Земля для своих

19.12.18 15:14

© РИА Новости. Елена Чепинога

Interfax-Russia.ru - Участники госпрограммы по переселению из-за рубежа смогут получить бесплатную землю на Дальнем Востоке.

Госдума РФ в третьем окончательном чтении приняла закон, который позволяет переселенцам из-за рубежа претендовать на получение бесплатных участков земли на Дальнем Востоке в рамках программы "Дальневосточный гектар".

"Законопроектом предусматривается возможность предоставления "дальневосточных гектаров" в безвозмездное пользование иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками государственной программы добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", - пояснил статс-секретарь - заместитель министра по развитию Дальнего Востока РФ Павел Волков.

Он напомнил, что госпрограмму по переселению соотечественников из-за рубежа утвердил указом президент РФ Владимир Путин, она направлена на стабилизацию численности населения, в первую очередь, на территориях, стратегически важных для России.

В пресс-службе Минвостокразвития в свою очередь отметили, что законопроект, позволяющий переселенцам получать бесплатные участки земли на Дальнем Востоке, был разработан во исполнение поручения президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета РФ 6 сентября 2017 года.

"В соответствии с принятым законом иностранные граждане и лица без гражданства - участники государственной программы переселения соотечественников - смогут получить так называемые "дальневосточные гектары" сначала в безвозмездное пользование, а после получения гражданства РФ – в собственность", - сообщил Павел Волков.

Таким образом, как считает генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке Сергей Ховрат, новый закон поможет тем, кто захочет переехать в Россию.

"Важно дать соотечественникам возможность получать "дальневосточные гектары", ведь они готовы связывать свою жизнь и будущее своих детей с Дальним Востоком. Так они смогут легко построить себе жилье, организовать семейный бизнес и даже поучаствовать в создании новых населенных пунктов", - сказал Сергей Ховрат, слова которого процитировала пресс-служба Минвостокразвития.

Как пояснил он, каждому участнику госпрограммы по переселению соотечественников будет выдаваться свидетельство сроком на три года. При этом человек сможет получить гражданство РФ в упрощенном порядке, в том числе и без соблюдения условий о сроке постоянного проживания на территории России.

Помимо этого, в соответствии с новым законом, гражданин, переехавший в Россию из-за рубежа, также сможет досрочно получить в собственность свой "дальневосточный гектар" (до истечения пятилетнего срока действия договора безвозмездного пользования), если построит на этом участке дом, соответствующий всем требованиям правительства РФ.

"Дальневосточный гектар" - катализатор развития Дальнего Востока, поэтому надо расширять действие программы и вовлекать новых участников. Данный законопроект направлен на стимулирование процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в регионы Дальнего Востока, относящегося к территориям приоритетного заселения", - заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарев.

Как сообщили в Минвостокразвития, теперь законопроект, одобренный Госдумой, направят на рассмотрение в Совет Федерации, а затем в правительство РФ. После этого документ поступит на рассмотрение президента РФ.

В 2017 году стартовал третий этап программы "Дальневосточный гектар", в рамках которого право претендовать на бесплатный участок земли на Дальнем Востоке получили все граждане РФ (до этого в проекте могли участвовать только жители федерального округа). Тогда же получателям гектаров впервые стали выдавать льготные кредиты (под 10,5% годовых) для освоения и развития выбранной ими территории, а чтобы быстрее подвести к участкам необходимые коммуникации, власти начали создавать в регионах целые поселения "гектарщиков". В общей сложности, по оценкам специалистов, благодаря программе "Дальневосточный гектар" в нашей стране может появиться до 50 новых населенных пунктов.

Как сообщал ранее Сергей Ховрат, за время действия программы "Дальневосточный гектар" было одобрено более 52 тыс. заявлений на земельные участки. При этом землю получили около 70 тыс. человек, поскольку 13% заявлений были поданы коллективно. Наиболее популярным совместное освоение земли в Якутии. По состоянию на 10 октября, 23% из предоставленных там участков оформлены коллективами. Также много коллективных заявок поступило в Амурской области (17%) и Еврейской автономной области (13,4%).

К настоящему времени, по данным официального сайта проекта, россияне подали уже более 126 тыс. заявок на получение бесплатных участков земли в ДФО.

Вместе с тем, на днях Госдума РФ в окончательном третьем чтении также приняла поправки в закон "О гражданстве РФ", которые наделяют президента РФ правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

"Это позволит принять в гражданство в упрощенном порядке людей из государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима", - сообщила пресс-служба Госдумы РФ.

Одновременно законопроект упрощает порядок приема в российское гражданство и наших соотечественников. В частности, они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующий закон, а по месту пребывания.

Как отмечается на сайте Госдумы, закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

"В первую очередь, данные поправки позволят президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину поддержать наших соотечественников на Украине. Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на любые шаги – от военных провокаций до раскола Церкви и преследования верующих", - прокомментировал законодательную инициативу председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"