В ожидании бури

04.12.18 14:14

© РИА Новости. Максим Боговид

Interfax-Russia.ru – Новый циклон со снегом и ураганным ветром подходит к берегам Камчатки.

Мощный циклон со снегопадами и ураганным ветром надвигается на Камчатку.

"Утром и днем 5 декабря в Петропавловске-Камчатском, местами в Елизовском, Усть-Большерецком, на юге Мильковского района ожидаются сильный снег, метель, прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица и снежные заносы", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Кроме того, утром 5 декабря на юге Усть-Большерецкого и Елизовского районов поднимется ураганный ветер до 35-40 м/c.

"Днем ситуация не особенно улучшится. В Петропавловске-Камчатском, в Усть-Большерецком и на востоке Елизовского района порывы ветра будут достигать 25-30 м/c, на юге Мильковского района - 15-20 м/с", - уточнили в МЧС.

По прогнозам синоптиков, южные районы Камчатского края будут находиться под действием циклона вплоть до 6 декабря. В связи с этим силы и средства МЧС России и территориальных подразделений Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Камчатского края были переведены в режим повышенной готовности к реагированию на возможные происшествия.

"От различных служб РСЧС сформированы силы и средства, которые в случае происшествий будут отправлены для оказания помощи и ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю направлены рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер по предупреждению возникновения происшествий и минимизации возможных последствий", - уточнил врио начальника Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Камчатскому краю Константин Павлов.

По его словам, исходя из прогнозов синоптиков, циклон может вызвать нарушения в работе системы энергоснабжения, а также осложнить ситуацию на автодорогах края.

Вместе с тем, спасатели посоветовали жителям районов, подпадающих под удар стихии, на время циклона воздержаться от выезда на дороги в населенных пунктах и за их пределами, а туристам не выходить на маршруты. Родителям рекомендовано следить за местонахождением своих детей и по возможности не отпускать их на улицу.

Также особую осторожность во время циклона следует проявлять и морякам - 4 декабря Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) объявило у берегов Камчатки штормовое предупреждение.

"4 декабря в северо-западной части Тихого океана на акватории, примыкающей к центральным Алеутским островам и в восточной части Берингова моря ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров, явление сохранится до конца суток 5 декабря", - сообщили в Камчатском УГМС.

Вместе с тем, синоптики предупредили и о лавинной опасности.

"С момента образования постоянного снежного покрова и до полного его разрушения все горные территории Камчатского края являются потенциально лавиноопасными", - отметили в Камчатском УГМС.

Также к надвигающемуся циклону готовятся и городские службы Петропавловска-Камчатского.

"Уже ночью в Петропавловске-Камчатском начнутся снегопад, усиление ветра. Возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица и снежные заносы. Поэтому прошу вас принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности на дорогах и своевременной расчистке магистралей для движения пассажирского транспорта", - обратилась первый заместитель главы города Юлия Иванова к руководителям муниципальных дорожных и коммунальных служб.

Управлению коммунального хозяйства и жилищного фонда она поручила заранее вывезти мусор (вечером 4 декабря, а не утром 5 декабря), а также провести оперативное совещание с управляющими компаниями и ТСЖ по расчистке придомовых территорий.

По прогнозам синоптиков, основной удар стихии придется на вторую половину дня. Но уже с началом снегопада на магистрали краевой столицы выйдет снегоуборочная техника и комбинированные дорожные машины.

"Прошу подготовить к работе снегоуборочную технику, тягачи, проверить наличие противогололедных материалов, а также наличие песка, лопат и тросов в автобусах", - добавила Юлия Иванова.

Она также отметила, что на время циклона могут быть прекращены занятия в школах, однако этот вопрос пока не решен. Учеников и их родителей должны проинформировать через официальный сайт администрации города, аккаунты мэрии в соцсетях, а также в СМИ утром 5 декабря. К слову, именно 5 декабря камчатские школьники наряду со всеми одиннадцатиклассниками страны должны писать итоговое сочинение (изложение).

"На Камчатке итоговое сочинение напишут 1 тыс. 605 человек, из которых 1 тыс. 604 - это ученики 11-х классов школ края и 1 выпускник прошлых лет. 35 человек напишут изложение: 32 из них – это обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, еще трое - обучающиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - сообщила министр образования и молодежной политики Камчатского края Виктория Сивак.

Как сообщалось, в конце ноября с последствиями мощного снежного циклона также пришлось столкнуться и сибирякам.

Так, в ночь на 25 ноября сильный ветер до 15-20 м/c поднялся в центральных и южных районах Красноярского края. В столице региона его порывы достигали 29 м/c. Ветер сопровождался сильным снегопадом, а дороги края обледенели. Как сообщили в администрации Красноярска, обошлось без серьезных ЧП, но в оперативную службу города поступило почти 7 тыс. звонков. Жители жаловались на перебои с электричеством, повреждение крыш, светофоров, дорожных знаков, сломанные ветки и деревья на улицах.

Вместе с тем, шторм со снегом, ледяным дождем и грозой обрушился 25 ноября и на Хакасию. Порывы ветра при этом достигали 30 м/с, в горах - 35м/с. По данным местных властей, больше всего повреждений зафиксировано в Ширинском, Усть-Абаканском, Бейском и Алтайском районах республики. В общей сложности из-за ветра без электроснабжения остались 4 тыс. 885 частных жилых домов (в которых живут 15 тыс. 880 человек) и 20 социально-значимых объектов.

Также самая настоящая снежная буря накрыла 25 ноября и Алтайский край. Тогда в единую дежурную диспетчерскую службу одного только Барнаула поступила почти тысяча звонков от местных жителей. Большая часть обращений, как рассказали в мэрии города, касалась отключений электроэнергии в поселках Авиатор, Солнечная Поляна, Казенная Заимка, Лесной, Октябрьский, селах Власиха, Гоньба, а также на улицах Фомина, Тачалова, Денисова, Аванесова, Тихонова, Карева, Южная, Присягина, Сизова, Газобетонная, вызванных повреждениями на линиях из-за сильных порывов ветра. Также жители города жаловались на падение деревьев и отключение светофоров.

Кроме того, множественные отключения электроэнергии из-за сильного ветра были зафиксированы 25 ноября в Кемеровской области, Республиках Тува и Алтай. Службам этих регионов также пришлось восстанавливать поврежденные ЛЭП, чистить улицы от снега, упавших веток и металлоконструкций.

Обозреватель Наталья Пономарева

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