дружбы Народов сорвало часть кровли на площади 20 кв. м., также повреждены два легковых автомобиля. В городе Абаза повреждена теплица (принадлежит ООО "Аэлита"), пострадал урожай томатов", - уточнили в правительстве Хакасии.

Также снежная буря накрыла в выходные и Алтайский край.

"24 и 25 ноября из-за происшествий, связанных с неблагоприятными погодными условиями, в единую дежурную диспетчерскую службу поступило 994 заявки. Большая часть звонков касалась отключений электроэнергии в поселках Авиатор, Солнечная Поляна, Казенная Заимка, Лесной, Октябрьский, селах Власиха, Гоньба, а также на улицах Фомина, Тачалова, Денисова, Аванесова, Тихонова, Карева, Южная, Присягина, Сизова, Газобетонная, проезде Южный, вызванных повреждениями на линиях из-за сильных порывов ветра. Были перебои с водоснабжением в селе Власиха и поселке Лесной", - рассказали в пресс-службе мэрии Барнаула.

Также жители города жаловались на падение деревьев и отключение светофоров.

В настоящее время в Барнауле продолжают ликвидировать последствия непогоды.

"В первую очередь от снега расчищаются центральные магистрали, дороги, по которым следуют основные маршруты общественного транспорта, подъезды к социально-значимым объектам, расчищаются остановки и подходы к пешеходным переходам", - уточнили в мэрии города.

Так, по данным местных властей, за выходные сотрудники МБУ "Автодорстрой" вывезли с дорог краевой столицы более 8 тыс. кубометров снега. На улицах работали 162 снегоуборочные машины.

"26 ноября на уборке дорог от снега задействовано 64 единицы техники, в том числе три пескоразбрасывателя, 15 коммунальных машин, четыре трактора со щетками и 11 тракторов с ковшами, три автогрейдера и два бульдозера. Еще пять фронтальных погрузчиков и 18 самосвалов работают на погрузке и вывозе снега из города на снегоотвалы", - добавили в пресс-службе городской администрации.

Как в свою очередь сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-центре правительства региона, в общей сложности из-за снежного шторма без энергоснабжения остались жители пяти районов края.

"Повреждения на линиях электропередачи произошли из-за штормового ветра. Со второй половины дня субботы (24 ноября - ИФ) и до вечера воскресенья (25 ноября - ИФ) зафиксировано 97 случаев аварийного отключения электроэнергии. Без электроэнергии остались 111,4 тыс. человек, 320 социально значимых объектов, в том числе 39 больниц, 169 школ, детских садов и 112 котельных", - уточнили в пресс-центре.

В большинстве случаев подачу электроэнергии прерывали на срок не более трех часов: потребителей своевременно переключали на резервные схемы электроснабжения или запитывали от дизельных генераторных установок. Это позволило избежать разморозки систем теплоснабжения и нарушений в работе объектов жизнеобеспечения.

"Все восстановительные работы завершены", - подчеркнули в пресс-центре регионального правительства.

Также отключения электроэнергии из-за сильного ветра были зафиксированы на выходных в Кемеровской области, Республиках Тува и Алтай. В настоящее время в регионах устраняют последствия непогоды – восстанавливают поврежденные ЛЭП, чистят улицы от снега, упавших веток и металлоконструкций.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"