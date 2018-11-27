В автономном вождении

27.11.18 14:07

© РИА Новости. Максим Богодвид

Interfax-Russia.ru - Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартует 1 декабря в Москве и Татарстане.

О том, что Минпромторг РФ готовит проект постановления правительства РФ о тестировании беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, стало известно в начале ноября.

Проект соответствующего постановления "О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств" определял территорию и сроки проведения эксперимента, устанавливал состав и полномочия участников эксперимента, а также условия допуска высокоавтоматизированных транспортных средств к участию в эксперименте.

На основе полученных в результате эксперимента данных предполагается сформировать требования к высокоавтоматизированным транспортным средствам, применяемым при проведении оценки соответствия.

Эксперимент по опытной эксплуатации беспилотников предлагалось провести на автомобильных дорогах общего пользования Москвы и Татарстана с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года.

Участники эксперимента: МВД РФ; Минпромторг РФ; рабочая группа по разработке и реализации "дорожной карты" "Автонет"; инфраструктурный центр НТИ "Автонет" - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе навигационных спутниковых систем "ГЛОНАСС/ГНСС - Форум"; научный центр ФГУП "НАМИ" и владельцы высокоавтоматизированных транспортных средств.

По итогам проведения эксперимента владельцы автомобилей должны представить информацию о его результатах в испытательную лабораторию. В лаборатории сформируют предложения по требованиям к таким автомобилям, методике подтверждения соответствия их требованиям и направят результаты в Минпромторг РФ. Кроме того, отчет о результатах эксперимента на основании информации, представленной владельцами высокоавтоматизированных транспортных средств, будет направлен в МВД РФ.

В свою очередь Минпромторг РФ на основании результатов эксперимента разработает требования безопасности к таким транспортным средствам и методам их испытаний, а МВД РФ на основе полученных от испытательной лаборатории отчетов сформирует и направит в правительство РФ предложения о целесообразности дальнейшего применения и развития опыта, полученного в рамках эксперимента.

Вместе с тем, эксперимент было решено начать уже в этом году – с 1 декабря. Соответствующее постановление премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 26 ноября.

Документ устанавливает ряд технических понятий, положений и параметров проведения эксперимента и его цели, а также определяет правила и сферы ответственности его участников.

В ходе эксперимента, в частности, планируется подтвердить возможность эксплуатации высокоавтоматизированного транспортного средства на автомобильных дорогах общего пользования в автоматизированном режиме управления, а также выработать технические требований к автоматизированной системе вождения для разработки технических регламентов и документов по стандартизации.

Испытательной лабораторией, где будут оценивать соответствия требованиям безопасности высокоавтоматизированных транспортных средств, станет ФГУП "НАМИ".

На основе данных эксперимента предполагается сформировать требования к высокоавтоматизированным транспортным средствам.

В ходе совещания с вице-премьерами Медведев отметил необходимость "обкатать и нормативное регулирование, и технологические регламенты".

"Нужно как минимум дать определения, необходимые для того, чтобы этот транспорт развивался, включая то, что является автоматизированной схемой вождения, кто является собственником высокоавтоматизированного транспортного средства, потому что отсюда вытекают юридические последствия, связанные с несением ответственности за возможный ущерб, который может быть причинен, и так далее", - пояснил премьер.

По его словам, положение будет использоваться в тестовом режиме на территории Москвы и Татарстана с 1 декабря. "Это позволит провести эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования для того, чтобы окончательно выработать правила дорожного движения, а вернее говоря - изменения в них", - отметил Медведев.

Со своей стороны вице-премьер Максим Акимов сообщил, что в декабре для участия в эксперименте на улицы Москвы и дороги Татарстана выйдут более ста автомобилей. "Во всех автомобилях будет находиться опытный пилот-инструктор, способный остановить транспортное средство в случае непредвиденных обстоятельств", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что отдельный блок в эксперименте - использование автомобилей зимой. "И это не одна, не две и не три компании. У нас на так называемую зимнюю олимпиаду в рамках НТИ (Национальной технологической инициативы - ИФ) заявлено 27 компаний, которые на полигоне будут в суровых условиях тестировать эксплуатацию беспилотного транспорта. И, конечно, это позволит нам накапливать критический объем данных", - сказал Акимов.

Вице-премьер отметил, что Россия - одна из немногих стран мира, которая обладает целым рядом технологий, необходимых для работы беспилотного транспорта: искусственный интеллект, навигационные технологии, техническое зрение, LIDAR (технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем).

"Но все эти технологии, безусловно, будут деградировать, если не получить опыт реальной эксплуатации в городских условиях. Они не разовьются и в сравнении с тем, что происходит в мире, потому что мы не одиноки. В США принят Self Drive Act, такое законодательство сейчас формируется интенсивно в европейских странах, в 2017 году соответствующий акт был принят в Китае", - сказал Акимов.

Помимо онлайн-мониторинга хода эксперимента власти намерены раз в полгода подводить итоги. "Планируем завершить эксперимент в этом режиме 1 марта 2022 года. Это общий срок эксперимента, но я надеюсь, что уже через полгода у нас будут предложения по корректировке нормативной базы и технических регламентов, которые требуются для дальнейшего развития", - сообщил вице-премьер.

Что касается предполагаемых участников эксперимента, то еще в июле правительство Москвы, компания "Яндекс", группа "ГАЗ", ПАО "КАМАЗ" и ФГУП "НАМИ" подписали соглашение по развития технологий беспилотного транспорта в Москве.

Каждая из компаний, подписавших соглашение, уже давно ведет собственные разработки в области беспилотного транспорта.

Так, "ГАЗ" испытывает интеллектуальный транспорт на специально оборудованном полигоне компании и на реальном маршруте на территории завода. "КАМАЗ" в середине июня презентовал в Казани прототип беспилотного пассажирского электробуса, разработанный совместно с НАМИ.

"Яндекс" разрабатывает собственную технологию беспилотного автомобиля. В сентябре 2017 года компания продемонстрировала беспилотный гибридный автомобиль Toyota Prius президенту России Владимиру Путину. Зимой "Яндекс" опубликовал в YouTube видеоролик, в котором беспилотный автомобиль совершил успешную поездку по улицам Москвы. В августе 2018 года "Яндекс" и правительство Татарстана договорились о создании тестовой зоны для беспилотного движения автомобилей, при этом беспилотный автомобиль компании проехал в автономном режиме около 800 км от Москвы до Казани.

Кроме того, 1 ноября шведский автопроизводитель Scania и НП "ГЛОНАСС" подписали соглашение о совместной реализации проектов НТИ "Автонет", в том числе тестирования подключенных и беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в рамках исполнения поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о начале внедрения технологий беспилотного автотранспорта на трассе М-11 "Москва - Санкт-Петербург".

Кстати, в Госавтоинспекции РФ не сомневаются, что будущее за беспилотными автомобилями, и эти технологии значительно улучшат безопасность на дорогах. "Это будущее и не где-то через 50 лет, а послезавтра. Мы с вами идем к минимизации рисков и к снижению большого количества жертв", - заявил глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.

По его мнению, развитие интеллектуальных систем движения позволит значительно снизить влияние человеческого фактора на аварийность: "Многие заводы-изготовители уже дают функции, которые предупреждают водителя. Например, сплошная разметка, разделяющая транспортные потоки: автомобиль "видит" это и не дает возможность рулевому управлению выехать на полосу встречного движения. Это и распознавание пешехода, который выходит на проезжую часть, и уже срабатывает тормозная система. Это дистанция, интервалы. Уже непосредственно робот различает те или иные формы движения и кризисы каких-либо столкновений или конфликтных ситуаций, и уже их минимизирует".

Вместе с тем, он отметил, что беспилотных автомобилей без водителей в ближайшее время на дорогах РФ не будет. Глава Госавтоинспекции убежден, что контролировать процесс движения должен водитель, в любую секунду имеющий возможность отключить интеллектуальное движение и взять управление в свои руки.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook