Готов сдаться

06.12.18 14:22

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – Командующий ВМС Украины заявил о готовности обменять себя на задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Митрополит Сарненский и Полесский Анатолий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков с задержанных пограничниками в Керченском проливе судов.

"По просьбе верующих людей украинского Полесья, от имени духовенства Сарненско-Полесской епархии Украинской православной церкви и от себя лично обращаюсь к Вам с просьбой о помощи: помогите освободить воинов-моряков, которые стали заложниками события 25 ноября 2018 года в акватории Азовского моря", - говорится в обращении митрополита, переданном в "Интерфакс".

Архиерей сообщил, что один из пострадавших моряков родом из Полесья (Ровенская область, северо-запад Украины) и подчеркнул трагизм затянувшихся военных действий, которые "измучили ни в чем невинных людей".

"Я не могу давать оценку политическим происшествиям, но мой христианский долг как архиерея Православной церкви объединенных одним Христом двух соседних народов и государств обязывает меня, как и моя христианская совесть, сострадать к пострадавшим морякам и их семьям и не молчать, когда страдают люди и их близкие", - пишет президенту митрополит УПЦ.

По этой причине он просит Путина об освобождении моряков, "дабы они смогли встретить Рождество Христово со своими любящими родными".

Ранее с просьбой о содействии в освобождении и задержанных украинских моряков митрополит Одесский и Измаильский Агафангел обратился к патриарху Кириллу.

Драматический призыв о возможности обмена украинских моряков прозвучал и со стороны командующего военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко. В интервью немецкому изданию Bild он сообщил, что если руководство России примет решение отпустить на свободу украинских моряков, то он лично готов приехать и отбыть вместо них наказание, в том числе тюремный срок.

"У меня разрывается сердце, когда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России", - заявил Воронченко.

Вместе с тем адмирал скептически высказался по поводу призывов президента Украины Петра Порошенко ввести в Азовское море корабли НАТО. По его мнению, это практически невозможно из-за принципиальной позиции РФ в данном вопросе. Воронченко напомнил о соглашении с Россией от 2003 года, согласно которому любому военному судну для захода в Азовское море необходимо разрешение не только от Украины, но и от России, а Москва на это вряд ли согласится.

Впрочем, как заявили в МИД Украины, Киев уже рассматривает возможность денонсации договора с РФ по Азовскому морю.

"Я думаю, что это своевременно. Но когда это будет, я не скажу. Конечно, решение будет принято. Но пока Договор 2003 года еще полностью не использован в судебных процессах", - сказал заместитель главы МИД Василий Боднар на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам.

Он пояснил, что в настоящее время продолжаются процедуры подачи материалов в международные суды и согласование всех процессуальных нюансов.

"Сейчас вопрос о денонсации Договора об Азовском море находится на рассмотрении", - отметил замглавы украинского МИД.

По его словам, для Киева важно продолжить процесс выхода из договоров, которые не важны для Украины.

"Но Договор 2003 года сейчас не исчерпал полностью свой потенциал. Если в одностороннем порядке денонсируем Договор, это не значит, что денонсацию признает российская сторона. Как было с договорами о размещении Черноморского флота. Российская сторона отказалась от них. А мы считаем их действующими", – отметил он.

Между тем, несмотря на существующий договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, Порошенко в последние дни неоднократно призывал ввести Военно-морские силы Североатлантического альянса в акваторию Черного и Азовского морей.

Последний призыв прозвучал как раз накануне.

"Мы должны увеличить присутствие НАТО в Черном море, возможно, и в Азовском море. Это было бы очень хорошо, и мы рассчитываем на это и приглашаем корабли НАТО для того, чтобы обеспечить стабильность", - сказал Порошенко в интервью международному информационному агентству Bloomberg.

Он подчеркнул, что "гибридная война включает в себя кибератаки на западные демократии, кампании по дезинформации, попытки вмешательства на ход выборов в различных странах, эмбарго украинских товаров, прекращение поставок природного газа и, главное - использование вооруженных сил против суверенных и независимых государств, включая Украину".

"В этой ситуации мы должны иметь более тесную координацию и также действовать", - сказал Порошенко.

Вместе с тем он отметил, что действовать - это не значит объявлять войну.

"Мы - мирная страна и я - человек мира. Мы просто хотим защитить наш суверенитет и территориальную целостность и независимость. Но действовать - значит, вводить новые санкции против России, пакет санкций за Азов", - подчеркнул президент Украины.

Кстати, как сообщил телеканал CNN, Военно-морские силы США уже приступили к активной фазе подготовки к отправке кораблей в Черное море.

"Американские военные предложили госдепартаменту информировать Турцию о возможных планах отправки кораблей своих ВМС в Черное море", - говорится в сообщении телеканала, который ссылается на сведения, полученные от трех источников из числа официальных лиц.

Они отметили, что этот шаг "станет ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря", - информирует CNN.

США намерены предупредить Турцию о проходе своих военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. В то же время, как сообщает CNN, два из трех источников заявили, что уведомление Турции должно предоставить возможность прохода через проливы, но "этот вариант не обязательно будет выбран".

"Мы регулярно проводим операции по укреплению безопасности и стабильности во всем районе действий 6-го флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами", - заявил телеканалу официальный представитель флота, осуществляющего операции в регионе.

В свою очередь постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов исключил проход кораблей НАТО через Керченский пролив.

"Теоретически они могут пойти с дружеским визитом с согласия России и Украины. И трудно представить, чтобы Россия дала согласие на такой визит", - сказал российский дипломат в интервью европейскому интернет-изданию EurActiv.

По его словам, в любом случае суда НАТО не пройдут Керченский пролив. В ответ на вопрос, подвергнутся ли суда Североатлантического альянса атаке с российской стороны, если попытаются это сделать, постпред сказал: "Конечно, это будет зависеть от их поведения, но я уверен, что НАТО не настолько глупа, чтобы предпринять такие опасные, рискованные шаги".

В Кремле еще на минувшей неделе отреагировали на призыв Порошенко отправить корабли НАТО в Азов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в основе призывов лидера Украины лежат лишь его предвыборные интересы.

"Сама постановка вопроса - она нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности, на продолжение провокационной линии (…) В основе которой лежат предэлекторальные и внутриполитические интересы президента Порошенко", – отметил он.

Что касается возможного обмена украинских моряков, то, по словам Пескова, Москва готова рассмотреть гипотетические предложения, однако о реакции на такие инициативы говорить преждевременно.

Обозреватель Анастасия Николаева

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