Дорога домой

19.12.18 13:20

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Последних туристов "Жемчужной реки", исключенной из единого федерального реестра туроператоров, вывезут из Китая 21 декабря.

Ассоциация "Турпомощь" запланировала два рейса, завершающих программу вывоза клиентов туроператора "Жемчужная река" с Хайнаня (КНР): в Москву самолет вылетит 19 декабря, в Хабаровск - 21 декабря.

Как уточнили в правительстве Хабаровского края, группу из 126 человек вывезет борт авиакомпании "Аврора".

"С авиакомпанией уже проведены переговоры. Объединение российских туроператоров "Турпомощь" полностью оплатило услуги перевозки. Теперь остается дождаться разрешения китайских властей на посадку в их аэропорту. Как только оно будет получено, всех хабаровчан доставят домой", - сообщил заместитель министра культуры края, начальник управления по туризму Виталий Селюков.

По его словам, на остров был направлен сотрудник краевого управления по туризму, который сейчас координирует вопросы возвращения клиентов "Жемчужной реки". Туристам предоставлено жилье, их обеспечили питанием. Паники среди клиентов туроператора нет, все понимают сложившуюся ситуацию и ждут вылета.

В "Турпомощи" напомнили, что туристы, которые планируют покинуть Хайнань, должны обращаться к представителям принимающей стороны для внесения их в список. Те туристы, которых не внесут в списки, будут оплачивать перелет с Хайнаня в Россию самостоятельно.

По данным ассоциации на 18 декабря, на острове остается около 400 клиентов туроператора. При этом, как рассказал глава ассоциации Александр Осауленко, у 275 из них еще не закончилась туристическая путевка.

Сложности у туристов возникли после того, как 7 декабря авиакомпания "ИрАэро" сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов (Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва) в два аэропорта китайского острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река" (ООО "Тревел Дизайнерс").

Причиной такого решения стали долги туроператора и срыв графика платежей. Глава Росавиации Александр Нерадько сообщал, что "Жемчужная река" задолжала авиакомпании более $2,3 млн за ранее выполненные рейсы в Китай.

Во время обсуждения с участием представителей Ростуризма, Росавиации и Минтранса ситуации с перевозкой застрявших на Хайнане туристов было принято решение, что "ИрАэро" вывезет туристов "Жемчужной реки", застрявших в Китае, за свой счет, а позже предъявит иск туроператору. По данным перевозчика, на тот момент на острове находилось около 1,5 тыс. клиентов туроператора. Задержавшихся в Китае туристов переселили в другие отели за счет компании, однако они жаловались, что их не кормят.

"Туроператору "Жемчужная река" было предложено оплатить авиакомпании "ИрАэро" услуги за чартерные воздушные перевозки из Китая, представитель туроператора проинформировал о невозможности оплаты. В связи с этим авиакомпания "ИрАэро" согласилась за счет собственных средств выполнить вывоз из Китая всех ранее завезенных перевозчиком туристов (…) и готова приступить к вывозу пассажиров", - сообщил журналистам представитель Ростуризма.

Вместе с тем, как сообщал директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь", несмотря на конфликт с "ИрАэро", "Жемчужная река" намеревалась продолжать туроператорскую деятельность и обещала выполнить обязательства перед туристами. По данным Осауленко, компания продала 5-10 тыс. путевок на Хайнань.

Между тем, Росавиация уличила туроператора в фальсификации электронных авиабилетов. "Судя по всему, "Жемчужная река" продавала в составе турпакета воздушную перевозку на регулярный рейс авиакомпании Pegas Fly, в том числе на 23 ноября из Жуковского в Хайкоу. Туристам этого рейса была выдана маршрут-квитанция электронного билета, в которой значилось, что обратный рейс будет выполнен авиакомпанией 8 декабря", - рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" представитель Росавиации Сергей Извольский.

Он сообщил, что представитель Pegas Fly, который приехал 11 декабря в Росавиацию, проинформировал, что компания прекратила полеты в Хайкоу еще в ноябре: "И рейсы в декабре в Хайкоу или из Хайокоу запланированы не были. Таким образом, маршрут-квитанция, которая была выписана "Жемчужной рекой", содержит недостоверную информацию. По сути это фальсификация".

По данным представителя Генконсульства РФ в Китае, без обратных билетов на Хайнане находилось около 230 российских туристов.

12 декабря Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров два юрлица, работавших на рынке под брендом "Жемчужная река", из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

"Жемчужная река" представлена в едином федеральном реестре туроператоров двумя юрлицами - "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Тревел". Финансовая ответственность обеих компаний застрахована в СК "Орбита" на 10 млн рублей у каждой. Оба договора страхования действительны до мая 2019 года.

Как поясняла порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, после исключения из единого федерального реестра туроператоров двух юрлиц, которые работали под брендом туроператора "Жемчужная река", для вывоза туристов с острова Хайнань можно задействовать фонды "Турпомощи".

"А финансовые гарантии и средства фонда персональной ответственности двух исключенных туроператоров пойдут на выплату туристам за несостоявшиеся туры", - добавила она.

По словам Тюриной, "Турпомощь" будет вывозить с Хайнаня только туристов без билетов на рейсы "ИрАэро". При этом, отметила она, "Жемчужная река" все время дает разные цифры по числу туристов на острове. "По ее данным на сегодня (12 декабря), на Хайнань завезен 2 тыс. 431 турист. Из этого числа у 731 есть билеты "ИрАэро", - сообщила пресс-секретарь РСТ.

Ситуация осложнялась тем, что сотрудникам Ростуризма нужно было убеждать отдыхающих на Хайнане клиентов "Жемчужной реки" возвращаться раньше срока окончания их туров, иначе туристам придется покупать аваибилеты самостоятельно.

Вместе с тем, на заседании наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь" выяснилось, что "Жемчужная река" продала вперед не менее 5 тыс. туров. "Туроператор заявил, что продал 5 тыс. туров с вылетами в ближайшие месяцы. По мнению членов наблюдательного совета, в реальности, с учетом глубины продаж и новогоднего периода, их продано не менее 15 тысяч", - рассказала Тюрина.

14 декабря страховая компания "Орбита" начала прием заявлений от клиентов туроператора "Жемчужная река", оплаченные туры которых не состоятся.

Вместе с тем, полную страховую выплату, скорее всего, не получит никто из пострадавших туристов. По информации Ассоциации туроператоров России, "Жемчужная река" продавала туры только от одного юрлица - "Тревел дизайнерс". Таким образом, общая компенсация на все 5 тыс. проданных туров со средней стоимостью в 30 тыс. рублей может составить всего 10 млн рублей. Т.е. примерно по 2 тыс. рублей на тур.

Страховая компания будет принимать заявления от пострадавших туристов 29 дней. После этого рассчитают окончательную пропорцию: тогда и станет ясно, какой точно процент от стоимости тура получат туристы.

После получения решения страховой компании, если компенсация будет неполной, туристы вправе будут обратиться в "Турпомощь" для получения компенсации из фонда персональной ответственности туроператора. Персональный фонд "Геркулес Трэвел" составляет 250 тыс. рублей, а фонд "Тревел дизайнерс" – 83 тыс. 970 рублей.

Обозреватель Анастасия Николаева

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