Отменил встречу

30.11.18 16:09

© РИА Новости. Сергей Гунеев

Interfax-Russia.ru – Дональд Трамп внезапно отменил запланированную ранее встречу с Владимиром Путиным. Возобновить переговоры он намерен после разрешения ситуации в Керченском проливе.

Подготовка к встрече

О предстоящей встрече президентов США и России "на полях" саммита G20 в Аргентине стало известно еще в начале ноября. Впрочем, сенсационных инициатив от встречи не ожидалось.

"Все предыдущие контакты между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом сопровождались разработкой документов, которые, я бы сказал, систематизируют нынешнее состояние отношений, показывают те упущения, которые произошли с тех пор, как администрация Барака Обамы разрушила львиную долю всех каналов диалога и подсказывают нашим переговорщикам. Какие инициативы можно вынести на рассмотрение президентам? Они никаких сенсаций из себя не представляют", - заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-1".

Министр отмечал "необходимость начала нормальной, профессиональной неполитизированной работы, без всякой идеологии, по тем направлениям, которые являются жизненно важными для интересов России и США, и не менее важными для интересов всего мирового сообщества".

На текущей неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что "стороны условились о месте и времени проведения встречи". "Предусматривается, что президенты переговорят один-на-один, а затем подключат к беседе членов своих делегаций", - добавил Ушаков.

Он сообщил, что состав участников встречи президентов РФ и США также согласован, правда, не стал его называть, подчеркнув лишь, что "подготовка велась основательно, и вещи, которые должны обеспечить проведение этой встречи, более или менее подготовлены".

Помощник президента РФ также подчеркнул, что "характер беседы, ее содержание и продолжительность полностью зависят от лидеров, они выберут и основные темы для обсуждения".

"Времени будет вполне достаточно, но президенты сами будут этим временем распоряжаться, и продолжительность беседы будет зависеть от того, какой характер эта беседа примет", - отмечал представитель Кремля.

Ушаков сообщил, что, по мнению российской стороны, лидеры двух стран могли бы обсудить несколько крупных блоков вопросов. "Видим три крупных блока вопросов, которые могли бы обсудить лидеры. Первое - это, естественно, вопросы обеспечения стратегической стабильности, разоруженческое досье", - подчеркнул он.

В Кремле рассчитывали, что лидеры США и РФ в рамках этого вопроса также обсудят планы США по выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В Москве ожидали, что Путин и Трамп также затронут на встрече в Буэнос-Айресе ряд ключевых региональных проблем, включая Сирию, Иран и корейское урегулирование, а также, возможно, не обойдут вниманием инцидент в Керченском проливе.

Кроме того, в Кремле полагали, что президенты РФ и США могли бы обсудить шаги по выводу из тупика двусторонних отношений. Ушаков отметил, что "так с нашей колокольни видится возможность переговоров между двумя президентами".

Он заверил, что "российская сторона последовательно выступает за выстраивание российско-американских отношений в деловом и конструктивном ключе, на принципах равноправия и взаимного уважения".

"Дональд Трамп также неоднократно заявлял о стремлении наладить нормальный диалог с Россией", - заметил представитель Кремля.

В свою очередь сам Путин, выступая на форуме "Россия зовет", сообщил, что хотел бы поговорить с американским коллегой об отказе от односторонних ограничений и поиске точки соприкосновения с партнерами по международной торговле.

"Мне кажется, нужно добиваться результата позитивного для себя, не пытаясь нанести ущерб партнерам, а пытаясь найти совместные сферы деятельности для более эффективной в конечном итоге совместной работы. От этого все выиграют. От односторонних политически немотивированных и незаконных с точки зрения международного торгового права и вредных мер все только проиграют", - сказал глава российского государства.

Он посоветовал "отказаться от этой политики, искать точки соприкосновения" и выразил надежду, что удастся обсудить это с президентом США.

Отмена через твит

Еще утром 29 ноября и в Москве, и в Вашингтоне подтверждали российско-американскую встречу на высшем уровне, а сам Трамп сказал, что "сейчас очень хорошее время для такой встречи".

Источник "Интерфакса" в Вашингтоне также сообщил, что встреча запланирована около полудня 1 декабря и продлится более часа, возможно два, и лидеры сами определят ее формат.

Однако менее чем за сутки до открытия саммита G20 Трамп сообщил в Twitter, что решил отменить переговоры с Путиным после изучения материалов об инциденте в Керченском проливе.

"На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - написал он, отметив, что будет вновь готов к переговорам с российским лидером, когда ситуация в Керченском проливе будет разрешена.

По информации американских СМИ, такое решение президент США принял после консультаций с рядом влиятельных членов своей администрации и после изучения финальной версии доклада об инциденте в Керченском проливе. По данным СМИ, Трамп обсуждал эту тему с госсекретарем США Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

В свою очередь заместитель пресс-секретаря госдепа США Роберт Палладино заявил на брифинге, что позиция США по инциденту в Керченском проливе однозначна: Россия должна вернуть арестованные корабли Украине.

Он напомнил, что с заявлениями по поводу инцидента в Керченском проливе выступили также европейские партнеры США из НАТО, ОБСЕ и ЕС. "Есть решительное осуждение агрессии, свидетелями которой мы стали", - подчеркнул дипломат.

По его словам, "агрессия, свидетелями которой мы стали на этой неделе, неприемлема, и был послан сильный сигнал". На уточняющий вопрос журналиста, насколько сильный сигнал был послан, Палладино ответил: "Изоляция".

В Кремле выразили сожаление о подобном решении администрации США. "Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается президента России Владимира Путина, то он готов к проведению контактов со своим американским коллегой", - отметил представитель Кремля.

Вместе с тем, в Москве пока не видели официальной информации о решении президента США. "Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем", - сообщил Песков "Интерфаксу".

"Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", - добавил пресс-секретарь президента.

Беды не будет

Отказ президента США Дональда Трампа от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Буэнос-Айресе, по мнению директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, ничего не меняет в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

"Эта встреча, которую Трамп решил отменить, так же, как и другие встречи на полях саммитов, и в рамках других форматов, не связана с ожиданием какого-то прорыва в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Данная ожидавшаяся встреча - встреча по случаю. У меня нет тех надежд, которые, может быть, еще теплятся у российского руководства: никаких сдвигов в отношениях с Россией при Трампе не будет, ни больших, ни маленьких", - заявил Гарбузов "Интерфаксу".

По оценке американиста, не стоит переоценивать сам факт отмены встречи. "Отношения между нашими странами таковы, что сама встреча воспринимается, как достижение. Хотя на ней не могло быть достигнуто никаких принципиальных договоренностей. В том числе и по РСМД", - подчеркнул он.

Гарбузов считает, что большой беды из-за отмены встречи не будет: "Отношения и так плохие вне зависимости от того, проводятся встречи или нет. Была встреча в Хельсинки, и в чем отношения принципиально изменились? Они даже стали хуже. Встреча без результатов уже воспринимается, как достижение на фоне отсутствия диалога. Не считаю, что отмена данной встречи - это трагедия".

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федор Лукьянов также уверен, что с содержательной точки зрения Москва из-за решения Трампа отменить встречу с Путиным ничего не теряет. "Такая встреча закончилась бы ничем. Качество диалога между Москвой и Вашингтоном очевидно", - заявил глава СВОП "Интерфаксу".

Вместе с тем, по его мнению, отмена президентом США встречи с российским коллегой является подтверждением, что нынешний хозяин Белого дома игнорирует политический этикет в отношении Москвы, которую не считает значимым игроком.

"Есть один весьма неприятный момент: Трамп, как мне кажется, в очередной раз продемонстрировал, что Россия для него несущественна. Трамп не воспринимает Россию, как важного игрока", - отметил собеседник агентства.

"С точки зрения воздействия этого решения на дальнейшие контакты между Москвой и Вашингтоном, полагаю, что российская сторона и лично Владимир Путин проявляют какое-то ангельское терпение в отношении Трампа и Соединенных Штатов. Но, думаю, христианское смирение небезгранично. По всей видимости, наступает период, когда Москва может четко сказать "Хватит!", - сказал Лукьянов.

Со своей стороны председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что отказ американского президента от встречи с Путиным ничего не даст США.

"Никто еще пока не изобрел лучшего способа решения проблем, чем диалог. Отказ от него не даст ровным счетом ничего США. Давить на РФ бесполезно, тем более в связи с инцидентом в Керченском проливе, где Россия защищала свои границы и действовала четко в рамках международного права", - заявил Слуцкий "Интерфаксу".

Он отметил, что сожалеет об отмене встречи, которая могла бы наметить направления урегулирования по многим проблемным вопросам в американо-российских отношениях.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев также считает, что, отказавшись от встречи в Аргентине, Трамп упустил шанс обсудить спорные темы.

"Однако ошибочно считать, что эта встреча больше нужна российской стороне. Ибо прояснять спорные вопросы, включая столь острые инциденты на море, нужно именно на подобных личных встречах. Поэтому отказ от встречи - это упущенный шанс не для Путина, а для Трампа - обсудить спорные темы и продемонстрировать независимость своего внешнеполитического курса. Ни того, ни другого теперь, похоже, не будет, и об этом можно лишь сожалеть. Не более", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

При этом он обратил внимание на то, что президент США, обосновывая отказ во встрече в Аргентине с президентом России, сделал "очень важное заявление", фактически признав Крым российским.

"Поскольку корабли находятся в Керчи, то есть в Крыму, который Украина, США и их союзники по-прежнему считают украинским, то заявление Трампа о том, что корабли находятся в России и не переданы на Украину - ни что иное, как долгожданное признание Крыма российским! И вот это уже тревожный сигнал для Киева, а не для Москвы", - отметил Косачев.

Встреча "на полях" саммита "большой двадцатки" в Аргентине могла бы стать для Путина и Трампа уже третьей в текущем году: 11 ноября они кратко пообщались в Париже, а 16 июля провели саммит в Хельсинки.

До этого, в 2017 году, президенты контактировали в ноябре на форуме АТЭС в Дананге и на саммите "двадцатки" в Гамбурге в июле. Кроме того, за два года состоялось восемь телефонных разговоров Путина и Трампа.

Обозреватель Анастасия Николаева

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