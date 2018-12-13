Под давлением

13.12.18 15:19

© РИА Новости. Аксель Шмидт

Interfax-Russia.ru – Европарламент потребовал остановить строительство трубопровода "Северный поток-2". Москва усматривает в резолюции Европарламента действия лоббистских групп.

Накануне Европейский парламент принял резолюцию, в которой выступил против строительства газопровода "Северный поток–2". За резолюцию проголосовали 433 депутата, 103 выступили против и 30 воздержались.

"Евродепутаты высоко оценивают сотрудничество Украины в энергетическом секторе и ее достижения в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, указывая при этом на необходимость продолжения реформ, особенно на рынке газа и электроэнергии", - говорится в резолюции.

В документе указано, что "Украина играет решающую роль в европейской сети энергоснабжения", поэтому депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода в обход Украины.

При этом "Северный поток-2" в резолюции назван "политическим проектом, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности", поэтому депутаты и призывают отменить его строительство.

В этом же документе евродепутаты потребовали от России обеспечить свободу навигации в районе Керченского залива и Азовском море. Если российские власти не отпустят задержанных украинских моряков и корабли, депутаты Европарламента призывают ввести "точечные санкции" в отношении России.

За день до принятия резолюции в Европарламенте аналогичный документ одобрила палата представителей Конгресса США. Чиновники опасаются, что проект усилит контроль Москвы над поставками энергоносителей в Европу.

Документ, принятый Палатой представителей Конгресса США в ходе устного голосования, призывает правительства европейских стран отказаться от проекта "Северный поток-2". Согласно резолюции, трубопровод является "радикальным шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов".

Принятая резолюция также поддерживает введение санкций в отношении "Северного потока-2" в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Конгрессмены призвали президента США Дональда Трампа "использовать все доступные средства для поддержки европейской энергобезопасности путем диверсификации (энергоносителей) для снижения зависимости ЕС от РФ".

Хотя резолюция не имеет обязательной силы, она подчеркивает растущую оппозицию Конгресса США российскому проекту.

В Кремле позицию США по "Северному потоку-2" считают неприемлемой.

"Это последовательная линия, мы не считаем ее правильной и приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого, экономического проекта", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отдельно отметил, что реализация "Северного потока-2" не только в интересах России, но и в интересах европейских потребителей газа, в первую очередь Германии. Он также обратил внимание, что в Кремле не видят каких-то новшеств в позиции Вашингтона по "Северному потоку-2".

"Аналогичная позиция была озвучена и на уровне президента США, и на уровне госдепартамента", - сказал представитель президента.

По его словам, Вашингтон всеми допустимыми и недопустимыми методами пытается препятствовать строительству газопровода "Северный поток-2", что, по сути, является проявлением недобросовестной конкуренции. Вместе с тем "Северный поток-2" имеет целый ряд конкурентных преимуществ.

В МИД РФ заявления Вашингтона против "Северного потока-2" также считают проявлением недобросовестной конкуренции.

"Настоящие угрозы, которые мы слышим от американских официальных лиц. И не только законодательной власти, но исполнительной, даже сам президент США адресовал соответствующее заявление ФРГ, угрожая или предостерегая от взаимодействия с Россией в энергетической сфере - это нечистоплотная конкуренция глобального масштаба", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она назвала действия США "применением запрещенных приемов" в экономике.

В свою очередь резолюцию Европарламента с призывом блокировать проект в российском внешнеполитическом ведомстве назвали следствием работы лоббистских групп.

"Мы не в первый раз сталкиваемся с блокированием энергетических проектов - мирных, выгодных, перспективных со стороны европейских политиков... Эти люди, многие из них, просто содержатся определенными лоббистскими группами", - сказал Захарова.

Она отметила, что противодействие энергетическому взаимодействию - "это безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях".

Со своей стороны спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что решение Европарламента призвать к блокированию строительства газопровода принято под давлением США.

"Призывы остановить экономически выгодный для европейских стран и их граждан проект звучат после неоднократных санкционных угроз со стороны американского Конгресса в адрес компаний - участниц строительства "Северного потока-2", - заявил Володин журналистам.

"Это не что иное, как недобросовестная конкуренция, которая поддерживается политиками, декларирующими принципы демократии и свободной экономики. Отстаивание экономических интересов конкретных стран с помощью политического давления неприемлемо", - считает спикер Госдумы.

По его мнению, в преддверии предстоящих выборов в Европарламент европейским избирателям стоит задуматься, "чьи интересы отстаивают их представители в этой европейской структуре".

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Общий бюджет строительства морской магистрали – 9 млрд 500 млн евро с учетом процентных расходов.

Nord Stream 2 (100%-ное дочернее общество "Газпрома") получил разрешения всех приграничных стран (РФ, ФРГ, Финляндии и Швеции) на прокладку газопровода, кроме Дании.

К началу декабря была завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии, работы велись в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Германии, а также в исключительной экономической зоне Финляндии. Идут подготовительные процедуры для укладки трубопровода на российском участке.

Протяженность газопровода составит более 1 тыс. 200 км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.

Обозреватель Анастасия Николаева

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