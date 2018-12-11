Столичный статус

11.12.18 15:09

© РИА Новости. Евгений Биятов

Interfax-Russia.ru – Дальневосточную столицу перенесут из Хабаровска во Владивосток. Идею руководства Приморья поддержал президент РФ.

Предложение перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток в начале октября озвучил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

"Я вообще считаю, что Приморье должно быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток. Во-первых, для нас это статус. Это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим", - заявил Кожемяко журналистам.

По его словам, Владивосток достоин стать столицей региона - "это будет нормальное, справедливое и правильное решение".

"Такие здесь проходят форумы (Восточный экономический форум - ИФ), приезжают главы государств", - добавил врио губернатора.

Его предложение поддержали в Общественной палате Приморья.

"Вопрос о смене статуса Владивостока назрел давно. Ведь сегодня город официально не является даже столицей Приморского края. У него нет этого статуса. А предложения сделать его столицей всего Дальнего Востока звучат уже не один год", - рассказал агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий.

По его словам, Владивосток может претендовать даже на статус столицы Тихоокеанского региона и, соответственно, центра международного сотрудничества.

"Конечно, в первую очередь необходимо учитывать мнение жителей, поэтому обсуждение этого вопроса должно быть на всех уровнях. Политическом, юридическом, общественном", - добавил Ступницкий.

Вполне очевидно, что с этим предложением не согласились в Хабаровском крае.

"Пускай попробуют! Здоровая конкуренция никому не мешала. Но столица останется в Хабаровске. Мы тоже сами себе с усами, знаем, что нужно делать и как нужно делать для того, чтобы Хабаровск был не то что столицей Дальнего Востока по названию, но и по определению ", - заявил губернатор края Сергей Фургал.

Он рассказал, что у краевой власти большие планы по развитию науки, спорта, здравоохранения и образования. Фургал также напомнил, что в регионе планируется реализовать несколько крупных проектов. В качестве примера он привел создание Академии фигурного катания и Центра протонно-лучевой терапии в Хабаровске.

По мнению губернатора, новые проекты позволят дать возможность "молодым людям учиться на более высокотехнологические профессии и они смогут на практике применять свои знания".

"Поэтому когда мне говорят, что столица уйдет во Владивосток, я с этим не согласен. Все-таки здравоохранение, культура, образование - достаточно на высоком уровне сегодня в Хабаровском крае. И мы точно будем эти направления улучшать и повышать", - заключил Фургал.

Вслед за губернатором края против переноса столицы округа во Владивосток выступил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

"Как мэр города Хабаровска я против переноса. Почему? Начнем с того, что город Хабаровск - это крупнейший логистический центр. Строится великолепнейший аэровокзальный комплекс, будет строиться самый крупный логистический центр "Почты России" по обработке почтовой корреспонденции. У нас развивается - и семимильными шагами - зона ТОСЭР", - пояснил мэр свою позицию в эфире местного телеканала "Губерния" (https://www.gubernia.com/projects/online/).

По его словам, в городе активно ведется строительство дорог, в том числе новой объездной трассы, которая свяжет федеральные автодороги "Чита-Хабаровск" и "Хабаровск-Владивосток".

"Чего стоит только "Обход Хабаровска" - для того, чтобы именно облегчить работу логистики "запад - восток". И, самое главное, давайте мы спросим у жителей города Хабаровска. Ведь владивостокцы к нам приезжают и говорят: "Мы бы к вам жить переехали, как у вас здорово, как красиво". Что, Владивостоку нечем заняться больше, как переносом столицы? Нет, я против этого, буду выступать и говорить, что город Хабаровск - исторический центр Дальнего Востока", - добавил глава города.

Между тем идею перенести дальневосточную столицу во Владивосток поддержали в администрации президента РФ. Со своей стороны вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и полпредству к 1 декабря подготовить руководству страны доклад о переносе столицы.

По его мнению, перенос административной столицы позволит провести ротацию управленцев.

"Мне кажется, что определенное обновление чиновничьего аппарата это не есть плохо. Люди уже привыкают быть начальниками. Будем подбирать новых людей, талантливых, не связанных аффилированными связями", - обосновал Трутнев свою точку зрения журналистам.

В свою очередь министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов отметил, что, возможно, настало время пересмотреть принятые несколько лет назад решения.

"Ни один из тех регионов, которые мы обсуждаем, не стоит на месте. Приморье сегодня, при наличии инвестиционных проектов, Восточного экономического форума и инвестиционной привлекательности опережающими темпами идет вперед. Наверное, они имеют право заявить о том, что нужно пересматривать устоявшиеся решения, принятые ранее", - сказал глава Минвостокразвития.

По его словам, если глава государства поддержит это решение, то будут перенесены центры федеральных ведомств.

"В том числе, я думаю, будет принято решение и связанное с авиаперевозками. Этот вопрос сейчас на особом контроле и касается не только того, как добраться до Хабаровска или Владивостока", – пояснил он.

И, наконец, предложение перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток одобрил президент РФ Владимир Путин. Информацию о том, что глава государства согласился с соответствующим предложением врио губернатора Приморья, "Интерфаксу" подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Уже известно, что для эффективного выполнения Владивостоком функций столицы власти Приморья намерены создать координирующую структуру, которая будет, в том числе, заниматься социальными и экономическими вопросами. По мнению Кожемяко, такая политика положительно повлияет на жизнь горожан.

"Для Владивостока очень удобно будет, когда слаженность власти будет работать на качество жизни, решение проблем, которые копились годами. Чтобы не было раздвоения, чтобы целостность органов власти обеспечивала в последующем доверие населения к власти", – отметил он. Глава региона также обозначил ряд других преимуществ для Владивостока в связи с получением статуса столицы Дальнего Востока РФ. В частности, по его словам, для жителей Приморья, он "дает возможность видеть перспективы карьерного роста для молодежи, так как будут перенесены административные федеральные органы власти, которые были расположены в Хабаровске и других городах".

Врио губернатор Приморья особо отметил, что новый статус принесет городу дополнительное финансирование, "потому что он должен выглядеть достойно".

По данным пресс-службы администрации Приморья, речь идет о миллиардах в рублях ежегодно. Дополнительное финансирование поможет реализовать строительство Владивостокской кольцевой автодороги и другие проекты.

"Владивосток давно де-факто является столицей Дальнего Востока, который тоже расширился, в него вошли два новых субъекта - Забайкальский край и Бурятия. Поэтому сейчас это регион, наверное, который больше одной трети всей России. Быть столицей такого большого федерального округа - это, прежде всего, почетно, значимо", - добавил Кожемяко.

По его словам, Владивосток достоин статуса столицы еще и благодаря своему географическому положению.

"Владивосток - это город, расположенный на берегу моря, это незамерзающий порт, близость соседей из Азиатско-Тихоокеанского региона, где сосредоточено 50% населения и внутреннего валового продукта. Очень важно, что через наш город будут идти все торговые экономические пути", - отметил врио губернатора.

Еще одна причина переноса столицы, по мнению Кожемяко, - ежегодное проведение во Владивостоке Восточного экономического форума, гостями которого становятся главы государств целого ряда стран.

"Владивостоку уже сейчас уделяется огромное внимание со стороны федеральный органов, мы видим это по строительству новых музыкально-театральных центров, филиалов музеев", - добавил Кожемяко.

То, что "экономический вектор в последние годы сместился в Приморье" соглашается и председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской. При этом он признает, что перенос административного центра во Владивосток может отразиться на привлечении инвесторов в регион.

"Для нашего города и края - это, конечно, имиджевая потеря. В условиях, когда идёт борьба регионов за каждого потенциального инвестора, этот фактор может сказаться не в пользу Хабаровска", - отметил Луговской.

По его мнению, экономические риски и потери от передачи столичного статуса от Хабаровска Владивостоку еще только предстоит оценить.

"Сейчас нужно понять, будет ли перемещение федеральных структур и их сотрудников в Приморье. Если это состоится, может произойти снижение по налогам на доходы физических лиц. А этот налог при формировании краевого бюджета - основной и составляет около 40% доходов", – сказал он.

Вместе с тем он напомнил, что в прошлые годы столичный статус не давал Хабаровску каких-то больших финансовых преференций, и распределение субсидий было сопоставимым с соседями по региону.

Обозреватель Анастасия Николаева

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