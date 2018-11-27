После задержания

27.11.18 15:20

Фото пресс-службы погрануправления ФСБ РФ по Крыму

Interfax-Russia.ru - Среди украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, оказались сотрудники СБУ. После суда задержанных могут обменять.

Три украинских военных корабля "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября незаконно пересекли водную границу РФ. Российские пограничники взяли корабли на абордаж, открыли стрельбу и затем отправили их в порт Керчи. Трое, а по некоторым данным шестеро, украинских моряков были ранены. Всего на задержанных кораблях было 23 человека.

Киевский районный суд Симферополя 27 ноября рассмотрит уголовное дело по факту незаконного пресечения госграницы РФ. По данным источника "Интерфакса", во второй половине дня в суд привезут 12 задержанных, остальных, предположительно, на следующий день.

Крымский омбудсмен Людмила Лубина сообщила, что моряки находятся на гауптвахте в военной части в Керчи. Если суд примет решение об их аресте, задержанных отправят в СИЗО Симферополя.

Раненые находятся в первой Керченской больнице. Их жизни ничего не угрожает, им оказывают всю необходимую помощь.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в будущем Россия обменяет задержанных моряков.

"Они (моряки - ИФ) будут окружены заботой. Это в нашем стиле. Их поят, кормят. Убежден, с этим все в порядке. А дальше - все в юридической плоскости: в соответствии с законами о нарушении границы. Их арестуют, однозначно, потому что нарушены все наши законы. (Была) военная операция. Будут наказаны, потом произойдет какой-то обмен очередной. Дорога (в этом направлении) уже проложена", - сказал крымский спикер журналистам.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, задержание украинских кораблей не повлияло на жизнь республики.

Зашли не по правилам

Глава СБУ Василий Грицак подтвердил, что на борту задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины находились сотрудники контрразведки.

"Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено ст.12 закона "О Службе безопасности Украины", - приводит слова Василия Грицака пресс-центр СБУ.

Он отметил, что один из раненых – офицер спецслужбы.

"В то же время Служба безопасности Украины требует от руководства российских спецслужб прекратить психологическое и физическое давление на украинских военнослужащих ", - сказано в сообщении СБУ.

Между тем, Россия готова была пропустить украинские корабли, если бы они в должном порядке подали заявку на проход через Керченский пролив.

"Российская сторона была готова, как уже было 23 сентября, пропустить украинские корабли, если бы они в должном порядке подали заявку за 48 часов, взяли на борт российского лоцмана и не нарушали территориальных вод", - сообщили "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

По информации Центра общественных связей ФСБ РФ, пограничники заметили украинские суда вечером 24 ноября.

"В 21:30 при подходе группы судов ВМС Украины к государственной границе РФ ПСКА-302 проинформировал их о порядке пересечения государственной границы РФ и правилам плавания по Керчь-Еникальскому каналу, предусматривающим подачу заявки в Морскую администрацию порта Керчь за 48, 24 часа и подтверждение за 4 часа, что кораблями ВМС Украины сделано не было", - говорится в сообщении.

Военное положение

После инцидента Украина ввела военное положение в ряде регионов страны на 30 суток. Военная прокуратура также начала расследование уголовных производств по эпизодам ранения украинских моряков и захвата, как считает украинская сторона, катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу".

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что сил и средств ВМС достаточно для отражения нападения с моря.

"Что касается сил, безусловно, они есть. У нас нет такого потенциала и корабельного состава, потому что основной корабельный состав остался в аннексированном Крыму. Но есть мощные береговые войска, мощная морская пехота, которая в состоянии отбивать нападения с морского направления при проведении морской десантной операции", - сказал Воронченко на брифинге в Киеве.

При этом он добавил: "Есть соответствующие средства по защите нашего побережья".

Военное положение не угрожает безопасности Крыма, успокоил жителей полуострова Сергей Аксенов.

"Уверен, что на территории Республики Крым ( . . . ) достаточно сил и средств для обеспечения безопасности: Крым защищен и превращен в неприступную крепость, как и вся страна, и нарушать границу РФ никому не позволено. За это последует наказание в уголовном порядке", - приводит его слова пресс-служба правительства Крыма.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили инцидент в Азово-Черноморской акватории.

По информации пресс-службы главы российского государства, "Владимир Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов".

Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ситуация вокруг Керченского пролива не нуждается в умиротворении. Так он отреагировал на просьбу прокомментировать предложение госсекретаря США Майка Помпео оказать посредничество в урегулировании этого вопроса.

"Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позже вчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ", - сказал Песков.

Вечером 26 ноября прошло заседание Совбеза ООН, на котором Россия отвергла обвинения в милитаризации Азовского моря.

"На протяжении последних месяцев Киев при поддержке из Вашингтона настойчиво подогревал тему так называемой милитаризации Азовского моря. И это все притом, что никаких планов по созданию там новой военно-морской базы у России нет", - заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, "военные силы и средства там соизмеримы с задачей обеспечения охраны Крымского моста".

Взгляд со стороны

Представители многих стран поддержали Украину и осудили действия России.

В частности, комитет ЕС по политике и безопасности продолжает дискуссии по Керченскому инциденту, сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе источник в институтах ЕС.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила, что поддерживает контакт с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным "для скоординированной реакции".

В минувший понедельник она написала в Twitter: "Послы государств-членов ЕС встретились сегодня и соберутся завтра. Мы призываем всех проявлять сдержанность. Мы ожидаем, что Россия немедленно освободит украинские экипажи и суда".

Председатель Европейского совета Дональд Туск выступил с осуждением действий России.

"Я осуждаю Россию за применение силы в Азовском море. Российские власти должны вернуть украинских моряков, суда и воздержаться от дальнейших провокаций", - написал он в своем Twitter.

Ранее по этому поводу в аналогичном ключе высказались представители стран Балтии и Грузии.

Тем временем, турпоток в Крым, ставший более-менее стабильным в этом году, может снизиться, если эскалация конфликта продолжится, считают эксперты. Но на данном этапе рано делать выводы.

"Сейчас низкий сезон, по факту на то, как отразилась бы эта ситуация на турпотоке, надо смотреть летом, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" заместитель генерального директора туроператора "Интурист" Сергей Толчин.

С ним согласен генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин: "Столкновение происходило достаточно далеко от Крымского моста - одного из популярных у туристов маршрутов до Крыма. Плюс зимой на полуострове низкий сезон, и почти нет путешественников. Если ситуацию уладят в ближайшее время, то туристы к лету забудут о ней и спокойно поедут отдыхать в Крым. Однако если напряженность будет нарастать, и конфликт не уладят до лета, то турпоток начнет падать".

Обозреватель Евгения Артемова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook