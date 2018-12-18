Гость из-за океана

18.12.18 12:00

© РИА Новости. Олег Смереченский

Interfax-Russia.ru – Мощный тихоокеанский циклон накрыл юг Камчатки. В регионе объявлено штормовое предупреждение и лавинная опасность.

Тихоокеанский циклон обрушился в ночь на 18 декабря на юг Камчатки. Основной удар стихии пришелся на города Петропавловск-Камчатский и Вилючинск, а также Усть-Большерецкий, Усть-Камчатский, Алеутский, Быстринский, Елизовский и Мильковский районы. Циклон сопровождается обильными снегопадами и ураганным ветром - местами до 30 м/c. Как сообщают синоптики, улучшения погоды жителям края не стоит ждать раньше 20 декабря.

"18 декабря и 19 декабря в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске, в Усть-Большерецком, Усть-Камчатском, Алеутском, Быстринском, Елизовском и Мильковском районах пройдут сильные осадки (снег, мокрый снег), ожидаются метель, заносы на дорогах. Порывы ветра на юге края будут достигать 15-20 м/с, в прибрежных районах - 25-30 м/с", - говорится в сообщении Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Кроме того, жителей края предупредили и о лавинной опасности.

"С 19 по 21 декабря включительно возможен самопроизвольный сход снежных лавин по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, Соболевского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также в Петропавловске-Камчатском", - сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на региональный Противолавинный центр.

Как отметили в министерстве, в ближайшие дни также есть опасность схода лавин в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский и на территории Кроноцкого заповедника.

"ГУ МЧС России по Камчатскому краю рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни", - говорится в сообщении учреждения.

Всего, по данным МЧС, на территории Камчатского края насчитывается 103 лавиноопасных участка, 95 из них - на склонах гор возле Петропавловска-Камчатского. При этом более чем на 20 таких участках в краевом центре существует особая угроза схода гигантских снежных масс. Опасности при этом подвергаются порядка 200 жилых домов, 2 горнолыжные базы, частные гаражи, а также три опоры линий электропередачи и автомобильные дороги.

Кроме того, в связи с прохождением циклона на Камчатке объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, днем 18 декабря ветер на морских акваториях, прилегающих к южным побережьям Камчатки, поднялся до 35-40 м/с, местами – до 45-50 м/с. Высота волн при таком ветре может достигать 10 м.

"19 декабря в первой половине ночи в Беринговом море и Тихом океане ожидается опасное волнение высотой 8-10 м. В зону штормового воздействия попадают прибрежные акватории Елизовского, Усть-Камчатского, Алеутского районов, а также Петропавловск-Камчатского и Вилючинска", - сообщили в Камчатском УГМС.

Днем 19 декабря шторм распространится также на прибрежные зоны Карагинского и Олюторского районов. Такая ситуация сохранится до конца суток.

"В соответствии с прогнозом, силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Однако руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности", - сообщили в ГУ МЧС по региону.

Также в режим повышенной готовности из-за мощного тихоокеанского циклона приведены и дежурные силы отряда вспомогательного флота и поисково-спасательного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке.

"Личный состав готов противостоять непогоде. В штабах различного уровня в режиме онлайн ведется мониторинг ситуации, налажено взаимодействие с другими силовыми структурами, с администрациями городских округов и муниципалитетов Камчатского края. На военных объектах проверены и приведены в готовность резервные источники питания. Спасательные суда и суда вспомогательного флота готовы к выполнению задач по предназначению", - сообщила пресс-служба флота.

Вместе с тем, циклон вмешался и в работу аэропорта Петропавловска-Камчатского. Из-за нулевой видимости и обледенения взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродром был закрыт до 15 часов по местному времени.

"Так, самолет, летевший на Камчатку из Новосибирска, ушел на запасной аэродром в Магадан", - рассказали агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе аэропорта.

После расчистки ВПП аэропорт возобновил свою работу.

"В 16:00 по местному времени (07:00 мск) аэропорт открылся. Все его службы работают в штатном режиме, международный аэропорт "Петропавловск-Камчатский" (Елизово) готов принимать и отправлять самолеты", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе аэропорта.

Там же отметили, что вылеты самолетов в Москву (Шереметьево) и Хабаровск перенесены на 19 декабря.

Помимо прочего, непогода сказалась и на продолжительности рабочего дня ряда камчатских предприятий. Губернатор края Владимир Илюхин рекомендовал руководству местных компаний сократить рабочий день своим подчиненным из-за циклона.

"Главным образом это касается женщин с детьми, поскольку занятия первой и второй смен в школах сегодня отменены", - уточнили в пресс-службе краевого правительства.

В краевом правительстве пояснили, что в первую очередь такая мера является профилактической, она позволит избежать распространения ОРВИ.

"Кроме того, прогнозируется непростая дорожная обстановка, может быть затруднено автомобильное движение", - отметили в пресс-службе краевой администрации.

В свою очередь глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко на своей странице в соцсети Facebook написал, что вторник (18 декабря) был объявлен нерабочим днем для сотрудников подведомственных городской администрации организаций.

"Принято решение отменить рабочий день для сотрудников подведомственных администрации города организаций. Работать будут только те, без кого не обойтись, например, дорожники, воспитатели детских садов, сотрудники учреждений, отвечающих за ликвидацию коммунальных аварий и некоторые другие", - написал Иваненко.

Он также порекомендовал отпустить своих работников по домам и руководителям частных предприятий.

"Синоптики обещают ухудшение погоды - штормовой ветер, снег, дождь. Надеюсь, что к нашим рекомендациям прислушаются", - написал мэр.

Также Иванченко рассказал о временном затруднении в движении общественного транспорта в пригородных поселках Петропавловска-Камчатского, вызванном сильным снегопадом. Впрочем, по его словам, к настоящему времени дорожным службам уже удалось решить эту проблему.

"Сейчас был в Дальнем, Заозерке, Чапаевке и Нагорном – транспорт идет, на Моховой и в Аваче также все налажено. На Рябиковской и на Ларина работы продолжаем, но, я уверен, что и там нам вскоре удастся привести проезды в нормальное для движения автобусов состояние. Однако мы ждем, что в ближайшие часы погода будет только ухудшаться – основной пик непогоды придется на 20-22 часа", - написал он в соцсети.

Обозреватель Наталья Пономарева

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