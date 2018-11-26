Проверка с выводами

26.11.18 16:58

© РИА Новости. Владимир Трефилов

Interfax-Russia.ru - "Роскосмос" в Счетной палате назвали рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. В госкорпорации пообещали сделать выводы по результатам проверки.

О нерациональных тратах государственной корпорации "Роскосмос", нарушениях, завышении цен при процедуре закупок глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал в интервью программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

Впрочем, о нарушениях, выявленных Счетной палатой в деятельности "Роскосмоса", Кудрин сообщал еще в июне, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности Счетной палатой за 2017 год.

Он подчеркивал, что более 40% нарушений, выявленных за этот период, относятся к деятельности "Роскосмоса". "Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 трлн 865 млрд. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году и 3,5 раза больше, чем в 2015-м", - отмечал Кудрин, уточняя, что 760 млрд (рублей) из этой суммы - это нарушения по учету в "Роскосмосе".

Глава Счетной палаты пояснял, что 43,6% от общего объема нарушений - нарушения бухгалтерского учета, 32% - нарушения при формировании и исполнении бюджетов.

По его словам, по итогам контрольного мероприятия Счетной палаты была также погашена задолженность госкорпорации перед бюджетом в объеме 46,9 млрд рублей. Кроме того, были составлены протоколы об административных правонарушениях по невыполненным в срок предписаниям в отношении ликвидационной комиссии Федерального космического агентства и "Роскосмоса".

Позже источник, знакомый с ситуацией, пояснял "Интерфаксу", что проверка Счетной палаты, проводившаяся в "Роскосмосе" в 2017 году, выявила нарушения при учете результатов интеллектуальной деятельности на балансе Федерального космического агентства в период с 2004 по 2014 год, перед тем как оно было ликвидировано. При этом по работе госкорпорации в 2017 году вопросов не было.

К тому же, по словам собеседника агентства, госкорпорация с 2015 года проводила работу по урегулированию данной ситуации.

В свою очередь источник в руководстве "Роскосмоса" рассказывал "Интерфаксу", что Счетная палата проверяла госкорпорацию и в этом году, итоги проверки были подведены в мае. По его сведениям, серьезных нарушений проверка не выявила, и о претензиях к прежнему руководству "Роскосмоса" ему ничего не известно.

Со своей стороны глава Счетной палаты выразил надежду, что новое руководство "Роскосмоса" выведет госкорпорацию из "зоны риска" по линии учета использования бюджетных средств.

"Эта такая зона риска у нас. Но новый руководитель, надеюсь, выведет это предприятие из зоны риска", - сказал Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

В государственной корпорации уже пообещали сделать выводы по результатам проверки ракетно-космической отрасли Счетной палатой РФ.

"Проверка продолжается, по результатам будут сделаны необходимые выводы и проведены организационные действия", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

В "Роскосмосе" напомнили, что в конце октября 2018 года сформирована новая администрация "Роскосмоса", полностью обновлены финансово-экономический, контрактно-договорной и строительный блоки управления "Роскосмоса". Они, как отметили в госкорпорации, тесно взаимодействует как со Счетной палатой, так и с Генпрокуратурой "в вопросах выявления и устранения нарушений в деятельности корпорации и ее предприятий в прошлый период".

"В конце текущего года руководство "Роскосмоса" обнародует первые результаты полугодовой работы по наведению порядка в этих областях деятельности организации", - пообещали в пресс-службе.

Между тем, Счетная палата вскоре может вновь нагрянуть с проверкой в Роскосмос, на этот раз по просьбе самой госкорпорации. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин еще летом просил провести новую проверку предприятий отрасли.

Как заявляли "Интерфаксу" в пресс-службе Роскосмоса, "мы планируем работать совместно".

"Нам важен профессиональный опыт и рекомендации Счетной палаты", - добавили в пресс-службе.

Проверка будет комплексной и, возможно, затронет несколько предприятий ракетно-космической отрасли. "Проверка начнется с РКК "Энергия". Не исключено, что вслед за ней проверке подвергнутся и другие предприятия ракетно-космической отрасли", - сказал собеседник агентства.

Однако тогда глава Счетной палаты заявлял, что пока не планирует ставить вопрос о проведении проверки РКК "Энергия". "Я решений никаких не принимал, и никаких решений на коллегию палаты тоже не вносил. И пока не собираюсь", - отмечал Кудрин.

По его словам, он пока не определился с тем, нужна ли проверка, так как по данному вопросу "недостаточно информации".

"В течение года, как правило, такие проверки проводятся по особым каким-то решениям, в первую очередь президента, премьера, парламента. Иногда, в исключительных случаях, сами принимаем (решение), но мы договорились, что, если это нужно срочно, то это должно быть соответствующее поручение соответствующего уровня", - пояснял Кудрин.

Вместе с тем, как заявили "Интерфаксу" в Счетной палате, в настоящее время ведомство все же проводит ряд плановых проверок в космической отрасли. При этом проверка по запросу главы госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина может пройти в следующем году.

Между тем, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что существующую проблему может решить только глобальная реорганизация системы работы "Роскосмоса".

"Космическая отрасль у нас особенная по финансированию. Есть большое количество наукоемких и новых технологических процессов, которые использовались как прикрытие для коррупционных схем, для отмывания денег. И предыдущим руководством корпорации поднимался вопрос о создании нормальной структурной системы. Она должна включать в себя контроль, анализ подаваемых заявок на проекты на предмет возможной коррупционной емкости, нужности – ненужности и обоснованности", - заявил Кабанов в эфире Национальной службы новостей.

По его мнению, нужно проверять всю систему. При этом глава Национального антикоррупционного комитета отказался сравнивать коррупционную составляющую в космической отрасли с какой-либо другой. Так, отметил Кабанов, если сравнивать по технологиям, похожести, то можно найти некие параллели между "Роскосмосом" и "Росатомом".

"Но это небо и земля. Сейчас, как я считаю, руководство ставит разные задачи. Рогозин главной целью считает минимизацию риска злоупотребления коррупционными схемами. Но для этого надо менять технологии, сейчас руководство этим занимается. Сейчас подход меняется, и я знаю это лично", - резюмировал Кабанов.

Обозреватель Анастасия Николаева

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