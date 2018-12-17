Победный тур

17.12.18 13:03

© РИА Новости. Екатерина Штукина

Interfax-Russia.ru – Олег Кожемяко победил на выборах губернатора Приморья. После вступления в должность он намерен обновить команду администрации края.

Первую попытку избрать в Приморском крае губернатора предприняли в сентябре. Выборы проходили в два тура. Их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования.

Во втором туре участвовали врио губернатора единоросс Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Оба кандидата обвиняли друг друга в подтасовках и фальсификациях, сторонники кандидатов вышли на акции протеста. В Приморье была направлена специальная комиссия ЦИК, которая разбиралась в ситуации на месте. Изучив ситуацию, Центризбирком принял постановление об отмене выборов губернатора в Приморье.

Однако Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио главы региона был назначен Олег Кожемяко, занимавший до этого должность губернатора Сахалинской области.

Повторные выборы в крае были назначены на 16 декабря. При этом решение участвовать в выборах принял и врио главы региона.

Всего о намерении участвовать в выборах избирком уведомили 22 кандидата (12 самовыдвиженцев и 10 от политических партий). При этом документы для регистрации предоставили лишь 11 кандидатов. Из них избирательная комиссия Приморского края зарегистрировала 5 человек: врио главы края Олега Кожемяко, который шел на выборы самовыдвиженцем; депутата Думы Владивостока Розу Чемерис, которую поддержала партия "За женщин России"; Игоря Степаненко от партии "Патриоты России"; а также главу краевого отделения "Деловой России" Алексея Тимченко от "Партии Роста" и депутата Госдумы Андрея Андрейченко, выдвинутого ЛДПР.

Самовыдвиженцам Андрею Ищенко и Александру Коваленко, а также выдвинутому партией "Зеленые" Олегу Митволю и Виктору Старицыну, которого поддержала Коммунистическая партия социальной справедливости, было отказано в регистрации. Избирком также отказал в регистрации самовыдвиженцам Виктору Васильеву и Павлу Михальченкову, которые не преодолели "муниципальный фильтр".

Между тем за неделю до назначенной даты выборов Степаненко решил сняться с гонки. В его заявлении, которым располагает редакция "Интерфакс - Дальний Восток", пояснялось, что отказ от продолжения кампании связан с его низким электоральным рейтингом.

"Сегодня получил результаты социологических исследований по своему рейтингу. Проанализировал его и пришел к выводу о том, что темпы электоральной мобилизации в моей избирательной кампании существенно отстают от прогнозируемых параметров, необходимых для победы. В этой связи принял решение прекратить ее ведение, так как "почетные" второе и третье места меня не устраивают", - говорилось в заявлении.

На повторных выборах губернатора, которые стартовали в Приморье 16 декабря в 8:00 по местному времени (01:00 мск), в крае открылись 1 тыс. 311 стационарных участков, также были образованы 262 временных - в больницах, аэропорту, на территории воинских частей и на судах.

По итогам обработки всех протоколов участковых комиссий в повторных губернаторских выборах победителем стал врио главы Приморского края Олег Кожемяко – за него было отдано 61,88% голосов избирателей.

Согласно предварительным итогам голосования, за Кожемяко свои голоса отдали 420 тыс. 730 проголосовавших, за его ближайшего преследователя в гонке - кандидата от ЛДПР Андрейченко – проголосовали 171 тыс. 61 житель Приморья, или 25,16%. За кандидата от "Партии Роста" Тимченко свои голоса отдали 35 тыс. 126 человек, или 5,17% избирателей. Чемерис поддержали 25 тыс. 854 человека, что составило 3,80 % от пришедших на выборы избирателей.

Подсчет голосов, начавшийся в 13:00 (мск) (20:00 по Владивостоку) занял чуть больше 8 часов. Как пояснил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко, быстрый подсчет результатов голосования обусловлен тем, что в избирком не поступило ни одной жалобы.

"Не поступило ни одной жалобы. Выборы прошли легитимно, прозрачно. Это дало возможность ТИКам оперативно подвести итоги", - отметил он.

По итогам подсчета 96,3% протоколов явка составила 46,42 %.

"Это выше, чем в ходе первого и второго тура выборов в сентябре", - сообщил Шевченко. По данным на 1 июля, в Приморье зарегистрированы 1 млн 456 тыс. 292 избирателя.

Окончательные итоги повторных выборов губернатора региона избирательная комиссия Приморского края подведет 18 декабря.

По словам члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александра Брода, выявленные в ходе выборов губернатора в Приморье нарушения незначительны.

"При подсчете голосов никаких проблем не было. Нам никто не звонил, как и коллегам в общественную палату, уполномоченному по правам человека, я с ними со всеми разговаривал...Те нарушения, те проблемы, которые были выявлены (в ходе голосования - ИФ), они незначительны", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" находящийся во Владивостоке Брод.

По его мнению, повторные выборы губернатора в Приморье прошли спокойнее, чем в сентябре, по ряду причин.

"Граждане проявили активность, потому что им надоела неопределенность и никто в страшном сне не мог представить себе второго тура выборов", - отметил Брод.

Второй причиной он назвал то, что кандидат Кожемяко "резко выделялся среди остальных, проявлял очень высокую активность, погружался в проблематику".

"Естественно, он опирался на поддержку федерального центра, который тоже проявил серьезное внимание к региону - перенос столицы Дальнего Востока, решение застарелых проблем. Вот эти два тура выборов были отрезвляющими, они поменяли отношение федерального центра к региону, увидели именно запрос населения на серьезные социально- экономические преобразования. Вот этот процесс начался", - считает член СПЧ.

Еще одной причиной достаточно спокойной кампании он считает четкую работу избирательной системы и механизмы контроля.

"Избирательная система набила руку: прошли выборы президента, выборы губернатора, два тура. Естественно, все было максимально отработано, плюс большое количество механизмов контроля: это и наблюдатели, общественные и от кандидатов, пресса. Все это, я думаю, в совокупности, сыграло позитивную роль", – отметил он.

Между тем кандидат от ЛДПР на выборах в Приморье написал жалобы на нарушения на прошедших выборах в ЦИК и прокуратуру. Андрейченко сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что в штабе зафиксировали порядка 10 нарушений. По его словам, они касаются подкупа избирателей, возможного вброса, чехарды с бланками.

В свою очередь в КПРФ констатировали отсутствие конкурентной борьбы в ходе выборов. Как заявил "Интерфаксу" зампредседателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, "значение этих выборов было заведомо низведено после того, как основной претендент на пост губернатора Андрей Ищенко не был допущен к участию в голосовании". Он считает, что "нет никакой неожиданности, что сейчас зафиксирован результат, на который власть и рассчитывала".

"Когда нет конкурентной борьбы, у власти всегда есть преимущество, что показала приморская ситуация", - добавил Новиков.

Как ожидается, победивший на выборах губернатора Приморья Кожемяко вступит в должность на этой неделе. Сам он еще накануне заявил, что в случае победы на выборах намерен обновить команду администрации края.

"В случае победы... мы будем работать все вместе, обновлять потенциал, команду, которая знает истинное положение дел, которой доверяют люди", - сообщил Кожемяко журналистам на брифинге в своем избирательном штабе.

Он отметил, что его команда, прежде всего, будет работать над проблемами, которые "были допущены в Приморье в последнее время".

"В течение двух месяцев сформирована картина и понимание тех проблем, которые есть, как их нужно решать", - добавил Кожемяко.

По его словам, в сфере экономики он намерен поддерживать действующие предприятия.

"Наша политика в сфере экономики будет направлена на поддержку существующих предприятий. Там работают люди, они создают прибавочный продукт, налоговую базу. Нам важно сохранить эти предприятия, сделать так, чтобы они оставались, успешно работали, были уверены в завтрашнем дне", - отметил он.

Также Кожемяко уточнил, что готов выступить с программой поддержки судоремонта и привлечь к ней федеральные власти.

"Мы выступим с большой новой программой, с тем, чтобы судоремонт вернулся в наши родные гавани, чтобы заработали заводы по ремонту и рыболовных и танкерного и рефрижераторного флота. Будем делать это вместе с правительством РФ, с президентом. Такие механизмы, рычаги у нас есть и у государства они есть", - уточнил он.

По словам кандидата, в случае победы он намерен продолжать развивать в крае социальную сферу: образование, медицину, строительство дорог и благоустройство городов.

Обозреватель Анастасия Николаева

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