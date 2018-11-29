Главный приоритет

29.11.18 17:21

Фото сайта правительства Пензенской области

Interfax-Russia.ru – Более 1 тыс. вопросов поступило губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву на "прямую линию".

Вопросы к "прямой линии" с жителями региона, которую губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проводит уже в третий раз, начали собирать две с половиной недели назад. Как сообщили Interfax-Russia.ru в пресс-службе главы региона, за это время поступило более 1 тыс. обращений, собранных различными способами – по телефону, по электронной почте, через мессенджеры, sms и специальный раздел на сайте пензенского правительства.

За 2 часа, которые длилась "прямая линия", глава региона ответил более чем на 20 вопросов. Жителей региона интересовали вопросы реконструкции сельских дорог, водоснабжения, достройки проблемных объектов, благоустройства, нехватки медперсонала, региональные выплаты, организации безопасности дорожного движения, поддержки сельхозпроиводителей и многое другое.

Так, жители Николаевки Пензенского района - родины русского морского офицера и известного путешественника Лаврентия Загоскина - попросили областные власти реконструировать сельскую дорогу.

Со своей стороны губернатор пообещал отремонтировать дорогу в следующем году и предложил подумать над тем, чтобы включить этот населенный пункт в туристические маршруты региона.

По его словам, планируемый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2019 год составляет 5 млрд 934 млн 900 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют 923 млн рублей. На эти средства предполагается реконструировать более 619 км дорог, в том числе 136 км по программе "Безопасные и качественные дороги".

Белозерцев напомнил, что бюджетные ассигнования дорожного фонда Пензенской области на 2018 год составили более 6 млрд рублей, и в текущем году было построено и отремонтировано 540 км дорог, в том числе свыше 286 км региональных и межмуниципальных дорог.

Кстати, за реализацию программы "Безопасные и качественные дороги" Пензенская область получила федеральную награду.

В свою очередь жителям пензенского микрорайона Дальнее Арбеково глава региона анонсировал помощь с благоустройством территории в зоне строительства новых домов.

Губернатор дал поручение главному архитектору Пензенской области Леониду Иоффе встретиться с инициативной группой граждан и определить место для будущей зеленой зоны, а главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву поручено курировать этот вопрос.

"Я сам буду тщательно следить за развитием комфортной среды в этом молодом развивающемся микрорайоне", - пообещал Белозерцев.

В ходе "прямой линии" одна из жительниц региона обратила внимание главы областной исполнительной власти на то, что сумма выплаты региональным ветеранам труда в 300 рублей давно не индексировалась.

Со своей стороны губернатор сообщил, что повышение планируется. "В обязательном порядке вместе с коллегами проанализируем возможности областного бюджета, считаю, что надо изыскать возможность и увеличить размер данной выплаты региональным льготникам. При утверждении бюджета на следующий год учтем ваше пожелание", - проинформировал он.

В настоящее время, по словам губернатора, в Пензенской области 240 тыс. получателей государственных льгот, половина из них региональные, остальные федеральные. Средний размер выплаты на одного федерального льготника составляет 796 рублей в месяц, на одного регионального – 1 тыс. 416 рублей в месяц.

Интересовали жителей региона и вопросы поддержки работающих на пензенской земле сельхозпроизводителей.

"У нас в регионе немало земель сельскохозяйственного назначения, где работают и компании-лидеры в масштабах целой страны, и небольшие фермерские хозяйства. У Пензенской области очень хорошие показатели в этой отрасли. По итогам года область заняла среди регионов Приволжского федерального округа первое место по темпам роста сельскохозяйственного производства за последние 18 лет, а также первое место по темпам роста животноводства", - напомнил губернатор.

Взять решение этого вопроса на контроль поручено заместителю председателя регионального правительства, министру сельского хозяйства Пензенской области Андрею Бурлакову.

Белозерцев также подчеркнул, что одна из главных целей, к которой нужно стремиться, это возвращение в севооборот ранее заброшенных земель. "По темпам ввода в оборот сельскохозяйственных площадей мы занимаем первое место в Российской Федерации", - отметил глава региона.

По его словам, в бюджете Пензенской области на 2019 год впервые заложено 60 млн рублей на субсидии компаниям, "которые готовы заняться приведением в порядок заросших лесом участков, которые не боятся вложить силы в брошенную землю".

Белозерцев также пообещал в ближайшие годы решить проблему нехватки врачей в регионе. При этом, сообщил он, дефицит врачей-специалистов в регионе уже сократился с 837 врачей до 512.

"Мы планируем к 2021 году закрыть его, хотя по указу президента РФ индикатив должен быть достигнут до 2024 года", - отметил глава региона.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, те вопросы, на которые жители региона не получили ответа в прямом эфире, также будут проанализированы. По словам собеседника Interfax-Russia.ru, все, кроме анонимных обращений, будут прочитаны, по ним будут даны соответствующие поручения, и в течение месяца все обратившиеся получат ответы на свои вопросы.

"Для меня самый главный приоритет – это люди, с их бедами и проблемами. Если человек обращается с каким-то вопросом, значит ему нужна помощь, и я как руководитель региона обязан ему ее оказать, обязан сделать все, чтобы наш регион жил и развивался", - подчеркнул глава Пензенской области, завершая прямой эфир.

Подводя итоги "прямой линии" он отметил, что одна из главных задач – повышение качества жизни граждан: "Для этого нужно создавать современные рабочие места, чтобы у жителей Пензенской области была работа, чтобы они были обеспечены жильем, чтобы была комфортной среда их проживания".

Обозреватель Анастасия Николаева

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