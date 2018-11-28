Аресты нарушителей

28.11.18 16:32

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – Суд в Симферополе арестовал 15 украинских моряков с трех кораблей, задержанных пограничниками РФ в Черном море. Президент Украины назвал произошедшее угрозой начала войны.

27 ноября Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 15 украинских военных моряков, участвовавших в переходе из Одессы в Бердянск. 28 ноября суд примет решение о судьбе остальных украинских моряков.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток - то есть до 25 января 2019 года", - говорили судьи, рассмотрев материалы. Заседания проходили одновременно в трех залах.

По словам источника "Интерфакса", среди арестованных также есть и трое раненых - Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока.

На моряков заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения). Арестованных доставят в СИЗО Симферополя.

ФСБ РФ также сообщила, что на одном из задержанных кораблей был сотрудник СБУ, он также задержан. По данным спецслужбы, речь идет об оперуполномоченном 7-го управления Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины, старшем лейтенанте Андрее Драче, который находился на катере "Никополь".

Однако позднее в ФСБ заявили, что "координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах". Имя второго представителя украинской спецслужбы там не назвали.

Кроме того, Центр общественных связей ФСБ обнародовал приказ о скрытном переходе украинских кораблей. Согласно копии контрольного листа о готовности украинского корабля "Никополь" к передислокации из Одессы в Бердянск, капитану 2 ранга Гриценко поставили задачу сформировать катерную группу и подготовить ее для перехода через Керченский пролив.

"Переход осуществлять скрытно, вне границ береговых и морских районов наблюдения Черноморского флота РФ и береговой охраны ФСБ РФ", - отмечается в копии документа, написанном на украинском языке.

Командиру корабля "Никополь" была поставлена задача 23 ноября в 9:00 выйти из Одессы, совершить переход до Керченского пролива, там соединиться с буксиром "Яны Капу" и пройти пролив.

"Во время выхода в море, строго придерживаться мер безопасности при использовании вооружения и военной техники, навигационной безопасности судоходства. Во время выполнения задания основные усилия сосредоточить на скрытном переходе к Керченскому проливу и его проходе" - говорится в документе, копию которого предоставил ЦОС ФСБ.

На обратной стороне этого документа от руки сделаны выписки из официальных правил порядка прохода Керченского пролива.

Помимо этого, у украинских моряков нашли конспект правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу, заявили в ЦОС ФСБ.

В ФСБ "Интерфаксу" уточнили, что на задержанных кораблях находились 30-мм пушки, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, а также другое оружие и боеприпасы.

Тем временем украинская сторона пока не прокомментировала эту информацию ФСБ.

Украина на готове

После произошедшего инцидента президент Украины Петр Порошенко инициировал введение в стране военного положения, которое поддержали в Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В интервью украинским телеканалам Порошенко заявил, что страна находится под угрозой полноценной войны с Россией. Этим он объяснил введение в стране военного положения.

"Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", - сказал он, добавив, что возле украинской границы увеличивается численность военных РФ.

Согласно указу главы Украины, военное положение введено в 10 областях Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем, до 26 декабря. В областях, где введено военное положение, будут образованы штабы обороны для организации подготовки территориальной обороны.

По словам Порошенко, будет "передислоцирована часть войск, сокращено боевое слаживание, сокращены сроки пребывания в пунктах постоянной дислокации и выдвижения на границу, чтобы сразу организовать эффективную защиту".

Он добавил, что в случае агрессии ему понадобятся "минуты, чтобы организовать эффективную защиту Украины".

В то же время Порошенко отметил, что после задержания судов в Керченском проливе пытался поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, но Киев не получил от Москвы ответа на этот запрос. "Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным - мы не получили ответа", - сказал он.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал произошедший инцидент провокацией киевских властей в преддверии президентских выборов на Украине.

"Что касается инцидента на Черном море: это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, в том числе президентом, действующим в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года", - сказал Путин, выступая на инвестфоруме ВТБ Капитал "Россия зовет!"

По его словам, рейтинг нынешнего главы Украины находится на пятой строчке, "у него есть шансы не войти даже во второй тур".

"Поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции", - отметил президент.

Глава РФ также напомнил, что в сентябре такой же караван военных кораблей прошел под Керченским мостом в Азовское море. "Они полностью исполнили договоренности и требования: сообщили, в каком составе идут, куда идут, кто идет. Мы им предоставили лоцмана и спокойно провели их в пункт назначения в Азовском море", - подчеркнул Путин.

Дополнительный дивизион

Тем не менее, российская сторона решила усилить противовоздушную оборону (ПВО) Крыма еще одним дивизионом ЗРС С-400 "Триумф". Недавно он завершил испытания на полигоне и готовится заступить на боевое дежурство в полуострове.

"В ближайшее время новая зенитная ракетная система заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ", - сообщил агентству "Интерфакс-АВН" представитель Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

По его словам, ранее зенитно-ракетный дивизион успешно выполнил первые стыковочные стрельбы зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" на полигоне в Астраханской области.

В настоящее время ПВО Крыма обеспечивают три дивизиона ЗРС С-400. Комплекс способен поражать цели на дальности 400 км и на высоте до 30 км.

По мнению экс-командующего Черноморским флотом РФ адмирала Владимира Комоедова, С-400 в Крыму перекрывают значительную часть Украины.

"Я думаю, что с такими дальностями, которыми обладает эта система, она перекрывает все Черное море и, в том числе, я думаю, что и значительную часть территории Украины", - сказал он "Интерфаксу".

Комоедов напомнил, что в систему ПВО полуострова включены также другие войсковые системы ПВО, в том числе "Панцирь".

Оценка мировой общественности

Между тем, главы государств, зарубежные военные и политики с тревогой оценивают происходящее в Крыму события. Так, по мнению главы Минобороны Эстонии Юри-Луйка, этот инцидент представляет собой реальную угрозу.

"Вооруженное нападение России нельзя недооценивать. Речь идет не об ошибке или просто инциденте, угрозу следует рассматривать как реальную и воспринимать ее всерьез", - заявил Юри-Луйк немецкой коллеге Урсуле фон дер Ляйен на встрече в Берлине, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии.

Оба министра подтвердили, что ситуация серьезная.

Совет НАТО призвал Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам.

"Ввиду применения Россией военной силы против Украины вблизи Азовского моря и Керченского пролива союзники по НАТО призывают Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам и разрешить свободу судоходства", - говорится в заявлении Совета НАТО, распространенном в Брюсселе.

Североатлантический альянс напомнил о полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах и территориальных водах.

"Мы решительно осуждаем незаконную аннексию Крыма Россией, которую мы не признаем и не будем признавать", - отмечается в документе.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину предпринять шаги для смягчения напряженности в Керченском проливе.

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post заявил, что возможно не станет проводить встречу с президентом РФ из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. "Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии совсем", - цитирует Трампа газета.

При этом президент США отметил, что ожидает от команды по национальной безопасности "полного отчета" о задержании Россией трех украинских военно-морских кораблей и их экипажей.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле обратили внимание на это заявление. Однако подготовка к встрече продолжается.

Кроме того, накануне в ЕС прозвучали предложения ужесточить санкции в отношении России из-за прошедшего конфликта. Однако ФРГ и Франция не поддержали данное предложение.

Обозреватель Евгения Артемова