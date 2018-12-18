10 лет за нападение на школу

18.12.18 15:16

© РИА Новости. Игорь Катаев

Interfax-Russia.ru – Бывший ученик школы в Перми, напавший с ножом на учащихся и учителя, проведет в колонии почти 10 лет.

В Перми завершился процесс по делу о поножовщине в школе N127.

Инцидент произошел утром 15 января. По данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице многочисленные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Больше всех пострадала учительница - она получила 17 ножевых ранений, защищая школьников.

Нападавшим предъявили обвинение по ч.3 ст.30, п. в, ж ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и арестовали по решению суда.

В ходе расследования уголовного дела оба подростка прошли психиатрическую экспертизу. Один из соучастников был переведен в психиатрический стационар на два месяца. Дело в отношении него выделено в отдельное производство, будет решаться вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.

Дело в отношении второго подростка было направлено на рассмотрение в Мотовилихинский районный суд Перми. Как сообщила журналистам представитель гособвинения Екатерина Кашина, ему предъявлено обвинение в совершении трех преступлений.

Помимо покушения вместе с соучастником на убийство 30 человек, среди которых малолетние учащиеся и учитель, ему инкриминируется уничтожение имущества школы путем поджога (ч.2 ст.167 УК РФ) и разбойное нападение на охранника образовательного учреждения с демонстрацией предмета, похожего на пистолет (ч.1 ст.162 УК РФ).

Первое судебное заседание состоялось 26 октября. Суд в закрытом режиме допрашивал представителей потерпевших школьников.

Во время перерыва адвокат подсудимого Степан Овчинников сообщил журналистам, что его подзащитный признал свою вину в совершении не всех преступлений, по которым ему предъявлено обвинение.

"По составу разбоя не признал вину в полном объеме, это событие произошло полтора года назад (до нападения на школу - ИФ). По статье 105 УК РФ - частичное признание вины. Здесь сугубо только теоретический, квалификационный вопрос. Никто не отказывается от события (преступления - ИФ). По поджогу в полном объеме вина признана", - рассказал Овчинников.

Он отметил, что его подзащитный раскаивается в совершении тех преступлений, по которым признает свою вину.

"Судебное заседание проходит спокойно. В процессе судебного заседания никаких угроз от участников процесса не поступало", - сообщил адвокат.

Отец одной из учениц, пострадавшей при нападении, сообщил журналистам в перерыве, что после происшествия уровень безопасности в школе значительно вырос, а также сменилось охранное предприятие.

В ходе дальнейшего рассмотрения дела в суде обвиняемый принес извинения потерпевшим, законным представителям потерпевших, своим родителям, своей семье, учителям, пострадавшему учителю и администрации школы.

На минувшей неделе государственный обвинитель в ходе прений попросил суд назначить подростку наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 40 тыс. рублей, без ограничения свободы после освобождения из заключения, с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Кроме того, гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

Также представитель гособвинения настаивал на удовлетворении исковых требований потерпевших. Они заявлены в разных размерах: те потерпевшие, кому причинены множественные ранения, заявили суммы от 1 до 5 млн рублей, а те потерпевшие, кто стали очевидцами преступления, - от 100 до 300 тыс. рублей.

Оглашение приговора 17-летнему бывшему ученику пермской школы N127 состоялось 18 декабря.

"Признать (обвиняемого - ИФ) виновным (...), назначить наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии", - зачитал приговор судья Константин Истомин.

Подсудимый признан виновным по всем инкриминируемым ему статьям УК РФ: ст.162 (разбой), ч.3 ст. 30 ч.2 ст.105 (покушение на убийство) и ч.2 ст.167 (умышленное уничтожение имущества путем поджога).

Также ему назначено принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Всего по этому уголовному делу потерпевшими признаны 30 человек. Среди них - учитель, ученики, которые были ранены, и те ученики, которые находились в классе в момент преступления. В частности, в пользу пострадавшей учительницы взыскано 1 млн 500 тыс. рублей.

На приговор пришли родители многих пострадавших учеников.

"Все дети испытали настоящий шок! В нашей семье до сих пор все разговоры об этом жутком нападении при ребенке – табу. Так что наказание - вполне заслуженное", – говорит мама одной из девочек.

По информации Следственного комитета России, в качестве компенсации морального и материального вреда в пользу потерпевших будет взыскано более 8 млн рублей.

После судебного заседания гособвинитель Екатерина Кашина сообщила журналистам, что с учетом общественной опасности совершенных преступлений считает назначенное наказание "разумным и справедливым". По ее словам, вопрос об обжаловании приговора будет рассматриваться после изучения полного текста судебного решения.

Она уточнила также, что обязанность по возмещению вреда возложена на законных представителей осужденного до достижения им совершеннолетия.

Со своей стороны адвокат осужденного Степан Овчинников сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что намерен обжаловать приговор его подзащитному.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"