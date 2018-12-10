Остров невезения

10.12.18 16:40

© РИА Новости. Александр Кондратюк

Interfax-Russia.ru –Туристы из Татарстана не могут вернуться домой из Китая. В ситуацию с клиентами туроператора "Жемчужная река" вмешались Росавиация, Минтранс и Ростуризм.

Туристы из Татарстана, застрявшие на острове Хайнань в Китае, обратились с просьбой о помощи к президенту республики Рустаму Минниханову.

"Мы здесь уже трое суток. Многие с детьми. У некоторых семей закончились деньги. Еды нет, только вода. Пожалуйста, помогите вернуться домой", - написала одна из туристок в Instagram Минниханову.

Глава Татарстана отреагировал на сообщения и поручил заняться этой проблемой госкомитету по туризму республики. Председатель комитета Сергей Иванов просил в ответном письме написать ему, в каких отелях живут туристы, и указать контакты координатора по каждому отелю.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в госкомитете Татарстана по туризму, ведомство наблюдает за ситуацией с туристами, ожидающими вылета в Казань из Китая.

"Мы находимся с ними на связи, оказываем им консультационные услуги. Ведем коммуникации между туристами и туроператором и в случае ЧП также готовы подключаться", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего из Татарстана на китайский остров Хайнань вылетели 550 человек, из них 369 в настоящее время ожидают вылета в Казань.

Впрочем, в аналогичной ситуации оказались сотни туристов и из других городов России. Еще 6 декабря Ростуризм сообщил о жалобах туристов на деятельность туроператора "Жемчужная река", чьими клиентами и являются застрявшие в Китае туристы.

Незадолго до этого глава Ростуризма Олег Сафонов встретился с представителями туроператора "Жемчужная река" в связи с большим числом жалоб от туристов на деятельность этой компании. В частности, речь шла об отменах полетных программ "Жемчужной реки", многочисленных задержках и переносах рейсов из различных регионов России на остров Хайнань и обратно, об отменах приобретенных у юрлиц данного туроператора туров и задержках возврата уплаченных за них туристами денежных средств.

В Ростуризме также напомнили о резонансном событии в конце ноября - четырехдневной задержке рейса с острова Хайнань (Хайкоу) в Хабаровск, которым должны были возвращаться домой с отдыха туристы "Жемчужной реки".

"Несмотря на то, что все они на период ожидания вылета были за счет туроператора размещены в отелях и обеспечены питанием, недостатки в системе информационного взаимодействия "Жемчужной реки" со своими клиентами вызвали серьезный негативный эффект и тревогу среди туристов", - отметили в ведомстве.

Речь на встрече также шла о проблемах с реализацией полетных программ, выполнявшихся для "Жемчужной реки" авиаперевозчиками "ИКАР" (Pegas Fly) из Москвы), "Алроса" (с Дальнего Востока) и S7 (из Сибири).

В свою очередь представители "Жемчужной реки" проинформировали о достигнутых договоренностях с авиакомпанией "ИрАэро", которая, по их словам, готова выполнить весь объем авиаперевозок туристов туроператора на китайском направлении. Туроператор, по данным Ростуризма, пообещал предпринять все необходимые усилия для скорейшего выполнения своих обязательств и погашения задолженности перед туристами.

"Мы держим ситуацию с "Жемчужной рекой" на контроле и предпримем все необходимые меры в рамках наших полномочий для того, чтобы она нормализовалась. Сам туроператор, безусловно, должен провести серьезную "работу над ошибками", чтобы его коммерческие просчеты или проблемы во взаимоотношениях с контрагентами более не отражались негативным образом на потребителях", - заявил глава Ростуризма.

Между тем, авиакомпания "ИрАэро" уведомила, что с 7 декабря приостановила выполнение программы перелетов на китайский Хайнань из-за задолженности туроператора. По предварительным данным авиакомпании, в Хайкоу сейчас находится около 1 тыс. 500 туристов "Жемчужной реки".

В "ИрАэро" отметили, что до закрытия банка 7 декабря ожидали поступления платежа "Жемчужной реки" согласно графику, но он так и не поступил. Авиакомпания отметила, что готова продолжить выполнение полетов "лишь после полного погашения задолженности туроператором ООО "Тревел Дизайнерс", работающим под брендом "Жемчужная река".

Авиакомпания также сообщила, что уведомила Ростуризм, Минтранс и Росавиацию о сложившейся ситуации и скорейшей необходимости принятия соответствующих мер.

"Жемчужная река" представлена в едином федеральном реестре туроператоров двумя юрлицами - "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Тревел". Финансовая ответственность обеих компаний застрахована в СК "Орбита" на 10 млн рублей у каждой. Оба договора страхования действительны до мая 2019 года.

Туроператор "Жемчужная река" ранее заявлял, что выполняет полетную программу на китайский острове Хайнань из 24 городов России. С начала 2018 года компания, по ее данным, отправила на остров более 40 тыс. российских туристов. "Жемчужная река" - представительство китайского туроператора Pearl River International Travel Service, которое работает в Москве с 2017 года.

По данным Росавиации, долги туроператора "Жемчужная река" перед "ИрАэро" за ранее выполненные рейсы в Китай превышают $2,3 млн.

"Авиакомпания не получила от туроператора, по информации авиакомпании, уже более $2,3 млн за перевозку. В этой ситуации, если авиакомпания будет продолжать летать, не получая деньги, у нее их не хватит на операционную деятельность, на заправку топливом, на зарплаты экипажам, техническому персоналу", - сообщил глава Росавиации Александр Нерадько журналистам.

Тем не менее, по его словам, российских туристов, застрявших в Китае, необходимо вывезти.

"А потом уже разбираться: кто, каким путем не перечислил те деньги, которые в принципе уплачены были пассажирами, но не дошли до авиакомпании", - добавил Нерадько.

В свою очередь в Российском союзе туриндустрии заявили, что ассоциация не может подключиться к вывозу туристов, пока туроператор официально не объявит о банкротстве. Сами находящиеся на Хайнане туристы сообщили "Интерфаксу", что в день вылета вместо аэропорта их перевезли в другие гостиницы.

При этом, по имеющейся у Ростуризма информации, у всех туристов, находящихся на отдыхе в Китае по линии указанной туроператорской компании, имеются выписанные обратные билеты, что по закону означает обязанность авиаперевозчика вернуть всех туристов в указанные в билетах даты.

Кроме того, обращает внимание ведомство, соответствующие рейсы авиакомпании "ИрАвиа" являются регулярными и должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к регулярным авиаперевозкам.

В связи с угрозой нарушения прав и законных интересов туристов глава Ростуризма еще 29 ноября направил обращения в адрес Генпрокуратуры, МВД России и Роспотребнадзора с просьбой дать правовую оценку ситуации, а также действиям ее участников и принять меры реагирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Тем временем консультативную помощь российским туристам, которые не могут вылететь с китайского острова Хайнань, оказывают российские дипломаты.

"Генконсульство держит ситуацию на контроле и оказывает необходимую консультативную помощь. Сотрудники находятся на постоянной связи с китайскими властями, Федеральным агентством России по туризму, а также с авиакомпанией "ИрАэро" и туркомпанией "Жемчужная река", - говорится в сообщении на странице МИД России в Facebook.

В частности, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, Генконсульство направило в правительство провинции Хайнань ноту с просьбой взять под контроль вопросы размещения, питания и медицинского обслуживания российских туристов, чьи рейсы были отменены.

В свою очередь Ростуризм совместно с Росавиацией разрабатывают дорожную карту для скорейшей отправки российских туристов домой.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрия Савельева, подобные ситуации недопустимы.

"ИрАэро" оправдывается тем, что не может заплатить китайским аэропортам Санья и Хайкоу из-за долгов туроператора. Но крайне сомнительно, чтобы перевозчик не знал, что иностранный аэропорт может отказаться без оплаты обслуживать их. На мой взгляд, авиакомпания должна за такие вещи нести солидарную ответственность с туроператором", - отметил депутат.

Он напомнил про аналогичные случаи, когда россияне были вынуждены ждать за границей вылета из-за банкротства авиакомпаний.

"Я уверен, что действия государственных служб по возвращению наших туристов на родину должны быть давно доведены до автоматизма. И выходные, и праздники не могут быть оправданием бездействия государственных служащих", - говорится в заявлении Савельева.

Он потребовал "немедленно на государственном уровне" решать вопрос о срочном вывозе людей и впредь не допускать повторения подобного: "Пора продумать меры быстрого реагирования для предотвращения таких явлений. Нужен более жесткий финансовый контроль деятельности туроператоров. При любом намеке на накапливание долгов, деятельность по продаже новых путевок должна приостанавливаться до выяснения обстоятельств. Россияне не должны быть крайними в выяснении отношений между коммерческими структурами".

Обозреватель Анастасия Николаева

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