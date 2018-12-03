Доступны для освоения

03.12.18 14:56

© РИА Новости. Елена Чепинога

Interfax-Russia.ru – Правительство РФ намерено включить Забайкалье и Бурятию в программу "Дальневосточный гектар".

Правительство РФ намерено включить Забайкальский край и Бурятию в программу "Дальневосточный гектар" – об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время своего ежегодного приема граждан.

"Забайкальский край стал частью Дальневосточного федерального округа (ДФО), соответственно все программы, которые действуют в дальневосточном округе, должны распространяться и на Забайкальский край. Мы обязательно предусмотрим изменения законодательства и соответствующих программ, чтобы распространить действие правил по "Дальневосточному гектару" и на Забайкальский край", - сказал чиновник.

Так Медведев отреагировал на соответствующую просьбу жителя Забайкальского края Чингиза Бальжинимаева.

"Не вижу ни одного основания, по которому нужно было бы в этой просьбе отказать", - добавил премьер.

Вместе с тем, Медведев отметил, что поскольку Республика Бурятия наравне с Забайкальским краем вошла в состав Дальневосточного федерального округа, то программа "Дальневосточного гектара" должна распространиться и на нее.

"Это касаться будет всех, кто вошел в Дальневосточный федеральный округ", - сказал он.

Также 1 декабря разъяснение по поводу участия Забайкалья и Бурятии в программе "Дальневосточный гектар" дал и заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"В Бурятии и Забайкалье будет одинаковый принцип реализации закона о гектаре. В первые полгода землю смогут оформить только жители этих регионов. После 6 месяцев получить гектар сможет любой желающий дальневосточник. И лишь через год подбирать землю в Бурятии и Забайкалье смогут все граждане России", - сказал он.

Напомним, что 4 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче двух некогда сибирских регионов – Бурятии и Забайкалья – в состав Дальневосточного федерального округа. По мнению главы государства, такая "перестановка" позволит распространить на указанные регионы ряд преференций, пока доступных только Дальнему Востоку. Речь идет о таких механизмах поддержки, как создание территорий опережающего развития (ТОР), режиме Свободного порта Владивосток (СПВ), программе "Дальневосточный гектар", а также различных налоговых и таможенных льготах.

"Президент РФ подписал указ о включении Бурятии и Забайкалья в состав ДФО. Что это значит? Прежде всего, это значит то, что президент России принял решение, что на эти два региона должны распространиться все меры поддержки, которые разработаны по его поручению для развития Дальнего Востока", - пояснил заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Чиновник отметил, что федеральные власти не станут управлять экономическими и социальными процессами в регионах, но будут помогать главам этих территорий.

"На вашу сибирскую идентичность никто не покушается. Мы говорим не о географии, говорим о преференциях и поддержке. Все принятые законы и постановления, направленные на развитие Дальнего Востока, будут также распространены на территории Бурятии", - сказал (https://minvr.ru/press-center/news/19983/) Трутнев.

Так, по словам Трутнева, благодаря переходу в состав ДФО указанные субъекты РФ станут привлекательнее для туристов и инвесторов из других стран. Первые смогут приезжать в Бурятию и Забайкальский край по электронной визе (оформляется онлайн), а предприниматели, занимающиеся турбизнесом, получат льготы по налогам. В регионах также будет действовать обнуленная ставка НДС на авиабилеты и закон о выравнивании энерготарифов. Жители Забайкалья и Бурятии также смогут претендовать на выплаты на третьего ребенка, которых раньше они не получали.

Кроме того, по словам полпреда, в регионах появятся территории опережающего развития и заработает режим Свободного порта. Оба этих закона – оболочки, которые предусматривают целый комплекс льгот: налоговых и административных. Координатором и помощником для резидентов выступает Корпорация по развитию Дальнего Востока

"У нас во всех дальневосточных регионах есть дочерние компании, появится такая и в Бурятии, то есть ни в Москву, ни во Владивосток предпринимателям, бизнесменам, инвесторам отправляться не надо будет. Те люди, которые будут работать в республике, будут оказывать весь спектр услуг на месте. Ориентировочно в начале 2019 года офис уже приступит к работе", - рассказал в свою очередь генеральный директор Корпорации по развитию Дальнего Востока Денис Тихонов.

Как сообщалось, в 2017 году стартовал третий этап программы "Дальневосточный гектар", в рамках которого право претендовать на бесплатный участок земли на Дальнем Востоке получили все граждане РФ (до этого в проекте могли участвовать только жители федерального округа). Тогда же получателям гектаров впервые стали выдавать льготные кредиты (под 10,5% годовых) для освоения и развития выбранной ими территории, а чтобы скорее подвести к участкам необходимые коммуникации, власти начали создавать в регионах целые поселения "гектарщиков". В общей сложности, по оценкам специалистов, благодаря программе "Дальневосточный гектар" в нашей стране может появиться до 50 новых населенных пунктов.

"Граждане видят преимущества в совместном освоении гектаров, что позволяет, к примеру, расширить площадь участка. По нашим данным, порядка 23,8 тыс. граждан оформили землю по коллективным заявлениям - то есть каждый третий гражданин планирует осваивать землю в составе коллектива", - сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Сергей Ховрат.

По его словам, за 2,5 года действия программы "Дальневосточный гектар" было одобрено более 52 тыс. заявлений на земельные участки. При этом землю получили около 70 тыс. человек, поскольку 13% заявлений были поданы в коллективной форме. Так, по словам Ховрата, наиболее популярным совместное освоение земли оказалось в Якутии (по состоянию на 10 октября текущего года, 23% из предоставленных там участков были оформлены коллективами). Также много коллективных заявок поступило на участки земли в Амурской области (17%) и Еврейской автономной области (ЕАО) (13,4%).

"Важно, что законом предусматривается свобода выбора и свобода решения по освоению земельного участка. Можно, к примеру, взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров для фермерского или рекреационного проекта", - сказал Сергей Ховрат.

Он также напомнил, что подать заявку на получение участка земли на Дальнем Востоке можно совершенно бесплатно, воспользовавшись Федеральной информационной системы (ФИС) "НаДальнийВосток.РФ". Затем, в течение первого года заявителю нужно будет определиться с целью использования участка, а через три года - задекларировать ход его освоения. Через пять лет использования участок можно будет безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.

Отметим, что к настоящему времени, по данным официального сайта проекта, россияне подали уже более 125 тыс. заявок на получение бесплатных участков земли в ДФО, и их число с каждым днем продолжает расти.

Обозреватель Наталья Пономарева

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