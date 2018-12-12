Операция в открытом космосе

12.12.18 14:26

Фото из Twitter главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина

Interfax-Russia.ru – Отверстие в бытовом отсеке корабля "Союз" не угрожает безопасности экипажа. Образцы мелкометеоритной защиты и пробы с обшивки передадут следствию.

Обследование обшивки корабля "Союз МС-09" потребовалось из-за обнаружения в середине сентября в его корпусе отверстия. Утечку воздуха на МКС нашли 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в бытовом отсеке корабля. При возвращении на Землю этот отсек "отстреливается", поэтому повреждение не угрожает безопасности космонавтов.

Единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09", по словам Дмитрия Рогозина, остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

В NASA, в свою очередь, заявили, что выводы Роскосмоса "не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом". В свою очередь Рогозин заявил, что Россия никогда не обвиняла американскую сторону в появлении отверстия.

Тем временем российские космонавты ввели в обнаруженное отверстие герметик и закрыли его заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалистам необходимо установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

Для этого на Землю для изучения должны доставить фрагмент обшивки корабля "Союз МС-09", в котором и было обнаружено повреждение.

"На Землю доставят часть противометеоритного экрана и экранно-вакуумной теплоизоляции, куда, как предполагают, уперлось сверло. Эти элементы устанавливаются на внешнюю поверхность корабля", - сказал источник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли.

На демонтаж фрагмента обшивки "Союза МС-09" в открытом космосе изначально космонавтам отводилось около 6 часов. Как сообщалось в видеоролике, опубликованном госкорпорацией "Роскосмос", сначала российский космонавт Олег Кононенко должен был вскрыть ножом внешнюю экранно-вакуумную теплоизоляцию (ЭВТИ), затем ножницами разрезать панель микрометеоритной защиты и взять пробы с внешней стороны обшивки "Союза МС-09".

"Выход уникальный, сложный. Казалось бы, разрежь ЭВТИ, разрежь противометеоритную защиту и все. Но это сложно и технически, сложно туда дойти. Такая задача - это вызов", - сказал Кононенко в видеоролике.

Дополнительная сложность заключалась в отсутствии на "Союзе" поручней и трасс, так как корабль не предназначен для проведения ремонта в космосе. Поэтому еще один российский космонавт Сергей Прокопьев должен был управлять стрелой манипулятора МКС, а Кононенко, отрабатывавший процедуру вскрытия обшивки и забора проб на Земле, на этой стреле добраться к нужному участку обшивки корабля.

"Мы полностью вскрываем внешнюю обшивку, обнаруживаем место, проектантами оно полностью вычислено, вероятность промаха минимальна. Берем модернизированный тест и делаем соскобы с внешней поверхности бытового отсека для того, чтобы их отправить на Землю для дальнейшего изучения", - сообщил инженер-испытатель внекорабельной деятельности ракетно-космической корпорации "Энергия" Александр Кузнецов, который участвовал в разработке циклограммы выхода в открытый космос.

Выход космонавтов в открытый космос и их работа за пределами космического корабля транслировались в прямом эфире.

11 декабря в 19:02 космонавты открыли переходные люки стыковочного отсека "Пирс", покинули борт МКС и начали работу в открытом космосе. После выхода из шлюза космонавты подготовили грузовую стрелу, на которой закрепился Кононенко. Прокопьев при помощи механического пульта переправил его к "Союзу", после чего по той же стреле перебрался к кораблю, чтобы страховать напарника. Затем Кононенко вскрыл ножом внешнюю экранно-вакуумную теплоизоляцию и ножницами по металлу отрезал два фрагмента микрометеоритной защиты. После этого космонавты взяли пробы с внешней стороны обшивки "Союза МС-09". Сфотографировав место повреждения, Кононенко и Прокопьев вернулись на МКС. Подобная операция проводилась в космосе впервые.

Из-за сложности работ время работы в открытом космосе увеличилось до 7 часов 45 минут. Космонавты вошли в шлюз и закрыли переходные люки стыковочного отсека "Пирс" в 2:45 12 декабря.

Взятые образцы Роскосмос передаст следственным органам. По словам Дмитрия Рогозина, время, необходимое для исследования полученных образцов, установят ведущие следствие структуры.

"Время от них зависит. Мы свою работу закончим таким образом 20 декабря, дальше дело за коллегами", - сказал глава Роскосмоса.

Специалисты РКК "Энергия" утверждают, что новое отверстие также не опасно для экипажа.

"При вскрытии экранно-вакуумной теплоизоляции и микрометеороидной защитной панели на внешней поверхности бытового отсека корабля "Союз МС-09" было обнаружено небольшое отверстие, которое не несет никакой опасности для экипажа МКС. Оно также не будет угрожать безопасности экипажа корабля при его возвращении на Землю 20 декабря", - отмечают в РКК "Энергия".

Выход космонавтов в открытый космос для обследования бытового отсека корабля "Союз МС-09" будет изучаться пошагово в целях развития космоса, заявил депутат Госдумы, российский космонавт Роман Романенко.

"Это - работа космонавтов, но каждый выход в открытый космос сложен и уникален в тот же момент. Мы находимся постоянно в процессе развития и поиске новых решений, поэтому каждый этот выход полностью записывается: визуально, пошагово фиксируются все действия, и потом идет обсуждение каждого шага космонавта снаружи", - сообщил Романенко "Интерфаксу".

По его словам, результат такого анализа направлен на то, чтобы улучшить весь процесс работы космонавтов.

"Корабль сам по себе для такой работы не предназначен, там нет маршрутов, по которым космонавты могут проходить", - отметил Романенко.

Парламентарий напомнил, что у Кононенко ранее в его первом полете был такой же выход в открытый космос, он выходил на поверхность "Союза", и сейчас ему опять досталась такая же работа.

"Теперь его можно считать суперспециалистом в подобных вопросах", - добавил Романенко.

Этот выход в космос стал 46-м для российских космонавтов по программе полета российского сегмента Международной космической станции. Для Прокопьева выход стал вторым за нынешний полет и в карьере - в августе он впервые работал в открытом космосе с Олегом Артемьевым, вернувшимся позже на Землю. Кононенко выходил в космос четвертый раз.

Обозреватель Анастасия Николаева

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