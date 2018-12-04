Морской конфликт

04.12.18 14:50

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – Украина из-за инцидента в Керченском проливе готовит иск в ООН. Москва предлагает провести объективное экспертное международное разбирательство.

Иск и обращение

О том, что "в связи с актом агрессии России против Украины в Азовском море" готовится иск в международный суд Организации объединенных наций (ООН) президент Украины Петр Порошенко заявил эфире телеканала ICTV.

"Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", - цитирует пресс-служба президента Украины слова Порошенко.

Он отметил, что "украинские моряки действовали в полном соответствии с международного права и российские военные совершили нападение на наши корабли уже в нейтральных водах Черного моря, открыв по ним огонь".

"Мы все должны четко понимать, что они не подсудны преступному российскому суду, потому что, согласно Женевской конвенции, а они были захвачены в результате акта агрессии, они являются военнопленными", - заявил Порошенко.

Украинский президент напомнил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о предоставлении Россией немедленной информации о судьбе украинских моряков.

"Согласно той информации, которой я владею, Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не предоставила", - добавил Порошенко.

Киев проинформировал арбитражный трибунал о нарушении Москвой конвенции ООН по морскому праву в Черном море, Азовском море и Керченском проливе еще 28 ноября.

"Украина обратила внимание на продолжающуюся практику дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и других украинских портов. Украина и другие прибрежные государства Черного моря, включая Европейский Союз и Турцию, решительно осудили такие действия и призывают Российскую Федерацию обеспечить свободу прохода через Керченский пролив", - сказано в заявлении МИД Украины.

В тот же день министерство юстиции Украины обратилось в Европейский суд по правам человека для защиты задержанных Россией украинских военных моряков.

"Мы обратились от имени правительства в Европейский суд по правам человека с требованием применить 39 правило - это немедленное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан", - сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко на заседании правительства.

Он отметил, что позиция Украины заключается в том, что "моряки являются военнопленными и к ним должны применяться все гарантии защиты, которые определены Женевскими конвенциями".

ЕСПЧ предложил России до 3 декабря предоставить информацию о задержанных украинских моряках. В пресс-службе ЕСПЧ уточнили, на какие именно вопросы обязано ответить правительство РФ.

Первый из вопросов звучит следующим образом: "Была ли ограничена свобода моряков и экипажа украинских кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны-Капу"? Если это так, то на каком основании они были задержаны?".

Кроме того, Россия обязана ответить на вопрос: "Можно ли подтвердить, что среди моряков и экипажа трех украинских кораблей были раненные? Если это так, то какие именно ранения они получили, и какая медицинская помощь была им оказана?".

Таким образом, к 3 декабря правительство РФ должно было предоставить ЕСПЧ ответы на вышеперечисленные вопросы, при этом сопроводив их всеми необходимыми документами.

Со своей стороны Минюст России обещал направить в Европейский суд по правам человека ответ об обстоятельствах задержания украинских моряков в Керченском проливе после получения соответствующих данных от компетентных российских органов.

"Ответ на запрос ЕСПЧ о предоставлении информации в связи с рассмотрением ходатайства властей Украины о применении обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента ЕСПЧ будет дан Минюстом России в разумный срок после получения соответствующих сведений из компетентных государственных органов РФ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

При этом в Минюсте России констатировали, что Европейский суд по правам человека принял жалобу Украины на задержание моряков в Керченском проливе, основываясь лишь на сообщениях прессы, не содержащих "официальных документов, которые могли быть получены украинской стороной от РФ по дипломатическим каналам и в результате стандартного в таких случаях межгосударственного взаимодействия".

"Военнопленные"

После ареста все украинские моряки с задержанных пограничниками в Керченском проливе судов к 29 ноября были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово".

Сейчас трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина" - сотрудник СБУ Василий Сорока, а также члены экипажей Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Кроме троих раненых арестовано еще 21 человек: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудник СБУ Андрей Драч; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из фигурантов дела Николай Полозов, следствие почти сразу после задержания официально предъявило обвинение всем задержанным украинским морякам. Им инкриминируется совершение преступления по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Наказание по данной статье предусматривает до 6 лет заключения.

По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, моряки обеспечены всем необходимым, получают адвокатскую помощь.

"Моряков посетили члены Общественной наблюдательной комиссии, с каждым из них беседовали, с их стороны не поступило жалоб на порядок и условия содержания, на оказание медпомощи", - рассказала омбудсмен в эфире телеканала "Россия 24".

Москалькова также проинформировала свою украинскую коллегу о ситуации с моряками, которые находятся в московских СИЗО.

"Провела разговор с уполномоченным по правам человека Российской Федерации Татьяной Москальковой. (...) Что касается моряков, находящихся в больничном изоляторе "Матросской тишины", то они уже встают и самостоятельно передвигаются, рассказала Москалькова. Раненые, по ее словам, получают медицинскую помощь, горячее питание и не высказывают жалоб", - написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека на Украине Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что, по данным Москальковой, 3 декабря украинским морякам привезли передачи, для них открыли внутритюремные счета, на которые родственники могут перечислять деньги.

Кроме того, по словам Денисовой, российский уполномоченный проинформировала, что сейчас в СИЗО-2 "Лефортово" проходит так называемое дорасселение, в результате которого каждого из моряков разместят в восьмиметровой камере, рассчитанной на двух арестантов, "к каждому из них будет подселен другой заключенный, который также впервые привлекается к ответственности". Они также не ограничены в прогулках во дворе СИЗО.

Привлечь специалистов

Между тем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала провести разбирательство по керченскому инциденту с участием европейских специалистов, чтобы доказать правильность действий РФ в этих событиях.

"Давайте сейчас сядем по Керченскому проливу и разберемся. Позовите военных специалистов, экспертов Европы, Украины, России - кого угодно", - сказала Матвиенко на встрече с депутатом Европарламента от Литвы Роландасом Паксасом.

Спикер считает, что Конгресс США и представители Евросоюза сделали заявления по керченскому инциденту, не разобравшись в произошедшем.

По словам Матвиенко, действия украинских военных были заведомой провокацией. Она отметила, что украинские суда вошли в те территориальные воды России, которые уже были таковыми еще до присоединения Крыма к РФ.

"Не мы вошли в территориальные воды Украины, а три военных корабля Украины вошли в территориальные воды России. Это даже не связано с Крымом", - сказала она.

Поэтому необходимо разобраться в произошедшем, а не относиться к ситуации однобоко, полагает Матвиенко.

"Посадите специалистов, поставьте карты - есть поминутные съемки всего этого, записи, есть бортовые журналы на этих военных кораблях, где просто записано зайти незаконно в территориальные воды России", - отметила она.

По мнению спикера, это опасные прецеденты, "за которые нужно наказывать, а не поощрять".

"Если никто не одернет страны, которые таким образом себя ведут, тогда долой международное право, долой цивилизацию", - сказала Матвиенко.

Совет Федерации планирует 5 декабря призвать иностранные парламенты и международные структуры, в том числе ОБСЕ, осудить действия Украины в Керчи и последующие шаги Киева.

"Мы ожидаем, что наши коллеги и в национальных парламентах, и в международных парламентских организациях решительно осудят эти провокационные действия украинских властей", - заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, керченский инцидент, а также введение военного положения в 10 областях Украины и запрет на въезд в эту страну для россиян мужского пола в возрасте 16-60 лет обсуждались на заседании международного комитета с участием представителей МИД РФ и Погранслужбы ФСБ.

Общий вывод участников дискуссии заключался в том, что вся эта ситуация является следствием осознанной провокацией украинской стороны, осуществленной с согласия или по прямому указанию высшего украинского руководства. Целью этой провокации было максимальное осложнение российско-украинских отношений и международной обстановки вокруг России в преддверии саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе, а также создание более благоприятных условий для ведения предстоящей избирательной кампании по выборам президента Украины нынешними украинскими властями и лично президентом Порошенко.

Как отметил Косачев, участники заседания "оценили в комплексе эти действия украинской стороны как преступные".

По его словам, в проекте обращения сенаторы фиксируют свое понимание того, что "дальнейшие попытки ряда государств, в первую очередь западных, потакать этим провокационным действиям Украины либо отмалчиваться, делая вид, что их эта ситуация не касается, в равной степени продолжают поощрять эти деструктивные и провокационные действия".

4 декабря Госдума также планирует принять на пленарном заседании обращение к международным парламентским структурам по поводу провокации киевских властей в Керченском проливе.

Проект обращения подготовлен "в связи с непрекращающимися провокационными действиями украинских властей, подталкиваемых их западными покровителями к эскалации напряженности в интересах, весьма далеких от интересов мира и стабильности в Европе".

В Думе собираются предоставить коллегам "объективную информацию об угрозе региональной безопасности в результате ряда противоправных акций со стороны руководства Украины и оценку этой угрозы".

"Виновником нынешнего обострения ситуации является Порошенко, катастрофически теряющий свой рейтинг у украинских избирателей. В преддверии президентских выборов он цинично и безрассудно пытается переломить ситуацию в свою пользу, устранить с политического поля своих оппонентов - сторонников мирного диалога и решения конфликтных ситуаций путем переговоров", - заявляют российские парламентарии.

По их мнению, во время инцидента в Керченском проливе украинские военные "грубо нарушили Устав ООН, а также статьи 19, 21, 25 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года".

Истинные цели этого инцидента, как заявляют российские депутаты, стали понятны после введения военного положения в тех областях Украины, в которых у нынешнего главы государства наименьший уровень поддержки.

"Петр Порошенко наглядно демонстрирует стремление любой ценой удержаться у власти, даже за счет угрозы развязывания полномасштабной войны", - добавляют парламентарии.

Также в Госдуме обращают внимание на новую волну организованных нападений национал-радикалов на дипломатические представительства и консульские учреждения РФ на Украине. Таким образом, отмечается в документе, Киев в очередной раз демонстрирует неуважение к Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года в части, касающейся неприкосновенности посольства РФ и генеральных консульств РФ на Украине.

Депутаты Государственной Думы "решительно осуждают действия украинских властей и их покровителей на Западе", а также "призывают все миролюбивые политические силы, всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от цепляющегося за власть Порошенко и нынешнего киевского режима".

Обозреватель Анастасия Николаева

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