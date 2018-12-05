Под прессом договоренностей

05.12.18 13:57

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

Interfax-Russia.ru – Вашингтон может выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, если Москва не вернется к его исполнению. РФ готова к диалогу, но без ультиматумов.

В ультимативной форме

О том, что Соединенные Штаты начнут процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение двух месяцев не начнет вновь исполнять положения договора, сообщил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции НАТО в Брюсселе.

Он отметил, что в последующие 60 дней у России есть все шансы вернуться к соблюдению ДРСМД.

"И мы будем приветствовать это... В течение 60 дней мы все еще не будем производить или размещать никакие системы (не соответствующие ДРСМД - ИФ). Посмотрим, что произойдет за эти 60 дней", – заявил он.

В свою очередь в распространенном заявлении Госдепартамента США говорится, что Россия, несмотря на многократные запросы американской стороны, скрывала существование ракеты 9M729, которая разработана и произведена в нарушение договора.

"На протяжении более чем четырех лет Россия отрицала существование ракеты и не предоставляла никакой информации о ней, несмотря на то, что США сообщали России о местах ее испытаний, наименование компаний, участвующих в разработке и производстве ракеты", - отмечается в заявлении.

В нем указывается, что лишь после того, как США "публично сообщили" о существовании ракеты, Россия признала этот факт, однако заявила, что данная ракетная система не подпадает под требования ДРСМД.

Вопрос о нарушении Россией ДРСМД обсуждался на 30 встречах с представителями российского правительства и на пяти встречах экспертов обеих сторон, напомнили в Госдепартаменте.

"На каждой из этих встреч США указывали России на нарушение договора и требовали вернуться к его соблюдению, подчеркивая крайнюю озабоченность", – отметил он.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Договор предусматривает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5 тыс. 500 км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности.

20 октября президент США Дональд Трамп уже заявлял, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент объяснил решение тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Впрочем, США неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает ДРСМД. Россия эти обвинения отвергала. В свою очередь в НАТО связывали опасения альянса с характеристиками крылатой ракеты наземного базирования 9М729 для комплекса "Искандер". Недавно стало известно, что США передали партнерам по Североатлантическому альянсу доказательства нарушения российской стороной ДРСМД.

"Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729, которая нарушает ДРСМД и представляет существенные риски для евроатлантической безопасности", - говорится в заявлении альянса.

В НАТО призвали Россию "вернуться к полному и достоверному соблюдению" и подчеркнули, что теперь вопрос сохранения договора зависит от России, поскольку США со своей стороны полностью соблюдают ДРСМД, а одностороннее соблюдение этого договора неприемлемо.

"Нарушение Россией ДРСМД размывает фундамент эффективного контроля над вооружениями и подрывает безопасность союзников (по НАТО, - "ИФ"). Это - часть более широкой модели поведения России, которая преследует цель в общем ослабить архитектуру безопасности евроатлантического региона", - говорится в документе.

Со своей стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что североатлантический альянс должен быть готов к тому, что действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности будет прекращено.

"Мы должны готовиться к миру без этого договора", - сказал Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. При этом он отметил, что у России есть последний шанс показать, что они соблюдают положения договора.

Столтенберг подчеркнул, что доказательства нарушения Россией ДРСМД являются довольно очевидными. Вместе с тем, по его словам, альянс готов обсуждать с Россией судьбу договора на Совете Россия-НАТО.

"Мы уже делали это несколько недель назад. Россия знает о нашей позиции, знают о нашей обеспокоенности", - заявил генсек.

Готовы к диалогу

США официально уведомили Россию о том, что приостановят выполнение своих обязательство по договору, в официальной ноте.

"Вечером 4 декабря посольство США в России передало в МИД РФ официальную ноту с уведомлением о том, что американская сторона приостановит выполнение своих обязательство по ДРСМД через 60 дней, если Россия, как было сказано, не вернется к соблюдению его условий", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, в Москве, "безусловно, приняли эти документы для дальнейшей проработки".

"Я хотела бы сказать, что в этом тексте вновь воспроизведены обвинения беспочвенные, ничем не подкрепленные, в связи с якобы нарушением российской стороной этого соглашения. Российская сторона неоднократно заявляла, что это, мягко говоря, домыслы. Никаких доказательств, которые подтверждали бы эту американскую позицию, нам так и не было предоставлено", - заявила представитель МИД РФ, добавив, что выдвигаемые обвинения со стороны Вашингтона "беспочвенны".

Она сообщила, что сейчас российская сторона изучает полученную от Вашингтона официальную ноту на предмет ее соответствия тексту договора.

"Гибридные схемы - 60 дней, приостановка, заморозка - разморозка, частичная заморозка - это все из политического лексикона. Есть правовики-эксперты, которые должны изучить текст Договора на предмет как раз непосредственно касающихся вопросов приостановления или выхода, или, допустим, разрыва данного документа. И только, исходя из того, что записано в самом соглашении, в самом Договоре, под которым подписались стороны, можно делать вывод о том, можно ли его приостановить, либо речь может идти только о непосредственном выходе", - сказала представитель МИД РФ.

Она также подчеркнула, что Москва выступает против слома ДРСМД и готова к диалогу по комплексу проблем вокруг договора, назвав его "одной из ключевых опор стратегической стабильности и международной безопасности".

"Мы готовы к диалогу во всех форматах по всему комплексу проблем, связанных с действием данного документа, разумеется, на взаимоуважительной основе без выдвижения голословных обвинений и ультиматумов", - заявила Захарова.

В свою очередь в Кремле заявили, что считают ультиматум, предъявленный России Вашингтоном и НАТО по поводу соблюдения ДРСМД, способом нагнетания ситуации и попыткой отвлечь внимание от истинных планов по выходу США из этого договора.

"Действительно, мы видели заявления разных сторон, в том числе и руководство НАТО. Безусловно, речь идет о нагнетании ситуации", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "речь идет во многом о манипулировании фактами, чтобы этими "фактами" закамуфлировать истинные цели по выходу из ДРСМД Соединенных Штатов".

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов также назвал обвинения в адрес России по поводу нарушения Москвой ДРСМД "попыткой закамуфлировать истинное положение дел".

"Реальная картина выглядит следующим образом. С 2000 года призываем американцев прекратить практику использования ракет-мишеней, имитирующих баллистические ракеты средней и меньшей дальности, при тестировании системы ПРО, что запрещено договором (ДРСМД)", - сообщил Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Кроме того, по его словам, развернутые в Румынии и развертываемые в Польше универсальные пусковые установки МК-41 способны запускать крылатые ракеты средней дальности, что является прямым нарушением обязательств по договору о РСМД.

Герасимов назвал выход США из ДРСМД опасным шагом, способным негативно повлиять на безопасность в Европе и усложнить ситуацию в сфере контроля над вооружениями.

Он также заявил, что Россия ответит на выход США из ДРСМД.

"Учитывая, что в зале находятся официальные представители зарубежных военных ведомств, хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что если договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны", - сказал Герасимов.

Со своей стороны член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич обратил внимание на то, что ракета 9М729, по поводу которой у НТАО возникли опасения входит в договор.

"У ракеты 9М729 дальность до 500 километров, она входит в договор о ракетах средней и меньшей дальности", - рассказал Клинцевич "Интерфаксу".

По его словам, российские ракеты не нарушают ДРСМД в отличие от американских: "МК41 (Пусковая установка) двойного назначения, AGM158 - ракета, которая переведена на режим универсальной пусковой установки наземного использования, а также универсальный беспилотник, который с большим зарядом может долететь, обойдя все, - они уже поставили на военные базы в Европе все эти системы".

Между тем глава европейской дипломатии Федерика Могерини выразила надежду, что все участники ДРСМД мудро используют остающееся у них время для сохранения договора.

"Мы конечно попытаемся внести свой вклад в этот процесс", - сказала она в Брюсселе журналистам.

Дипломат отметила, что ДРСМД "гарантировал мир и безопасность на территории Европы на протяжении 30 лет, и он должен полностью выполняться": "Для Европейского союза он (ДРСМД - ИФ) является ключевым для безопасности, это основополагающий элемент нашей архитектуры безопасности в Европе. И мы хотим, чтобы он сохранялся и полностью соблюдался".

Обозреватель Анастасия Николаева

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