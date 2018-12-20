Московская семерка

20.12.18 10:41

© РИА Новости. Владимир Астапкович

Interfax-Russia.ru – Выборы мэра Москвы, реновация и повышение тарифов на парковку в центре стали самыми резонансными событиями 2018 года в столице.

По традиции Interfax-Russia.ru представляет наиболее освещаемые информационные темы уходящего года в Москве. В этом году их было семь.

Выбор прежний

Выборы мэра Москвы прошли в единый день голосования 9 сентября и принесли абсолютно ожидаемую победу самовыдвиженцу и действующему мэру столицы Сергею Собянину. Помимо него в гонке на пост градоначальника участвовало еще 17 кандидатов: 11 самовыдвиженцев, 6 представляли политические партии. Однако в 2018 году у градоначальника не было достаточно сильных соперников, а результаты голосования за него превзошли достижения выборов 2013 года: тогда за кандидатуру Собянина проголосовало 51,37% избирателей при явке 32,07%, в 2018 году за него свои голоса отдали 70,17% избирателей, явка составила 30,14%.

Второе место по итогам выборов на пост мэра Москвы в 2018 году занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин (11,38% голосов избирателей), третье – кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов (7,01% голосов). Инаугурация избранного мэра состоялась 18 сентября в концертном зале "Зарядье". По подсчетам Мосгоризбиркома, выборы обошлись бюджету в 587 млн рублей.

В то же время, это были первые выборы, голосовать на которых можно было за пределами столицы. Для удобства москвичей в качестве эксперимента в Московской области организовали 209 "дачных" избирательных участков. И если этот опыт признают успешным, такую практику проведения выборов могут распространить на всю Россию.

Переизбранный мэр намерен сосредоточиться на строительстве и развитии социальной сферы. Например, он пообещал "поднять на новый уровень здравоохранение, привести в порядок все городские поликлиники, добиться серьезных успехов в борьбе с онкологией, инсультами и инфарктами". Кроме того, мэр планирует создать комплексную систему надомного облуживания пожилых людей и инвалидов, повысить качество образования и сделать жизнь в Москве комфортнее.

Здесь будет дом

Летом 2018 года в Москве снесли первый дом в рамках программы реновации – пятиэтажку на улице Константина Федина в Северном Измайлове. Всего в программу сноса включен 5 тыс. 171 дом (около 350 тыс. квартир) общей площадью 16,3 млн кв. м, в которых проживают около 1 млн москвичей. В то же время уже введены в эксплуатацию 33 "стартовых" дома, 12 из них переданы под заселение. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, до конца 2018 года более 10 тыс. москвичей переедут в новые квартиры.

Не исключено, что под реновацию используют и часть участка бывшей Ховринской больницы, которую снесли в этом году.

Несмотря на неоднозначное отношение москвичей к программе, аналогичные проекты могут запустить и в других российских городах. Такая возможность, в частности, предусмотрена в законопроекте "О реновации жилищного фонда в РФ". Интерес к проекту выразили 33 субъекта. Однако на деле к реализации программы готовы лишь шесть российских регионов. По словам председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, теоретически реновацию можно провести в Уфе, Санкт-Петербурге, Казани, Ярославской и Ленинградской областях. И только при условии, что регионам хватит на это средств, а масштабную стройку выдержит имеющаяся инфраструктура.

Мундиаль по-русски

Чемпионат мира по футболу, к проведению которого в России готовились несколько лет, прошел с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, в том числе и в Москве. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за это время город посетили 4,5 млн болельщиков и туристов, однако столица без особенных усилий пережила это.

Традиционным местом встречи фанатов стала Никольская улица – в течение месяца толпы людей разных национальностей проводили время недалеко от Кремля, знакомились, общались, смотрели футбольные трансляции и праздновали победу своих команд.

Вторым по популярности местом среди болельщиков стала обновленная Биржевая площадь, также были популярны и фан-зоны. Самой посещаемой оказалась фан-зона на Воробьевых горах: за время мундиаля ее пришлось закрывать из-за наплыва болельщиков и увеличить в четыре раза, после чего она смогла вместить до 100 тыс. человек. Кроме того, была открыта дополнительная фан-зона на "Спартаке".

На соревнованиях российская сборная смогла дойти до четвертьфинала (впервые с 1966 года), но ее проигрыш Сербии не испортил общий настрой.

Нарушенному верить

О футболистах в уходящем году говорили не только в свете их спортивных достижений. В октябре члены российской сборной Павел Мамаев и Александр Кокорин вместе с младшим братом Александра – Кириллом – и их другом Александром Протасовицким напали сначала на водителя одной из ведущих "Первого канала" Виталия Соловчука, а затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина в кафе. Видеозаписи произошедшего быстро разошлись по СМИ. Вскоре после дачи показаний четверых мужчин арестовали, а в декабре суд постановил продлить арест до 8 февраля.

Кстати, в 2016 году спортсмены уже оказывались в центре скандала: после вылета российской сборной с чемпионата Европы Кокорин и Мамаев устроили вечеринку в Монако и потратили около 250 тыс. евро на шампанское.

В не менее щекотливой ситуации оказался и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), которого несколько парламентских журналисток обвинили в домогательствах. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ничего не знает об этом, сам Слуцкий назвал обвинения "дешевой, низкопробной провокацией" и призвал всех желающих высказать свои претензии ему лично. В марте был собран комитет по этике, однако думская комиссия не усмотрела нарушений в поведении Слуцкого, хотя у журналисток была аудиозапись приватного разговора с депутатом. В ответ ряд СМИ отозвал своих парламентских журналистов из Госдумы, однако результатов это не принесло.

Дорогой центр

В конце 2018 года власти решили отменить бесплатную парковку по воскресеньям на 237 центральных улицах Москвы. Так, в районе Арбата платными стали парковки на улице Арбат, на Арбатской площади, Новинском бульваре, Арбатском переулке и части Большой Никитской улицы. В Басманном районе по воскресеньям нужно будет платить за парковку на улицах Покровка и Маросейка, части Мясницкой, в Дорогомилово - на Украинском бульваре и набережной Тараса Шевченко, в Замоскворечье - на улицах Пятницкой и Балчуг, нечетной стороне Большой Ордынки, части Мясницкой улицы. В Красносельском районе парковка по воскресеньям будет платной в ряде мест на улице Большая и Малая Лубянка, Сретенском бульваре, Тургеневской площади, в Мещанском районе - на нечетной стороне Неглинной улицы, Рождественском бульваре, Трубной площади. В Пресненском районе, в частности, станут платными улицы Красная Пресня, Мантулинская, Садово-Кудринская, нечетная сторона 2-й Брестской улицы, Малая Бронная, часть Большой Бронной и Большой Садовой, Большой Патриарший переулок. В Тверском районе будут платными парковки на Садовой Каретной, Садовой Самотечной, Садовой Триумфальной улицах, Театральной площади, 1-й Брестской, 2-3-4-й Тверских-Ямских улицах, Лубянской и Новой площадях, Каретном ряду, Малой Дмитровке, Охотном ряду, Петровке. В Хамовниках платными для парковки будут улицы Остоженка, Льва Толстого, Пречистенка, Серафимовича, часть Комсомольского проспекта. В районе Якиманка - Берсеневская и Софийская набережные, четная сторона Большой Ордынки.

Минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час - это улицы между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом - 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час - на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час. Возле Москва-Сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровки, Неглинной, Романова переулка и на ряде других улиц города будет установлен максимальный тариф - 380 рублей.

В то же время, не изменится ежегодная плата за парковку для резидентов. Также резидентное парковочное разрешение могут получить резиденты платных городских парковок (собственники жилого помещения или доли в жилом помещении; наниматели жилого помещения по договору найма служебного жилого помещения). Стоимость услуги для резидентов бесплатна в случае получения разрешения на парковку с 20:00 до 08:00. Для круглосуточной парковки необходимо внести резидентную плату в размере от 3 тыс. до 9 тыс. рублей в зависимости от выбранного вида платежа.

Москва строящаяся

В этом году в городе благоустроили несколько больших парков и открыли павильон "Космос" на ВДНХ, который долгое время был не доступен для посетителей.

Кроме того, запустили движение по новой эстакаде на участке Валаамской улицы от Большой Академической улицы до Дмитровского шоссе. И открыли новую эстакаду через Варшавское шоссе на улице Маршала Савицкого. Всего в 2018 году в городе планировалось открыть движение по 20 мостам, эстакадам и тоннелям, а общая протяженность дорог должна была увеличиться более чем на 114 км.

Перемены коснулись и метро: завершился ремонт станции "Коломенская", для пассажиров после ремонта полностью открыли платформу станции "Филевский парк". Также запустили движение по новому 14-километровому участку Калининско-Солнцевской линии от станции "Мичуринский проспект" до станции "Рассказовка". Работы также ведутся на "красной ветке" метро в Новой Москве: планируется, что станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово" откроют до конца года. Тогда же должна открыться и станция "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ), которая станет последней станцией глубокого заложения (65 метро в глубину).

Альтернативой метро для некоторых может стать открытая в ноябре канатная дорога от Воробьевых гор до Лужников. Новый объект, кстати, вынуждены были временно закрыть уже на следующий день после запуска. По словам мэра Москвы, на канатную дорогу совершили кибератаку, ее владельцам пришлось установить дополнительную защиту.

Новый год - новый план

За семь лет в городе, по словам мэра Москвы, значительно сократилось число грабежей, убийств и угонов, и теперь 2/3 москвичей считают столицу безопасной для жизни.

В наступающем 2019 году в Москве должны приступить к реконструкции Дмитровского путепровода, а до 2021 года построить 21 станцию метро, 280 км дорог, 90 детских садов и пр. Планы грандиозные, но осуществимые. Не так ли?

Обозреватель Татьяна Кочеткова

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