Компромиссное решение

07.12.18 14:00

Фото сайта Башкирской содовой компании

Interfax-Russia.ru – "Башкирская содовая компания" и республиканские власти пришли к компромиссу по поводу решения сырьевого вопроса БСК.

"Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак, Башкирия) является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, а также занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида и входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластикатов.

В настоящее время сырьевой базой БСК является месторождение Шахтау, запасов которого, согласно прогнозам, хватит до 2020 года. БСК уже несколько лет ведет поиск альтернативных месторождений. Причем, в компании настаивали, что альтернативных шиханам Башкирии (Тратау и Юрактау) источников для восполнения минерально-сырьевой базы предприятия нет.

Шиханы (сопки) - четыре горы-одиночки в Башкирии - Юрактау, Куштау, Шахтау и Тратау, образовавшиеся 296-284 млн лет назад в теплом тропическом Уральском океане девонского периода. Горы Юрактау и Тратау имеют статус памятников природы. А Шахтау уже срыта в целях добычи сырья для БСК - в настоящее время на месте горы находится карьер.

Общественность Башкирии с 2008 года выражает озабоченность в связи с намерением руководства компании добиться снятия с Тратау и Юрактау статуса охраняемого природного памятника и начать промышленную добычу известнякового сырья.

В октябре 2010 года руководитель Башнедр Расих Хамитов выступил против разработки шиханов Тратау и Юрактау, поясняя, что содовая компания, которая испытывает потребность в сырье, располагает остаточными запасами горы Шахтау в 60 млн тонн, и еще 100 млн тонн сырья находятся ниже горизонта, оно обводнено и разработка требует затрат, но менеджмент компании хотел бы их минимизировать.

Тем не менее, летом 2011 года министерство земельных и имущественных отношений Башкирии готовило документы для исключения из перечня республиканских памятников природы по охране дикорастущих растений шихана Юрактау. В пояснительной записке к проекту такое решение обосновывалось необходимостью "восполнения минерально-сырьевой базы известняка для химической промышленности и стабильной работы" башкирских предприятий.

Однако позже содовая компания стала настаивать на том, что пригодными для химического производства ресурсами располагает только месторождение Тратау.

Между тем Рустэм Хамитов, возглавлявший на тот момент республику, пообещал, что гора Тратау, являющаяся памятником природы, в целях восполнения минерально-сырьевой базы известняка разрабатываться не будет.

Тратау является самой высокой среди шиханов Башкирии. На поверхности горы произрастает 402 вида высших растений (23% от общего числа видов в республике), из них 12 видов являются реликтами, а 21- эндемиками Урала. На территории шихана выявлено наличие 4 видов животных и 22 растений, занесенных в Красную книгу РФ и Башкирии.

Хамитов признал, что сырьевая проблема у предприятия существует, но для ее решения необходимо изучать альтернативные источники - разработку месторождений в Гафурийском, Ишимбайском, Архангельском районах Башкирии.

"Это дальше, дороже, но нужно рассматривать эти варианты", - настаивал Хамитов. Кроме того, глава региона предлагал внимательнее изучить возможность использования остаточных залежей известняка в уже разработанной горе Шахтау.

В 2015 году глава региона еще раз обратил внимание на то, что Башкирия обладает и альтернативными источниками известнякового сырья для БСК помимо охраняемого природного объекта - шихана Тратау. По его словам, во время поисков сырья для БСК на территории региона геологов ориентировали на то, чтобы найти месторождение с "исключительно чистым" известняком - с содержанием примесей менее 1%. Известняк же в разрабатываемом в настоящее время месторождении Шахтау - более низкой категории чистоты.

"Это противоречие было замечено буквально недавно, и стали результаты геологоразведки рассматривать под углом совпадения известняка с тем, который используется (…) Выяснилась очевидная вещь: месторождений, соответствующих критериям Шахтау, у нас очень много", - отметил Хамитов, добавив, что, таким образом, причин для снятия данного статуса с горы нет.

Вторым аргументом против разработки Тратау глава республики назвал "несогласие жителей Башкирии", отметив, что, по результатам социологического опроса, 70% из более 6 тыс. респондентов высказались против разработки.

По оценке главы Башкирии, наиболее экономически выгодным для разработки является расположенное в 30 км от Шахтау Гумеровское месторождение, известняки которого по своим кондициям "соответствуют известнякам горы Шахтау". По предварительной экспертной оценке, объем запасов сырья на данном месторождении оценивается в 180 млн тонн, и его будет достаточно для 40 лет работы предприятия.

Кроме того, по словам Хамитова, подземные запасы разрабатываемого ныне месторождения Шахтау оцениваются в объеме порядка 60 млн тонн, которых "хватило бы даже при разработке 4 млн тонн в год на 15-20 лет".

"Таким образом, легенда и представление о том, что, кроме горы Тратау, больше ничего нет, рассыпается в прах", - констатировал он.

В октябре 2016 года БСК получила лицензию на геологическое изучение недр еще одного шихана - Куштау, расположенного близ разрабатываемого компанией и истощенного шихана Шахтау. Как сообщал "Интерфаксу" источник, близкий к БСК, в 2006-2008 годах компания уже изучала запасы участка этого шихана площадью 5 кв. км, пробурила 14 скважин средней глубиной 167,5 м. Ресурсы известняков для содового, цементного и прочего комплексного производства оценивались по категории С1 в 100 млн тонн, С2 - 170 млн тонн, Р1-150 млн тонн.

Согласно отчету компании, сырье Куштау характеризовалось высокой степенью магнезиальности и закарстованности, повышенной трещиноватостью пород и обилием зон дробления, соответственно не удовлетворяло техническим требованиям заказчика к сырью для химической (производство соды) и цементной промышленности как по качеству, так и по геологическим условиям.

"Так как предприятие категорически отказывается от разработки предложенного ей правительством Башкирии участка известняка Гумеровского месторождения, возможно, рассчитывает все же найти сырье на втором шихане", - предположил собеседник агентства.

Впрочем, решить сырьевой вопрос БСК так и не удалось, в связи с чем в июле в компании задумались о целесообразности продолжения финансирования инвестпроектов, связанных с производством кальцинированной соды и бикарбоната натрия.

После этого в Минпромторг РФ решили рекомендовать Башкирии снять охранный статус с шихана Тратау для разработки БСК.

"Мы изучили все варианты и поняли: к сожалению, при всем богатстве выбора другой альтернативы у нас нет", - заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Он также надеется, что региональные власти примут "единственное правильное, осознанное решение".

"Я думаю, свою позицию мы для правительства Башкирии обозначим", – отметил он.

По словам Евтухова, результаты геологических исследований показали, что "по своему составу, объему примесей, которые есть в известняке" сырье других месторождений невозможно использовать в содовом производстве.

"Плюс одно из месторождений, которое тоже рассматривается, находится очень далеко: 26 млрд (рублей - ИФ) инвестиций в дорогу, думаю, на сегодня делает экономику предприятия невозможной - предприятия не будет", - добавил он.

При этом замминистра отметил, что менеджмент БСК подтвердил: в случае, если сырьевой вопрос в ближайшее время не решится, рассматривается возможность прекращения производства.

Со своей стороны врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал принять взвешенное решение по сырьевому вопросу "Башкирской содовой компании".

"Я полагаю, наверно, самым разумным будет взять тайм-аут, необходимо внимательно изучить все стороны, необходимо понять, действительно, что происходит с реализацией проектов БСК. Я прекрасно понимаю судьбу и значение этой горы. Поэтому необходимо время для спокойного, понятного разбирательства этой ситуации", - заявил глава республики.

И, как выяснил "Коммерсантъ", власти Башкирии и БСК все же пришли к договоренности о способе решения сырьевой проблемы предприятия. По информации собеседника издания, знакомого с результатами переговоров, БСК возьмет в разработку шихан Куштау.

В правительстве республики информацию подтвердили, сообщив, что договоренности были достигнуты накануне на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Собеседник "Ъ" рассказал, что в БСК, конечно, настаивали, чтобы власти республики передали компании гору Тратау, наиболее подходящую, по мнению компании, по химическому составу для производства соды.

"Но врио главы республики Радий Хабиров настоял на том, что если речь идет о разработке шиханов, то это может быть только Куштау. Так что - компромиссное решение", – подчеркнул собеседник издания.

Обозреватель Анастасия Николаева

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