Год праздников и скандалов

17.12.18 10:44

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Уходящий 2018 год на Урале был насыщенным: в регионе сменились главы нескольких областей, Екатеринбург снова остался без ЭКСПО, а Челябинск столкнулся с мусорным коллапсом.

Центр мира

На несколько летних недель Россия, а заодно и Екатеринбург, принимавший четыре матча Чемпионата мира по футболу, оказались центром спортивного праздника. Иностранные болельщики в Екатеринбурге устраивали шествия в своих ярких костюмах, пели, скандировали кричалки, оккупировали пивные бары и охотно фотографировались с местными жителями. Эту атмосферу не смогли омрачить не полностью заполненные трибуны на одном из матчей или отказ ФСБ в допуске болельщика на стадион.

После мундиаля остались реконструированные дороги, тренировочные площадки, обновленный стадион с временными трибунными. Их разберут только в следующем году.

Не успел Екатеринбург отойти от футбола, как к нему оказалось приковано внимание православной общественности: десятки тысяч паломников приехали сюда в июле на "Царские дни", посвященные столетию расстрела семьи Романовых.

В центре города для них был организован палаточный городок. Верующие во главе с патриархом Кириллом прошли 21-километровым крестным ходом от Храма-на-Крови, возведенном на месте убийства Романовых, до Ганиной Ямы.

В преддверии крестного хода в Екатеринбурге состоялось синодальное заседание, где церковь теоретически могла бы признать подлинность царских останков, найденных недалеко от Екатеринбурга в 1991 и в 2007 годах, но не сделала этого. Так что точка в этом вопросе еще не поставлена.

Также в 2018 году решилось, где пройдет всемирная выставка ЭКСПО-2025, на которую уже во второй раз претендовал Екатеринбург. Город оказался ближе к победе, чем несколько лет назад, но все-таки проиграл японской Осаке. А значит Екатеринбург остался без обещанных в случае победы десятков миллиардов рублей из федерального бюджета, которые пошли бы, в том числе, и на строительство долгожданной второй ветки метро.

Изменения без потрясений

В уходящем году на Урале произошли политические перестановки: сменилась половина уральских губернаторов и полпред. Так, в июне бывший начальник сборочного цеха "Уралвагонзавода", полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских был освобожден от обязанностей. Вместо него президент РФ назначил своего помощника Николая Цуканова, и он, кажется, за полгода вполне обжился в новой должности.

За месяц до этого изменения произошли в губернаторском корпусе. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин стал министром природных ресурсов и экологии РФ, его тюменский коллега Владимир Якушев получил пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

На места ушедших в правительство губернаторов пришли люди из их команды: 30-летний заместитель Кобылкина Дмитрий Артюхов и мэр Тюмени Александр Моор. В сентябре оба избавились от приставки "временно исполняющий обязанности" губернатора. Александр Моор – пройдя через всенародные выборы в Тюменской области, Дмитрий Артюхов – через выборы в Заксобрании ЯНАО.

В Свердловской области летом сменились главы двух крупнейших городов. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов был назначен главой Магаданской области. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, до конца срока которого и так оставалось несколько месяцев, добровольно подал в отставку, не захотев вносить изменения в городской устав, закрепляющие решение свердловского Заксобрания об отмене прямых выборов градоначальника.

После ухода Сергея Носова Заксобрание региона также отменило и прямые выборы мэра Нижнего Тагила. В сентябре конкурсная комиссия выбрала главой этого второго по величине города в Свердловской области первого заместителя главы горадминистрации Владислава Пинаева. Главой Екатеринбурга комиссия избрала заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского.

Октябрь на Урале тоже не обошелся без смены власти. В Курганской области на фоне слухов о своей отставке ушел губернатор Алексей Кокорин. На его место Владимир Путин назначил заместителя губернатора Тюменской области Вадима Шумкова. Пока он находится в статусе временно исполняющего обязанности курганского губернатора и уже сменил часть команды. В сентябре следующего года ему предстоит пойти на выборы.

От первого лица

Для Свердловской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа год прошел без особых политических потрясений. Главы этих регионов подвели итоги для Interfax-Russia.ru.

Так, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что для него важнейшими итогами уходящего года стали шаги и проекты, повлиявшие на качество жизни людей.

"Это результаты, которые, что называется, можно потрогать", - заметил губернатор.

По его словам, медики получили 25 стационарных и передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, 64 новых автомобиля "скорой". Почти в 70 подразделениях внедрен проект "Доступная поликлиника", который, в частности, решает вечную проблему записи на прием. В медуниверситете впервые проведен "губернаторский набор", благодаря чему 50 "целевиков" в перспективе будут работать в больницах региона.

Кроме того, как подчеркнул Евгений Куйвашев, за год построено шесть школ и три детсада, возведены и реконструированы более 70 спортивных сооружений, в моногородах создано около 46 тыс. рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.

"Будем наращивать инвестиционную базу, что позволит экономические успехи конвертировать в социальные проекты. Свердловская область уже закрепила за собой статус территории "федерального значения", включенной в глобальные деловые коммуникации. Благодаря блестяще проведенным матчам Чемпионата мира по футболу, беспрецедентной по масштабу работе по продвижению российской заявки на проведение всемирной выставки, весь мир узнал о Среднем Урале как о динамично развивающемся крае, месте, куда можно и нужно инвестировать – деньги, идеи, кадры", - добавил в беседе с Interfax-Russia.ru глава региона.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, подводя итоги года, отметил, что объем инвестиций вырос на треть, региональный грузооборот автотранспорта – на 12%, такой же прирост достигнут в стройкомплексе. На 15% выросли доходы консолидированного бюджета, на 6,6% - реальная зарплата, на 4,5% - оборот розничной торговли.

"Если смотреть по цифрам, то по базовым показателям, таким, как индекс промышленного производства, опережаем прошлогодние значения", - подчеркнул Борис Дубровский.

Важными событиями он назвал успешное участие области во всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень", где представители региона завоевали 144 награды, открытие новой школы в Челябинске, завершение строительства обводного канала реки Сак-Элга и закрытие городской свалки.

"В 2018 году впервые за последние три года в плюс вышел розничный товарооборот. Это тоже событие, которое означает, что у людей появились дополнительные деньги, которые можно потратить на себя, на своих детей", - уверен губернатор.

А ключевым событием, по его мнению, стал мартовский указ президента РФ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. "Сейчас идет активная подготовка к этому важнейшему для Челябинской области мероприятию", - заявил Борис Дубровский.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, говоря об уходящем годе, сообщила, что валовой региональный продукт вырос на 2,7% и впервые преодолел планку в 3,396 трлн рублей. Привлечено 967 млрд рублей инвестиций, их доля в ВРП составила 28,5%.

"На поддержку отраслей экономики в текущем году был направлен каждый четвертый рубль консолидированного бюджета", - констатировала Наталья Комарова.

Она также отметила стабилизацию добычи нефти.

"Впервые за десять лет прогнозируемые объемы добычи нефти в Югре по итогам 2018 года – на уровне прошлого года", - заявила глава региона, добавив, что специальные налоговые режимы позволили выйти на рекордные показатели эксплуатационного бурения, а адресные административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в эксплуатацию.

Она также отметила проект "Бажен", реализуемый "Газпром нефтью" совместно с Минэнерго и Минпромторгом для создания рентабельных технологий добычи нетрадиционных запасов углеводородов.

"В соответствии с меморандумом, подписанным в этом году с Минпромторгом России, планируется заключение специальных инвестиционных контрактов для ускоренной реализации проекта", - добавила Наталья Комарова.

Экономика со знаком "плюс"

Уходящий год на Урале ознаменовался и запуском нескольких крупных проектов. Так, вопреки санкциям, "ВСМПО-Ависма" и Boeing запустили в Свердловской области на территории особой экономической зоны "Титановая долина" второй завод по производству титановых деталей для американских самолетов.

На новом предприятии производится механическая обработка титановых штамповок для Boeing, включая новые модели - Boeing-737 MAX, Boeing-777, Boeing-787. Точная сумма инвестиций в проект не озвучивалась, но ранее проект оценивался в 5,6 млрд рублей.

В Тюменской области ООО "Тюменское экологическое объединение" ввело в эксплуатацию мусоросортировочный завод, вложив в его строительство 1,7 млрд рублей. Завод может перерабатывать 350 тыс. тонн отходов в год при работе в одну смену, рассчитан на обслуживание жителей городов Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковск и примыкающих к ним районов, где в общей сложности проживает более 1 млн человек.

В Ямало-Ненецком автономном округе в декабре "Газпром" ввел третий газовый промысел на Бованенковском месторождении и вывел его на проектную мощность. Также на полуострове Ямал "НОВАТЭК" запустил третью технологическую линию завода по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". В следующем году должен состояться ввод еще одной, четвертой линии.

В 2018 году подписано концессионное соглашение по строительству Северного широтного хода – железнодорожной магистрали, которая должна сократить протяженность транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Баренцева и Карского морей, а также подарить жителям городов Салехард и Лабытнанги долгожданный мост через реку Обь. Ожидается, что строительство моста начнется в 2019 году.

Начнется и реконструкция аэропорта Нового Уренгоя – соответствующее концессионное соглашение в уходящем году заключили ЯНАО и "Уренгойаэроинвест", входящий в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова" Виктора Вексельберга. Объекты аэропорта будут переданы в аренду инвестору на 30 лет, а затем должны быть возвращены в собственность округа. Предполагается, что "Уренгойаэроинвест" вложит в реконструкцию более 7 млрд рублей.

В этом году определился и исполнитель реконструкции челябинского аэропорта "Баландино". Им стала одна из крупнейших организаций в области дорожного и аэродромного строительства в России ОАО "Центродорстрой". Работы предполагается завершить к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, из федерального бюджета на реконструкцию будет направлено 5,3 млрд рублей.

Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" получил в уходящем году реконструированную вторую взлетно-посадочную полосу. За счет ее ввода пропускная способность аэропорта выросла с 18 операций взлета-посадки в час до 28, увеличился метеоминимум, то есть самолеты теперь можно сажать в более сложных погодных условиях.

Скандалы и разрушения

На Урале произошел ряд неоднозначных событий. Так, весной в центре Екатеринбурге после ожесточенных споров была снесена 220-метровая недостроенная телебашня. Сам снос стал настоящим шоу, в котором огромное сооружение после оглушительного взрыва рухнуло на земляную "подушку". На этом теперь пустующем месте "Уральская горно-металлургическая компания" весной следующего года планирует начать строить ледовую арену.

В Челябинской области в сентябре после закрытия городской свалки случился коллапс: город оказался буквально завален мусором, который почти не вывозился. Пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. Через несколько недель после произошедшего глава Челябинска Евгений Тефтелев ушел в отставку.

Одного мусорного коллапса для Южного Урала оказалось недостаточно. В этом довольно-таки сейсмически пассивном районе произошло землетрясение магнитудой 4,6. Толчки в полной мере ощутили жители челябинского города Катав-Ивановск. В домах с полок падали предметы, трескались стены. Повреждения получили несколько зданий в Катав-Ивановском районе, а также в соседних Ашинском и Усть-Катавском. Ущерб зданиям социальной инфраструктуры и жилых домов оценен почти в 39 млн рублей.

Вскоре после этого в том же районе с гор сошел грязевой оползень, к счастью, не опасный для людей и сооружений.

В Свердловской области обошлось без природных катаклизмов, но не без скандалов. Так, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, занимающая должность директора свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких на встрече с молодежью в городе Кировграде заявила, что им "государство вообще в принципе ничего не должно" и "государство их (родителей - ИФ) не просило вас рожать". После этих слов, попавших в сеть, чиновница прославилась на всю Россию.

Губернатор отстранил ее от должности на время проверки, а вскоре департамент был реорганизован. Но Евгений Куйвашев посчитал, что оснований для увольнения чиновницы нет.

"Она не нарушала условия трудового договора, не нарушала закон. Она неудачно высказалась, но это не может быть причиной для увольнения", - написал глава региона в Instagram.

"Я считал и считаю, что такие слова недопустимы для государственного служащего, более того, они просто не правдивы, противоречат реальному положению вещей. В то же время я считаю, что люди имеют право на ошибку", - подчеркнул он.

Запомнилось и решение мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который захотел вдвое увеличить себе зарплату, до размера как минимум 6,7 млн рублей в год. Депутаты гордумы согласились на это. Руководство "Единой России" и свердловский губернатор потребовали пересмотреть данное решение.

Медведи, Сталин, Новый год

Уходящий год подкидывал не только серьезные, но и курьезные, и необычные информационные поводы. Например, тюменскому полицейскому пришлось отловить, а потом приютить бесхозного быка, бегающего по улицам города.

"Временно, пока мы ищем хозяина, быка приютил у себя начальник дежурной части одного из городских отделов полиции - наш коллега живет в частном доме, где есть хозпостройки для содержания животных", - сообщали агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе городского УМВД.

Ученым в Ямало-Ненецком автономном округе после нескольких лет безуспешных попыток все-таки удалось надеть спутниковые ошейники на белых медведиц на островах Шокальского и Вилькицкого, чтобы изучить карскую популяцию. Специалисты долго не могли найти подходящих животных: нужны взрослые особи старше пяти лет и только самки, поскольку у самцов широкая шея, и они снимают ошейники через голову.

В челябинском городе Куса активисты городской ячейки левопатриотического движения "Суть времени" подняли из местного пруда большинство фрагментов демонтированного более полувека назад памятника Иосифу Сталину и надеются восстановить его. Как рассказывал агентству "Интерфакс-Урал" координатор городской ячейки движения Станислав Стафеев, осталось найти еще одну руку вождя и верхнюю части ноги, и тогда можно будет реставрировать памятник в его первоначальном виде.

А в Екатеринбурге впервые за 15 лет на главной площади вместо искусственного цветного конуса установлена живая 18-метровая елка. И это хорошая перемена. С наступающим!

Обозреватель Александра Качалова

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