2018-й соединил мостом

20.12.18 10:32

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – Рост турпотока и появление моста, связавшего Крым и Тамань, стали одними из главных тем уходящего года. Тем не менее, 2018 год был непростым для полуострова.

Событие года

В уходящем году завершилось строительство автомобильной части Крымского моста. Первые автомобили проехали по нему в мае, а к середине декабря мост через Керченский пролив пересекли более 3,3 млн транспортных средств.

Переход открыли на полгода раньше запланированного срока – госконтракт предусматривал ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Его протяженность - 19 км. Трасса, по которой в сутки могут проехать до 40 тыс. автомобилей, состоит из четырех полос. Судоходная арка моста длиной 227 м и высотой 35 м способна пропускать любые морские суда.

По данным Росморречфлота, за январь-октябрь 2018 года интенсивность судоходства через Керчь-Еникальский канал выросла более чем на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. В обе стороны прошли более 16,7 тысяч судов.

К середине ноября этого года были вбиты все 307 железнодорожных опор Крымского моста. Завершить установку пролетов на суше и в море планируется в первом квартале 2019 года. Железнодорожное движение планируют запустить в декабре 2019 года.

Еще один мост, гораздо меньший по размеру, появится в Севастополе и через бухту соединит северную и южную стороны города.

"По предварительному проекту, мост будет четырехполосный, длиной 935 метров. Итоговый вариант проекта должен быть согласован со строительством дорожной хорды - Гераклейской рокады, она свяжет переход через бухту с Гагаринским районом Севастополя. Предполагаемая стоимость обоих объектов - около 40 млрд рублей", - заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Сейчас между северной стороной и центром Севастополя курсируют катера и паром.

Передел моря

Запуск движения по Крымскому мосту негативно отразился на отношениях с Украиной в части использования Азовского моря. Точкой отсчета стало задержание в марте украинскими пограничниками российского рыболовецкого судна "Норд" в Азовском море. На борту находилось 10 членов экипажа. В октябре Россия и Украина обменяли команду "Норда" на украинских моряков с двух небольших украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", задержанных российскими пограничниками за браконьерство.

Капитан "Норда" Владимир Горбенко был вынужден остаться на Украине, ему вменяется ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

В сентябре два корабля ВМС Украины – поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" – прошли из Одессы в Бердянск через Керченский пролив. За проходом кораблей внимательно следила береговая охрана ФСБ. А президент Украины Петр Порошенко сообщил о создании военно-морской базы украинского флота на Азове.

Следующая попытка Украины провести военные суда через пролив закончилась плачевно: 25 ноября три корабля ВМС Украины (малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу") зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ.

При попытке остановить корабли российские пограничники применили оружие. В результате все три корабля задержали и отправили в порт Керчь. При этом трое украинских военнослужащих получили ранения. По факту нарушения государственной границы РФ было возбуждено уголовное дело.

28 ноября суд арестовал всех 24-х задержанных моряков, которые намерены настаивать на статусе военнопленных.

После произошедшего президент Украины Петр Порошенко ввел в стране военное положение на 30 дней и пообещал не продлевать особый режим, если войска РФ не вторгнуться на Украину за это время.

Кроме того, после инцидента Украина выпустила резолюцию о "милитаризации Крыма и города Севастополь, а также районов Черного и Азовского морей". 17 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию: за проголосовали 66 государств, против – 19, воздержались 72 делегата.

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, документ фактически развязывает Киеву руки.

"Это значит, что 66 голосовавших в ООН за одиозную резолюцию по Крыму разделяют ответственность за дальнейшие возможные шаги Киева, которые вполне могут привести и к трагедии", – отметил он.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на резолюцию ГА ООН о милитаризации Крыма призвал укреплять экономику и обороноспособность России.

Чрезвычайные происшествия

Теракт произошел 17 октября днем в Керченском политехническом колледже в Крыму. Подозреваемый, студент 4 курса Владислав Росляков, начал из ружья стрелять в здании, а затем взорвал самодельную бомбу. Жертвами стали 20 человек: 15 учащихся и 5 сотрудников, порядка 50 человек получили ранения.

После трагедии было предложено усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов, а также поручить охрану российских школ и детсадов Росгвардии.

Помимо этого, Росгвардия и депутаты, а также экспертное сообщество предложили повысить возраст для приобретения гражданского огнестрельного оружия с 18 лет до 21 года. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Спустя время после трагедии Федеральная служба безопасности России сообщила о том, что керченский стрелок спровоцировал волну: только в октябре ведомство предотвратило ряд нападений на школы.

Еще одно чрезвычайное происшествие произошло на севере полуострова в конце лета. С августа жители Армянска стали жаловаться на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл все вокруг. Кроме того, на деревьях стала желтеть и преждевременно опадать листва. Некоторые из местных жителей сообщили о сыпи и рвоте у детей, а также о першении и боли в горле.

Причиной экологического загрязнения стало то, что химические отходы завода "Крымский титан" по производству диоксида титана, расположенного в Армянске, продолжали сбрасывать в водоем-кислотонакопитель, который пересох. Как объяснялось, из-за перепада ночных и дневных температур и образовывался конденсат.

Позднее представители химзавода в Армянске заявили, что планирует направить до 2021 года порядка 1 млрд рублей в модернизацию производства для повышения его экологической безопасности.

Во благо здоровью

Крым в этом году успешно принимал отдыхающих и к концу сезона значительно увеличил показатели прошлого года. С начала года, по состоянию на начало декабря, на полуострове отдохнуло 6,6 млн человек – это на 28% выше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом более одного миллиона приехали отдыхать в Крым из Украины. Помимо этого, Крым стал одним из лидеров (после Сочи) среди мест проведения новогодних праздников.

"Крым продолжает привлекать достаточно лояльными ценами на новогодние туры, которые зачастую остались на уровне прошлого года, а в некоторых случаях даже снизились", - сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

В новогодние каникулы полуостров может принять порядка 150 тысяч туристов.

"Заметно усилившееся бронирование новогодних туров началось еще с лета, и уже сейчас отдельные регионы, такие как Евпатория, Саки, Ялта, Алушта, Феодосия и Симферополь показывают загрузки до 60-70%", - сообщил министр.

Между тем, теперь при выборе отелей в Крыму заядлым путешественникам больше не удается ознакомиться с отзывами и оценками гостей на популярном портале booking.com. В июле сервис внес изменения в выдачу данных и теперь предоставляет информацию по гостиницам Крыма лишь при указании "поездка по работе".

"Поскольку Booking.com B.V. базируется в Нидерландах, мы должны соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма", - сообщил сервис в письме крымским партнерам-отелям.

Настоящее и будущее Севастополя

О том, как Севастополь провел 2018 год и какие у города планы на будущее, Interfax-Russia.ru рассказал губернатор Дмитрий Овсянников.

"Широкие горизонты для нас открыло решение о продлении Федеральной целевой программы социально экономического развития регионов Крымского полуострова до 2022 года. В новую редакцию по нашему предложению были включены 55 новых объектов здравоохранения, образования, спорта, культуры, транспортной и инженерной инфраструктуры", - сообщил губернатор.

В этом году завершилось строительство и проектирование нескольких социальных и культурных объектов, а также началось строительство нового общественного пространства площадью более 40 га между Артиллерийской и Карантинной бухтами. На его территории будут размещены парк, киноконцертный комплекс, театр оперы и балета, высшая школа искусств, хореографическая академия, а также Мемориальный комплекс защитникам Севастополя в 1941-1942 годах.

Дмитрий Овсянников отметил, что власти делают ставку на развитие традиционных для Севастополя компетенций: прежде всего судостроения, судоремонта и виноделия. Помимо этого, Севастополь делает акцент на развитие туристической отрасли. В 2018 году город-герой впервые вошел в "Золотую лигу" "Национального рейтинга развития событийного туризма".

Следующий 2019 год станет для города еще насыщеннее. Совместно с Москвой в городе реализуют программы благоустройства и ремонта дворов, уличного освещения.

"В сотрудничестве с Москвой мы планируем с 2019 года начать модернизацию 80 средних школ и 89 детских садов. Будут отремонтированы 12 профтехучилищ и 12 учреждений дополнительного образования", - сказал губернатор.

Москва также инвестирует в развитие спорта, культуры и туризма Севастополя, в модернизацию учреждений соцзащиты, больниц и системы здравоохранения в целом.

Обозреватель Евгения Артемова

Присоединяйтесь к Interfax-Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"