Полон перемен

20.12.18 12:50

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru – Уходящий год стал для Сибири временем больших политических перемен и экономического роста, однако не обошелся без различных чрезвычайных происшествий.

Богатый на события

В 2018 году в политической жизни Сибири произошло множество значимых событий. В первую очередь, изменения коснулись кадрового состава сразу нескольких региональных правительств.

Так, в апреле 2018 года пост губернатора Кемеровской области после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" покинул Аман Тулеев. Врио главы региона был назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. В сентябре он победил на выборах главы края.

Затем, в конце мая с поста губернатора ушел еще один сибирский "тяжеловес" - глава Алтайского края Александр Карлин, возглавлявший регион с 2005 года. Врио губернатора президент РФ Владимир Путин назначил Виктора Томенко, до этого занимавшего пост первого вице-губернатора - председателя правительства Красноярского края. Он также победил на выборах главы региона, набрав 53,61% голосов избирателей.

После этого, в октябре, губернаторское кресло неожиданно оставила Наталья Жданова, руководившая Забайкальем. Тогда она заявила, что "открывает новый, не менее интересный и ответственный период в своей жизни". Примечательно, что врио главы региона Путин назначил только через две с лишним недели. Им стал бывший замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. Как уточнили журналистам в местном избиркоме, выборы губернатора Забайкальского края пройдут в сентябре 2019 года.

Также сюрпризы сибирякам преподнесли и прошедшие выборы глав регионов. В частности, выбрать нового губернатора с первого раза не смогли жители Хакасии. Изначально за пост главы республики боролись 4 кандидата: действующий на тот момент руководитель региона, "единоросс" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, Валентин Коновалов от КПРФ и директор компании "Современные технологии" Александр Мяхар, представлявший региональное отделение "Партии роста".

По итогам обработки 100% протоколов больше всех голосов избирателей набрал Коновалов (44,81%), вторым стал Зимин (32,42%), на третьем месте оказался Филягин (11,23%), на четвертом - Мяхар (6,61%). Поскольку ни один из кандидатов так и не смог преодолеть порог в 50% голосов, избирком назначил второй тур выборов. Но все кандидаты, кроме Коновалова, отказались от участия в выборах. В итоге, будучи единственным кандидатом, он победил на выборах главы Хакасии, набрав 57,57% голосов избирателей. Отметим, что Валентин Коновалов стал самым молодым губернатором в истории региона (30 ноября ему исполнился 31 год).

В других сибирских регионах, где в 2018 году проходили выборы губернаторов, победили действующие врио глав этих территорий. Так, в Красноярском крае наибольшее число голосов избирателей набрал Александр Усс (60,19%), в Новосибирской области - Андрей Травников (64,5%), а в Кемеровской области – Сергей Цивилев (81,29%).

Еще одним значимым событием в жизни макрорегиона в 2018 году стала передача двух некогда сибирских регионов – Бурятии и Забайкалья – в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Соответствующий указ президент РФ подписал вечером 4 ноября. По мнению главы государства и ряда других чиновников, такая "перестановка" позволит распространить на указанные регионы ряд преференций, пока что доступных только Дальнему Востоку РФ. Речь идет о таких механизмах поддержки, как создание территорий опережающего развития (ТОР), режиме Свободного порта (СПВ), различных налоговых и таможенных льготах, программе "Дальневосточный гектар" и других.

Кроме того, нельзя не упомянуть и о неожиданной гибели известного сибирского теле- и радиожурналиста, вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко. Случившееся стало большой трагедией для многих жителей региона. Утром 19 ноября тело политика нашли около его собственного дома. По факту смерти парламентария СУ СКР по региону возбудило уголовное дело о доведении до самоубийства. Как тогда рассказала агентству "Интерфакс-Сибирь" официальный представитель ведомства Ольга Шаманская, в квартире, в кабинете и в кармане брюк погибшего следователи нашли несколько предсмертных записок, "что может говорить о том, что уход из жизни парламентария был добровольным".

Жизнь кипит

Немало значимых событий произошло в 2018 году и в социально-экономической жизни Сибири.

Так, в апреле в Красноярске традиционно прошел Красноярский экономический форум (КЭФ). На этот раз лейтмотивом мероприятия стала тема - "Россия 2018 - 2024: реализуя потенциал". По данным организаторов, в этом году площадки форума посетили более 5,5 тыс. человек из 30 стран мира и порядка 60 регионов РФ.

В рамках деловой повестки КЭФ-2018 прошло свыше 80 различных мероприятий - дискуссионных площадок, сессий, конференций, круглых столов, не считая культурной, спортивной и дополнительной программ. На форуме было подписано различных 70 различных соглашений, меморандумов и договоров между органами власти, бизнесом и общественными организациями. Отдельные блоки таких документов были посвящены реализации межрегионального проекта "Енисейская Сибирь" и предстоящей Универсиаде-2019. Также соглашения о взаимодействии в разных отраслях экономики на КЭФе подписали власти Красноярского края, Республики Тува и Хакасия.

Кроме того, в октябре в Томске прошел форум для молодых ученых U-NOVUS. Его программа объединила серию воркшопов и дизайн-сессий, ориентированных на решение прикладных задач, определяющих научно-технологическое развитие компаний в таких направлениях, как цифровизация производства, "умный" город, "умные" материалы, управление знаниями, технологическое искусство, цифровой госпиталь и цифровизация управления цепочкой поставок. Участниками форума стали представители малого и среднего технологического бизнеса и научные команды.

Вместе с тем, в 2018 году свои позиции в рейтинге лучших университетов мира World University Rankings QS улучшили два старинных томских вуза. Так, в частности, Томский госуниверситет (ТГУ) вошел в топ-300 сильнейших университетов мира, заняв в рейтинге 277-ю позицию. Среди российских высших учебных заведений он занял четвертое место. А Томский политехнический университет (ТПУ) в свою очередь за год поднялся на 13 строчек, заняв 373 место в престижном рейтинге.

Также в уходящем году удача улыбнулась и археологам. Так, в ходе раскопок на могильнике Терезин в Туве они обнаружили останки древней женщины.

"Это молодая женщина, лет 20-ти или около того. Но это не мумия в буквальном смысле этого слова (т.е. когда проводят мумификацию человека, вынимают органы и так далее), а просто хорошо сохранившееся захоронение эпохи хунну. В частности, у этой женщины хорошо сохранилась нижняя часть тела. Плюс при ней очень необычный набор погребального инвентаря, что говорит о том, что она, вероятно, имела особый статус в обществе – может быть, была колдуньей или шаманкой или знахаркой", - рассказала Interfax-Russia.ru руководитель экспедиции Марина Килуновская.

Килуновская отметила, что находка, несомненно, имеет для науки очень большое значение, поскольку насколько хорошо сохранившиеся останки человека того времени вместе с утварью археологи нашли впервые.

Самое чрезвычайное

Уходящий год не обошелся и без чрезвычайных происшествий. Самым громким ЧП стала трагедия в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". В результате пожара, произошедшего 25 марта, погибло более 60 человек (в том числе 37 детей), еще не менее 40 получили различные травмы и ожоги. В стране был объявлен национальный траур.

По факту пожара в торговом центре "Зимняя вишня" региональное управление СК России возбудило уголовные дела по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ч.3 ст. 219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 293 УК РФ (халатность), ст. 160 УК РФ (растрата), ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст. 291 УК РФ (дача взятки).

К настоящему времени по делу арестовано 15 человек, в том числе экс-глава Главного управления МЧС Кузбасса Александр Мамонтов; начальник пожарного караула Сергей Генин; руководитель тушения пожара Андрей Бурсин; руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в этом ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин. Также под стражей находятся бывшая замглавы Управления стройнадзора по Кемеровской области Светлана Шенгерей и учредитель компании, реконструировавшей ТРЦ, Никита Чередниченко. Кроме того, заочно арестован бывший руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого построен торговый комплекс, Вячеслав Вишневский.

Как предполагают эксперты, изучившие электрооборудование ТРЦ "Зимняя вишня", пожар мог произойти из-за попадания талой воды с крыши в светодиодный светильник и несработавшего автомата, который не отключил прибор.

Также ужасная история произошла в мае 2018 года в Барабинском филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина. В этот день один из студентов учебного заведения пришел на занятия с ружьем, ранил сокурсника, после чего покончил с собой. Еще двое учащихся, испугавшись расправы, выпрыгнули из окна. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ч. 3 ст.30 и п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

Похожий инцидент также произошел в начале этого года в Бурятии. Тогда ученик школы N5, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор" в городе Улан-Удэ, вооружившись ножом и топором, ворвался в учебное заведение и напал на ребят из 7-ого класса, а также на учительницу русского языка и литературы, которая в тот момент вела у детей занятие. После этого парень поджег помещение и пытался покончить с собой. Пожар вскоре потушили, а школьника задержали и доставили в больницу.

В результате инцидента пострадало семь человек: сам нападавший, а также пять учеников седьмого класса (всем по 13 лет) и их 44-летняя учительница. Все они были госпитализированы с сочетанными и резаными травмами, двое - в тяжелом состоянии. Помощь психологов понадобилась 17 пострадавшим и свидетелям произошедшего. По факту происшествия СК России возбудил уголовные дела по ст. 30 и ст. 105 УК РФ, (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних), а также ст. 293 (халатность) УК РФ. Позднее школьника, напавшего на школу, признали невменяемым.

"Главным следственным управлением СК завершено расследование уголовного дела в отношении одного из учеников среднеобразовательной школы N5 Улан-Удэ. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении несовершеннолетнего нападавшего ученика, признанного невменяемым, направлено в суд", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Светлана Петренко 5 декабря.

Она отметила, что действия юноши квалифицированы следствием как покушение на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, угроза убийством (а именно – по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167, ч.1 ст. 119 УК РФ).

Кроме того, как рассказала Петренко, по версии следствия, школьник совершил нападение на школу не один, ему помогали ученики 9 класса школы N5 Улан-Удэ. Ребята напали на учащихся школы, а также устроили пожар в классе.

Кроме того, уходящий год оказался богат и на авиакатастрофы. Так, в феврале в Томской области разбился вертолет Ми-8Т авиакомпании "Ельцовка". На борту воздушного судна находились 3 членов экипажа и 3 пассажиров. Вертолет совершал санитарный рейс в город Стрежевой из села Прохоркино, откуда он забрал женщину с признаками психического расстройства. В результате ЧП погибли два члена экипажа, остальные получили травмы. Пострадавших оперативно доставили в больницу в город Стрежевой Томской области.

Следующая авиакатастрофа произошла 4 августа с вертолетом Ми-8 компании "ЮТэйр". Воздушное судно перевозило рабочих нефтяного месторождения. Как сообщили в авиакомпании, лопасти вертолета с вахтовиками столкнулись с грузом, перевозимым на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета. Этот вертолет не получил повреждений и произвел посадку на посадочной площадке. К сожалению, все находившиеся на борту другого – пассажирского - вертолета (15 вахтовиков и трое членов экипажа) погибли.

Кроме того, в августе вертолет Ми-8 потерпел крушение и в Иркутской области. В результате ЧП погибли три человека. Их тела, а также фрагменты разбившегося вертолета спасатели нашли в ущелье в Казачинско-Ленском районе Приангарья.

В октябре в реку Витим (г. Бодайбо, Иркутская область) упал частный вертолет Robinson R44. На борту воздушного судна находились два человека - пилот и механик. Оба они погибли. По предварительным данным, пилот воздушного судна не справился с управлением, зацепившись за провода линии электропередач.

Кроме того, широкий общественный резонанс в 2018 году вызвал бунт в омской исправительной колонии строгого режима N6. Волнения начались вечером 6 октября. Поводом для бунта, по информации местных СМИ, послужили условия содержания осужденных в колонии. Заключенные требовали проверить руководство учреждения, закрылись в бараках и даже грозились вскрыть вены, если их начнут штурмовать. Часть осужденных, однако, инициативу своих сокамерников не поддержала, в результате между заключенных завязалась драка. По неофициальным данным, в бунте участвовало порядка 200 человек. Чтобы прекратить беспорядки и защитить осужденных, не желавших участвовать в волнениях, руководство учреждения ввело на территорию колонии сводный отряд.

Также в уходящем году в Сибири случались и природные катаклизмы. На этот раз основной удар стихии пришелся на Забайкалье - летом в крае случился масштабный паводок. Всего в зоне подтопления оказалось 29 населенных пунктов, включая Читу, где проживает более 5 тыс. человек. Ущерб от наводнения превысил 1 млрд рублей.

От первого лица

Итоги года специально для Interfax-Russia.ru традиционно подвели и губернаторы некоторых сибирских регионов.

Так, губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что в уходящем году регион достиг высоких показателей и в экономической, и в социальной сфере.

"За три года правительство Иркутской области доказало возможность эффективной работы за счет внедрения новых практик управления. Отмечу, что Иркутская область в этом году получит 532,6 млн рублей из федерального бюджета в качестве поощрения за эффективную работу - регион второй год подряд получает средства из федерации именно за оценку эффективности деятельности", - сообщил Interfax-Russia.ru глава Приангарья.

По словам Левченко, на конец 2018 года объем ВРП ожидается на уровне 1, 241 млрд рублей. Показатель вырос за счет реализации крупных инвестиционных проектов в области переработки добываемого сырья (нефть, лес, золото), фармацевтики, развития транспортной системы и строительного сектора.

"Приток инвестиций в основной капитал по итогам 2018 года составит 276,8 млрд рублей, что на 8% выше уровня аналогичного периода 2017 года. Регион занимает 2 место по показателю объема инвестиций в основной капитал среди регионов СФО", - добавил губернатор Иркутской области.

Кроме того, по словам Левченко, в 2018 году в Иркутской области продолжилось и строительство ряда важных социальных объектов. Как отметил глава Приангарья, такого объема работ в регионе не было много лет и даже десятилетий.

"Так, например, в июне 2018 года было подписано концессионное соглашение между правительством Иркутской области и АО "Русатом Хэлскеа" по созданию и эксплуатации здания радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в Иркутске, сейчас ведется его строительство", - рассказал Сергей Левченко.

Также, по его словам, в Иркутске сейчас возводится Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом.

"Достигнутые экономические успехи мы намерены конвертировать в конкретные социальные результаты – уровень и качество жизни людей. В текущем году в Иркутской области разработан первый пятилетний план развития: конкретный набор показателей в экономике, социальной сфере, демографии, которых мы должны достичь к 2024 году", - сообщил Левченко.

Как уточнил губернатор Иркутской области, целевые показатели данного плана касаются развития самых различных отраслей - промышленности, сельского хозяйства, торговли, малого предпринимательства, уровня и качества жизни людей, состояния социальной инфраструктуры.

В свою очередь новый глава Хакасии Валентин Коновалов рассказал, что для его региона уходящий год был довольно напряженным.

"Тяжелая выборная компания завершилась сменой регионального руководства. Новая правительственная команда столкнулась с неудовлетворительным состоянием основных параметров республиканского бюджета. У республики масса многолетних проблем по важнейшим направлениям - в жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергообеспечении, в финансовой сфере, в поступательном развитии малого и среднего бизнеса", - сообщил он.

Теперь, по его словам, перед новым правительством стоит трудная задача – вернуть благосостояние региону, который является дотационным, имеет огромный государственный долг и находится под внешним казначейским управлением.

"Предстоит огромный объем работы, которую за короткий срок выполнить нереально. Требуется формирование стратегии социально-экономического развития Хакасии и системный подход к решению накопившихся проблем", - подчеркнул Коновалов.

Однако, по словам главы региона, прежде всего, властям республики необходимо нормализовать график выплат заработных плат и пособий всем категориям льготников, а также без авралов пережить отопительный сезон.

"Также мы сейчас продолжаем формировать кабинет министров, подбор кадров идет на конкурсной основе, выслушиваем всех кандидатов, подавших свои резюме. От компетентности и степени доверия граждан зависит успешность работы каждого конкретного министерства. Будем работать, объединять все прогрессивные силы, в том числе с помощью населения, которое поддержало мою кандидатуру на пост главы региона, мы сможем справиться с любой сложной ситуацией", - добавил Валентин Коновалов.

Также итоги уходящего 2018 года подвел и глава Тувы Шолбан Кара-оол.

"2018 год стал продолжением подъема экономики. Ожидаем, что рост будет не ниже общероссийского значения, в пределах 1,6-1,8%, а по отдельным отраслям еще больше. Например, по углю не менее 4%, в животноводстве уже пятый год подряд завершаем с прибавкой поголовья всех видов скота. Появилась своя переработка сельхозсырья. Молока произвели больше на 2%, мяса – на 1,1%, яиц – в 5 раз. По индексу промышленного производства Тува в первой пятерке Сибирского федерального округа", - сообщил глава республики.

По его словам, в уходящем году Тува реализовала ряд важных инфраструктурных проектов.

"Во-первых, мы завершили реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта. Сегодня порт может принимать суда любых типов, поэтому мы добиваемся разрешения обслуживать международные рейсы – в частности, из Монголии и Китая. В ближайшие дни "добро" от Росавиации на новый статус будет получено", - рассказал Кара-оол.

Во-вторых, отметил глава региона, власти республики добились включения в ФЦП "Госграница" проекта по модернизации автомобильного пункта пропуска "Хандагайты" для работы в многостороннем режиме. На эти цели правительство РФ выделит более 600 млн рублей.

"К 2020 году обновленный КПП должен открыться всем, не только России и Монголии. Для сибирского бизнеса он означает более выгодную и перспективную азиатскую логистику, поскольку предполагает выход на Китай", - рассказал Шолбан Кара-оол.

И, наконец, как отметил глава республики, многое в 2018 году было сделано для проекта по строительству железной дороги "Кызыл – Курагино", который позволит Туве выйти из географической изоляции.

"В этом году он обрел твердую опору благодаря подключению таких мощных участников, как РЖД и строительные подразделения Минобороны РФ. Кроме того, в федеральном правительстве этот проект впервые утвердили в международном варианте – с возможностью интеграции в транспортную систему АТР", - заявил Кара-оол.

По его словам, для Тувы все эти проекты крайне важны, они "означают прорыв к полноценному воссоединению с остальной Россией, расширению торгово-экономических связей, к улучшению благосостояния жителей".

Богатым на события уходящий год оказался и для Новосибирской области.

"Удалось добиться значительного увеличения финансирования для Новосибирской области: региональный бюджет в 2019 году получит 26,7 млрд рублей из федерального бюджета – на 3,6 млрд больше, чем в 2018 году. Растет экономика региона. Об этом говорит рост индекса промышленного производства за 10 месяцев (105,6%), он выше среднего по России (103%). Растет оборот оптовой (108,2%) и розничной торговли (103%). Реальная заработная плата увеличилась на 7,1%. А объем инвестиций в основной капитал оценивается в этом году в 186 млрд рублей, что выше уровня 2017 года", - рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Таким образом, отметил он, регион обеспечен необходимыми ресурсами как для запуска масштабных проектов, так и для продолжения социально значимых программ по всем стратегическим направлениям.

"Для устойчивого развития региона нужно наращивать экономическую активность на территории, обеспечить более активное привлечение инвестиций и рост собственных доходов регионального бюджета. Если сейчас мы прирастаем на 10 миллиардов рублей в год, то наша цель – выйти на 30 млрд", - добавил глава региона.

Также, по словам Андрея Травникова, областное правительство будет работать над повышением инвестиционной привлекательности региона - улучшать условия для создания и развития бизнеса.

"В этом году область впервые вошла в двадцатку субъектов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, заняв 19 место. Мы намерены добиваться в этом рейтинге лидерских позиций", - пояснил он.

Обозреватель Наталья Пономарева

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