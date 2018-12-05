В честь великих

05.12.18 15:45

© РИА Новости. Игорь Руссак

Interfax-Russia.ru – Россияне выбрали имена для крупных аэропортов страны. В некоторых городах пройдет второй тур голосования.

Национальный конкурс "Именами великих" в России завершился 4 декабря. По результатам народного голосования Экспертный совет выбрал имена для 44 аэропортов нашей страны.

"В общей сложности в конкурсе приняли участие 5 млн 525 тыс. 553 человека. В большинстве регионов победителями были признаны имена, набравшие максимальное число голосов", - сообщили в оргкомитете конкурса.

Например, аэропорт Анадырь (Угольный) по итогам голосования получит имя известного писателя Юрия Рытхеу.

"На Чукотке за Юрия Рытхэу проголосовало почти 6,5 тыс. человек или 37%. Космонавт Павел Виноградов уступил победителю 10%, его поддержали 4 тыс. 821 человек. За летчика Тимофея Елкова и поэтессу Антонину Кымытваль отдано 21% и 13% соответственно. Всего на Чукотке в голосовании приняло участие более 17 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Аэропорт Анапы будет назван в честь летчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Коккинаки. За это имя проголосовало 48% респондентов (32 тыс.107 человек). Аэропорт Астрахани по итогам голосования получит имя художника Бориса Кустодиева. Такое решение поддержали 36% проголосовавших. Аэропорт Белгорода назовут в честь Владимира Шухова. За советского инженера, изобретателя проголосовали 44% респондентов (более 50,5 тыс. человек). А аэропорт Благовещенска по итогам конкурса может получить имя графа Николая Муравьева-Амурского, служившего генерал-губернатором Восточной Сибири с 1847 по 1861 год.

В конкурсе же имен для аэропорта Владивосток победил путешественник, географ и исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев (за него свои голоса отдали 38% участников).

"Более 25 тыс. неравнодушных жителей РФ выбирали имя аэропорту Владивосток. Большинство из них - 38% - проголосовали за исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. 32% жителей посчитали, что воздушная гавань Приморья должна носить имя генерала-губернатора Николая Муравьева-Амурского, 15% отдали свой голос за первую в мире женщину – капитана дальнего плавания – Анну Щетинину, а 13% - за путешественника и исследователя Геннадия Невельского. Отметим, имена, которые выбрали россияне, лишь дополнят официальные наименования аэропортов", - сообщили в пресс-службе приморского аэропорта.

В Волгограде наибольшее число голосов (38%) набрало имя военного летчика-истребителя Алексея Маресьева. За Георгия Жукова проголосовали 31% респондентов, а за Василия Чуйкова – 31% участников голосования.

Аэропорт Екатеринбурга (Кольцово) по итогам голосования получит имя русского предпринимателя, основателя горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири Акинфия Демидова (36% голосов). Аэропорт Калининграда (Храброво) назовут в честь российской императрицы Елизаветы Петровны (33% от всех проголосовавших). Аэропорт Калуги получит имя ученого Константина Циолковского, Казани – татарского народного поэта Габдуллы Тукая, а Краснодара – императрицы Екатерины II Великой.

Аэропорт Красноярск (Емельяново) в свою очередь назовут в честь народного артиста РФ, всемирно известного оперного баритона Дмитрия Хворостовского. Как сообщается на официальном сайте конкурса, за присвоение его имени красноярской воздушной гавани проголосовал 41% участников конкурса (56 тыс. 53 человека). В финал голосования также вышли имена Василия Сурикова (39%) и Виктора Астафьева (19%). Всего в голосовании по выбору названия красноярского аэропорта приняли участие более 136 тыс. человек.

Московский аэропорт Шереметьево по итогам голосования назовут в честь поэта Александра Пушкина (39% голосов). Аэропорт города Магадан (Сокол) получит имя певца Владимира Высотского (54% голосов), а воздушная гавань Мурманска – Николая II Романова (49% голосов).

Наибольшее же количество голосов в проекте "Великие имена Россия" при выборе имени для омского аэропорта получил Герой Советского Союза, генерал Дмитрий Карбышев.

"По результатам голосования, в котором участвовало более 110 тыс. человек, аэропорту "Омск-Центральный" будет присвоено имя генерала Дмитрия Карбышева. За него проголосовало более 45 тыс. человек (41%). За авиаконструктора Андрея Туполева проголосовали 30% (33 тыс. 547 человек). Третье место занял актер Михаил Ульянов - 28% (31 тыс. 245 голосов)", - сообщило правительство Омской области.

Также с дополнительным названием для своего аэропорта на днях определились и в Якутске.

"Победителем в голосовании за имя для международного аэропорта "Якутск" стал Платон Алексеевич Ойунский. За него проголосовали 51% (30 тыс. 810 человек). 25% (15 тыс. 231 человек) сделали выбор в пользу первого президента Якутии Михаила Николаева, 18% (10 тыс. 812 человек) - первого якутского летчика Валерия Кузьмина, 5% (3 тыс. 126 чел.) проголосовали за путешественника Петра Бекетова", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Полный список победителей голосования можно посмотреть на официальном сайте проекта.

Между тем, как рассказали в оргкомитете конкурса, если в 44 городах итоги голосования было подвести достаточно легко, то еще с пятью популярными именами у совета возникли некоторые сложности.

"Пять популярных имен вышли в лидеры голосования одновременно в нескольких городах России. В этих случаях победителей определяли по наибольшему проценту голосов, отданных за кандидата в каждом конкретном городе", - сообщили организаторы.

Так, за то, чтобы назвать свой аэропорт в честь Петра I, в Воронеже проголосовало 59% респондентов, в то время как в Санкт-Петербурге – только 47%.

Имя Михаила Ломоносова московскому аэропорту Домодедово хотел присвоить 71% участников конкурса, тогда как в Архангельске за такое название для местного авиаузла проголосовал только 61%.

Также за одно и то же имя соревновались авиаузлы Сургута и Нижневартовска. За то, чтобы назвать местный авиаузел в честь Фармана Салманова, в Сургуте проголосовали 58%, в Нижневартовске - 45%.

Кроме того, самая настоящая "борьба" развернулась за имя Михаила Лермонтова. В Минеральных водах за то, чтобы назвать местный аэропорт в честь поэта, проголосовало 89% респондентов, в Пензе – 87%.

Еще одним лидером голосования стал генеральный конструктор советской ракетно-космической промышленности Сергей Королев. В Самаре за него проголосовало 60%, в Москве (для аэропорта Внуково) – 43%.

В итоге экспертный совет решил, что имя Петра I получает аэропорт Воронежа, Михаила Ломоносова - аэропорт Домодедово (Москва), а Фармана Салманова - аэропорт Сургута.

Еще в трех городах, проигравших в конкуренции за наиболее желанные имена, по решению оргкомитета проведут второй тур финального голосования, для этого в шорт-листы добавят еще по одному имени из списка Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), следующего за именами-финалистами.

Так, в новый шорт-лист для санкт-петербургского аэропорта Пулково включили полководца Александра Невского, писателя Федора Достоевского, музыканта Дмитрия Шостаковича. Аэропорт Архангельска предлагается назвать в честь адмирала Николая Кузнецова, писателя Федора Абрамова или исследователя Ивана Папанина. А нижневартовский аэропорт может получить имя знаменитого военного летчика Николая Архангельского, государственного деятеля Александра Филипенко или нефтяника Виктора Муравленко.

"Экспертный совет отложил принятие окончательного решения по утверждению имен победителей в Пензе и Москве (аэропорт Внуково). Пенза претендовала на имя Михаила Лермонтова, Москва - на имя Сергея Королева. Экспертные консультации пройдут в ближайшее время", - добавили в оргкомитете.

Кроме того, представители исторического и научного сообщества планируют отдельно рассмотреть ситуацию с победителем конкурса в Горно-Алтайске, где по итогам финального голосования Николай Рерих опередил алтайского художника Чорос-Гуркина с минимальным перевесом голосов (1%).

"В каждой из этих точек сложилась неоднозначная ситуация, требующая учета не только итогов голосования, но и иных значимых факторов. Наша задача никого не обидеть и не создать почву для поляризации общества", - пояснил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Он отметим, что новые имена аэропортам не будут присвоены исключительно по результатам голосования. Соответствующие предложения в правительство РФ внесет Общественная палата по результатам общественного обсуждения.

"Разумеется, каких-то сроков в данном случае нет и быть не может. После того, как все голосования (по присвоению аэропортам имен выдающихся деятелей - ИФ) будут завершены, тогда уже будут какие-то инициативы в плане формализации голосования", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что при решении вопроса о наименовании аэропортов будут учтены мнения всех жителей соответствующих регионов, в том числе не согласных с этой идеей.

"Что касается тех регионов, где жители выступают против, конечно, их мнения никто без внимания оставлять не будет", - подчеркнул Песков.

Напомним, что изначально списки имен-претендентов формировали региональные Общественные палаты, к ним были добавлены имена, предложенные жителями в ходе интернет-голосования. Затем ВЦИОМ провел соцопросы жителей регионов проекта, в ходе которых были выявлены тройки или четверки имен-финалистов. Они вошли в шорт-лист общероссийского голосования, которое проводилось с 12 по 30 ноября.

Обозреватель Наталья Пономарева

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