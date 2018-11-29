Погиб под завалами

29.11.18 14:17

© РИА Новости. Игорь Маслов

Interfax-Russia.ru – Машинист комбайна погиб при обрушении породы на шахте "Денисовская" ГК "Колмар" в Якутии.

28 ноября на шахте "Денисовская" в Якутии (принадлежит ОАО УК Нерюнгри Уголь ГК "Колмар") обрушилась горная порода. В момент ЧП на участке находилось 34 горняка, один из них оказался под завалами на глубине 230 метров. На помощь шахтерам отправились два отделения военизированного горноспасательного отряда (ВГСО) (15 человек). Как пояснили в региональном управлении МЧС России, всего под землей в шахте находилось 55 человек, эвакуация других рабочих не потребовалась.

"По данным оперативного дежурного ФГУП "ВГСЧ", персонал на поверхность не выводился. Уровень вредных веществ в воздухе не превышал допустимой нормы. Работа шахты не прекращалась", - сообщили в Ситуационно-аналитическом центре (САЦ) Минэнерго России.

Тело машиниста комбайна, оказавшего под завалами, нашли ближе к вечеру 29 ноября. По данным МЧС, на месте ЧП работало 69 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России - 14 человек и две единицы техники.

"В шахте "Денисовская" проведены работы по разборке завалов после обрушения, откопана часть комбайна, а также обнаружено и извлечено тело работника", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Дальний Восток" диспетчер оперативного штаба ЧС на шахте "УК Нерюнгри Уголь", погибшему был 51 год. У него остались жена и двое детей. Сейчас с родственниками шахтера работает психолог Нерюнгринского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко, семья погибшего шахтера получит компенсацию.

"Выплаты состоятся согласно коллективному договору. Завтра (30 ноября - ИФ) на рабочем совещании представитель компании доложит об этом. Там же будет утвержден размер компенсации", - сказал Терещенко агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

По факту обрушения горной породы и гибели рабочего на шахте "Денисовская" следственные органы СКР по Якутии в Нерюнгринском районе начали проверку.

"Проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), по ее результатам будет принято процессуальное решение", - сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

К настоящему времени следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, а также изъяли документацию.

"В Ростехнадзор по Якутии направлено требование о проведении соответствующей проверки и установлению причин произошедшего несчастного случая на производстве", - добавили в пресс-службе СУ СКР.

Также проверку по факту обрушения горной породы и гибели рабочего на шахте "Денисовская" начала и региональная прокуратура.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц по соблюдению правил техники безопасности на производстве, организации работы по охране труда и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.

Вместе с тем, служебное расследование происшествия на шахте "Денисовская" проведет и специальная комиссия "Колмар".

"Соблюдению правил техники безопасности на производстве уделяется особое внимание. Для установления причины обрушения создана специальная комиссия", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе компании.

В пресс-службе подтвердили, что в момент происшествия в шахте находилось 55 человек, 12 из них – непосредственно на аварийном участке.

"Сотрудника, находящегося под завалами, Бакланова Юрия Феликсовича, 1967 г.р., спасти не удалось. Он работал в шахте "Денисовская" 10 лет, в 2017 году был награжден благодарностью министерства энергетики РФ", - отметила пресс-служба "Колмар".

Генеральный директор ООО "Колмар" Артем Левин в свою очередь сообщил журналистам, что компания окажет поддержку семье погибшего.

Шахта "Денисовская", расположенная в поселке Серебряный Бор в Якутии, была введена в эксплуатацию в 2009 году. Она является обособленным подразделением ООО "Нерюнгриуголь". Основной вид деятельности предприятия - добыча угля.

Ранее, 15 октября, обрушение породы произошло на шахте "Рудная" в городе Сараны Горнозаводского района Пермского края. В момент ЧП под землей находились 62 человека, одного из них позднее извлекли из-под завалов. Пострадавшего с переломами и черепно-мозговой травмой госпитализировали в Горнозаводскую районную больницу. Эвакуация остальных шахтеров не потребовалась.

Обозреватель Наталья Пономарева

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